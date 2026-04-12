מהפועל ת"א עד צ'לסי: בן שהר פורש בגיל 36

אחד החלוצים הבולטים שהיו בכדורגל הישראלי בדור הזה, בן שהר, פורש. הוא יקיים אירוע פרישה ביום חמישי הקרוב בהרצליה, בו תגיע לסופה קריירה מפוארת, שכללה תחנות רבות בישראל ובאירופה, בהן השאיר שהר חותם משמעותי הן בזירה המקומית והן הבינלאומית.

שהר רשם במהלך הקריירה 639 הופעות, מתוכן 286 בישראל ו-232 בליגות באירופה, שם שיחק באנגליה, הולנד, גרמניה, ספרד, צרפת וקפריסין. בנוסף, הופיע 61 פעמים במפעלים האירופיים ו-60 פעמים במדי הנבחרות. שהר כבש 165 שערים בסך הכול – 103 מהם בליגה הישראלית, 38 באירופה, 8 במפעלים האירופיים ו-16 בנבחרות.

התארים של שהר

כמו כן, לאורך השנים זכה שהר בתארים רבים, בהם אליפות הבונדסליגה השנייה עם הרטה ברלין, וכן חמישה תארי אליפות בישראל, שלושה גביעי מדינה, שני גביעי טוטו ופעמיים בתואר אלוף האלופים.

בן שהר במדי צ'לסי (רויטרס)

בישראל לבש שהר את מדי הפועל ת"א, בה החל את הקריירה וממנה עבר לצ’לסי עוד בתור נער. בהמשך הקריירה הוא שיחק בישראל גם בהפועל ב"ש, מכבי חיפה ומכבי פ"ת. בחו"ל עבר החלוץ בשפילד וונסדיי באנגליה, דה חראפשחאפ בהולנד, אספניול בספרד, ארמיניה בילפלד בגרמניה, אפואל ניקוסיה בקפריסין ועוד.

קבוצתו האחרונה של שהר הייתה הפועל ת"א, אליה חזר כדי לסגור מעגל ועזר לה לחזור לליגת העל. בחודשים האחרונים הוא היה ללא קבוצה וכעת החליט לתלות את הנעליים בגיל 36.