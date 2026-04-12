5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

מהפועל ת"א עד צ'לסי: בן שהר פורש בגיל 36

סופה של קריירה נהדרת: החלוץ שהגיע ללונדון עוד כנער ושיחק גם בב"ש, מכבי חיפה ואספניול בין היתר, תולה את הנעליים. זכה ב-5 אליפויות ו-3 גביעים

בן שהר (ראובן שוורץ)
אחד החלוצים הבולטים שהיו בכדורגל הישראלי בדור הזה, בן שהר, פורש. הוא יקיים אירוע פרישה ביום חמישי הקרוב בהרצליה, בו תגיע לסופה קריירה מפוארת, שכללה תחנות רבות בישראל ובאירופה, בהן השאיר שהר חותם משמעותי הן בזירה המקומית והן הבינלאומית.

שהר רשם במהלך הקריירה 639 הופעות, מתוכן 286 בישראל ו-232 בליגות באירופה, שם שיחק באנגליה, הולנד, גרמניה, ספרד, צרפת וקפריסין. בנוסף, הופיע 61 פעמים במפעלים האירופיים ו-60 פעמים במדי הנבחרות. שהר כבש 165 שערים בסך הכול – 103 מהם בליגה הישראלית, 38 באירופה, 8 במפעלים האירופיים ו-16 בנבחרות.

התארים של שהר

כמו כן, לאורך השנים זכה שהר בתארים רבים, בהם אליפות הבונדסליגה השנייה עם הרטה ברלין, וכן חמישה תארי אליפות בישראל, שלושה גביעי מדינה, שני גביעי טוטו ופעמיים בתואר אלוף האלופים.

בן שהר במדי צ'לסי (רויטרס)

בישראל לבש שהר את מדי הפועל ת"א, בה החל את הקריירה וממנה עבר לצ’לסי עוד בתור נער. בהמשך הקריירה הוא שיחק בישראל גם בהפועל ב"ש, מכבי חיפה ומכבי פ"ת. בחו"ל עבר החלוץ בשפילד וונסדיי באנגליה, דה חראפשחאפ בהולנד, אספניול בספרד, ארמיניה בילפלד בגרמניה, אפואל ניקוסיה בקפריסין ועוד.

קבוצתו האחרונה של שהר הייתה הפועל ת"א, אליה חזר כדי לסגור מעגל ועזר לה לחזור לליגת העל. בחודשים האחרונים הוא היה ללא קבוצה וכעת החליט לתלות את הנעליים בגיל 36.

/* LAST / NEXT ROUNDs */