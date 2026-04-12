אחרי הגרלה: סידורי היציעים לחצי גמר הגביע

מכבי חיפה זכתה בהגרלת היציעים לקראת חצי גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, שייערך ביום רביעי באצטדיון טדי בירושלים.

על פי ההגרלה שנערכה בהתאחדות לכדורגל, אוהדי הירוקים יאכלסו את היציעים המזרחי והצפוני, בעוד אוהדי מכבי תל אביב ישבו ביציעים הדרומי והמערבי.

כזכור, ההתמודדות הייתה אמורה להתקיים באצטדיון סמי עופר, אך בשל מגבלות פיקוד העורף שלא מאפשרות קיום משחקים עם קהל, הוחלט להעביר את המשחק לטדי. ההחלטה התקבלה בהסכמה משותפת של ההתאחדות ושתי הקבוצות.

לאחר קביעת חלוקת היציעים, תיפתח מכירת הכרטיסים לשני הקהלים, כאשר הצפי הוא לאצטדיון מלא. כל אחת מהקבוצות צפויה לקבל כ-12,500 כרטיסים למשחק.