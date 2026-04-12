מחצית: מכבי ת"א - הפועל ת"א 52:41

עונת היורוליג הסדירה מתקרבת לסיומה, ושתי הנציגות הישראליות שלנו כבר מריחות את הסוף. הפועל ת”א עוד לא הבטיחה את מקומה בפלייאוף, והיא תרצה לעשות זאת הערב (ראשון) מול היריבה המרה, כשבשעה זו היא “מתארחת” בבלגרד ופוגשת את מכבי ת"א, שכבר איבדה סיכוי להגיע לפליי-אין, במסגרת משחק השלמה מהמחזור ה-30.

העונה האירופית של החבורה של עודד קטש די נגמרה לה, כשלאחר שני ההפסדים המאכזבים בשבוע הכפול היא, כאמור, איבדה סיכוי להעפיל לפליי-אין, וגם השנה היא תסיים את דרכה בליגה הטובה ביבשת מוקדם. למרות זאת, דרבי זה דרבי, וצהובים לא רוצים להמשיך את רצף ההפסדים גם מול היריבה המרה, והם ירצו לצאת עם הניצחון ולהרוס לה את חלומות הפלייאוף.

מהצד השני, לאחר שני ניצחונות סופרים מרשימים על פנרבחצ’ה ופנאתינייקוס, האדומים נעצרו עם הפסד 89:85 למוליכה אולימפיאקוס. החבורה של איטודיס עדיין לא הבטיחה את המקום בפלייאוף, אך היא בהחלט בעמדה טובה לעשות זאת ואף להיות ברביעייה הראשונה ועם יתרון הביתיות, כשחוץ מהדרבי, נותר לה עוד משחק במחזור האחרון מול מונאקו.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים העונה ולכל אחת מהן ניצחון אחד. מכבי ת”א ניצחה את המשחק הראשון בהיסטוריה בין שתי ישראליות ביורוליג, עם 90:103 חד צדדי בסופיה. במסגרת הליגה הפועל ת”א היא זו שיצאה מחויכת, כשניצחה ביד אליהו 80:85 והחזירה את הכבוד שלה אחרי ההפסד מוקדם יותר העונה.

רבע ראשון – 14:26 להפועל תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, ג’יילן הורד, אושיי בריסט ורומן סורקין.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, איש וויינרייט ודן אוטורו.

המשחק החל עם סל אדום, וסיליה מיציץ’ מצא בתוך הצבע את דן אוטורו, שקבע יתרון אדום ראשון. הפועל המשיכה במומנטום והצליחה לעלות ליתרון 0:8 מהיר בזכות סל של אלייז’ה בראיינט. הצהובים לא הצליחו לקלוע במשך שלוש הדקות הראשונות, אך מי שעצר את הסחף הוא רומן סורקין. לאחר מכן לוני ווקר הצליח סוף סוף לקלוע, אך מיציץ’ קבר שלשה נפלאה שהרגיעה את הצהובים.

שתי הקבוצות ניסו יותר ויותר זריקות מבחוץ, אך שתיהן לא היו מספיק מדויקות. סל קשה מאוד של מיציץ’ החזיר את האורחת ליתרון נוח, 9:18 אדום. איש וויינרייט ספג עבירה שלישית כבר ברבע הראשון, וירד לספסל. טאי אודיאסי השיג מהלך של סל ועבירה וקטע שוב את המיני ריצה של מכבי. הרבע הראשון הסתיים עם שלשה נהדרת של אקס מכבי ושחקן הפועל בהווה, ליוואי רנדולף, שקבעה יתרון 14:26 אדום.

רבע שני – 41:52 להפועל תל אביב

הרבע השני המשיך באותה צורה. האדומים הראו עליונות בגובה גם בהגנה וגם בהתקפה, והיו עדיפים בכל פרמטר על הצהובים חסרי האונים. שלשה חשובה של וויל ריימן ועוד נקודות מהעונשין של ג’יילן הורד הקטינו את ההפרש, ולאחר מכן צליפה מחוץ לקשת של תמיר בלאט אילצה את האדומים לקחת פסק זמן.

מכבי תל אביב המשיכה לזרוק מבחוץ, אך ללא אחוזים טובים. מנגד, הפועל המשיכה להיכנס לצבע ושמרה על היתרון שלה בצורה הזאת. סורקין הוציא בחוכמה עבירת תוקף מאוטורו, שספג את השלישית שלו וירד גם הוא לספסל, ומיד לאחר מכן הגבוה של הצהובים החזיר עם דאנק מהצד השני, אך בראיינט החזיר מהר בצד השני, 30:40 אדום.

מי שנכנס לעניינים לקראת סיום הרבע הוא כריס ג’ונס, שצלף שלשה חשובה ומסר אסיט לקולין מלקולם, שקבע 32:45 ואת היתרון הגדול ביותר של האדומים עד כה. ג’ונס המשיך לחלק אסיסטים על ימין ועל שמאל, ואת השביעי הוא נתן לאודיסאי, שקלע בקלות.

אושיי בריסט הצליחה להקטין לשש הפרש עם שלשה נהדרת, ולמרות שהמשחק נראה בשליטה אדומה, הפער לא גדול בכלל. למרות זאת, עוד אסיסט של מי אם לא כריס ג’ונס לאלייז’ה בראיינט, שתפר שלשה גדולה, קבע יתרון 41:52 במחצית לאדומים.