יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:05
יום ראשון, 12/04/2026, 20:30אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 26
הפועל ב"ש
שער אליאל פרץ (28)
בישול בישול: מוחמד אבו רומי
שער קינגס קאנגווה (57)
בישול בישול: איגור זלאטנוביץ'
דקה 71
1 2
שופט: גל לייבוביץ'
פנדל סייד אבו פרחי (56)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
5729-6126בית"ר ירושלים1
5624-5525הפועל ב"ש2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 12/04/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

בשביל משחקים כאלה חיכינו לחזרתו של הכדורגל הישראלי. למרות הגבלה של 1,000 צופים, אנחנו עדיין מקבלים חגיגה גדולה באצטדיון בלומפילד, כשמכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל באר שבע למשחק צמרת רותח במסגרת המחזור ה-26 בליגת העל, משחק בעל משמעויות רבות לשתי הקבוצות. המוליכה תחזור לנצח ותשמור על הפסגה או שהצהובים ישאירו את חלום האליפות בחיים?

החבורה של רוני דיילה מגיעה במומנטום לא רע להתמודדות, לאחר שהביסו 1:4 את הפועל חיפה ללא יותר מדי בעיות במחזור הקודם. למרות פער 7 הנקודות מהמקום הראשון, הצהובים לא אומרים נואש בכל מה שקשור למאבק האליפות, והם יודעים שניצחון מול ב”ש יחזיר אותם, ובגדול, למרוץ. למעט אנדרדה, כל הזרים של מכבי חזרו לארץ והם יעמדו לרשות המאמן הנורבגי.

מהצד השני, המוליכה לא חזרה טוב מהפגרה הכפויה, כשהיא יצאה מאצטדיון טרנר עם תיקו 1:1 מאכזב מול הפועל פ”ת במחזור הקודם. גם לפני הפגרה האדומים מבירת הנגב לא ניצחו ואיבדו נקודות, וכעת הם רואים כיצד בית”ר ירושלים מהמקום השני סוגרת עליהם, ומרוץ האליפות נשאר חי מאי פעם. 

שתי הקבוצות כבר הספיקו להיפגש פעמיים העונה, כשהפעם הראשונה הייתה במסגרת אלוף האלופים, אז ניצחה הפועל ב”ש 1:2 והניפה את התואר הראשון של העונה. גם במסגרת הליגה החבורה של קוז’וק יצאה עם ידה על עליונה, כשגברה על מכבי ת”א 0:1 בטרנר משער בודד של איגור זלטאנוביץ’.

מחצית שניה
  • '61
  • החמצה
  • זלאטנוביץ' לא היה רחוק מהשער השלישי. החלוץ מצא את עצמו בעמדה לא רעה בתוך הרחבה ובעט כדור חזק לפינה הנגדית, אך הניסיון פספס את המסגרת
  • '57
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע השיבה במהירות את היתרון ועלתה ל-1:2: מכבי תל אביב העירה את הדוב, ולדוב הזה יש שם - קינגס קאנגווה. דקה בלבד אחרי השוויון, הקשר הזמבי עשה כל העולה על רוחו ברחבה הצהובה ושלח בעיטה חזקה לרשת. היתרון שב לצד האדום
  • '56
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: סייד אבו פרחי, שכבר היה בטוח שהוא סיים את דרכו במשחק במחצית הראשונה אחרי האדום שנשלף לעברו, ניגש לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לצד אחד ואת אליאסי לצד השני כדי לאזן
  • '55
  • החלטת שופט
  • פנדל למכבי תל אביב! הייטור שיגר בעיטה מהאוויר אל עבר השער, לוקאס ונטורה עמד בדרך וחסם אותו, אך אחרי בדיקה במסך, נראה כי קשר באר שבע נגע בידו. הצהובים עם בעיטת עונשין מ-11 מטרים
  • '51
  • החמצה
  • איגור זלאטנוביץ' הצליח להגיע לכדור שהורחק מרגלו של מליקה אבל שלח אותו לשמיים
  • '50
  • החמצה
  • מליקה השאיר את מכבי תל אביב במשחק, לא פחות! קאנגווה ניצל טעות קשה של נועם בן הרוש ודהר לבדו כל הדרך לשער של מכבי תל אביב. מליקה המתין לו כמעט על קצה הרחבה, הקשר ניסה לבעוט לפינה אבל השוער שלח רגל ארוכה ומנע מהכדור לעבור אותו. וואו איזו הצלה אדירה!
מחצית ראשונה
קינגס קאנגווה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה בטירוף, מוקדם מדי (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה רגע אחרי הבקעת השער שנפסל (רדאד ג'בארה)
  • '45+4
  • החלטת שופט
  • מכבי תל אביב ניצלה בענק! טעות ברחבה הובילה להזדמנות מסוכנת של אמיר גנאח, שנהדף ברגע האחרון על ידי מליקה, אבל על הכדור החוזר שעט קאנגווה שמקרוב כבש את השני רגע לפני הירידה להפסקה. אלא שבהילוך החוזר ראו כי הזמבי נגע בידו לפני שנגח לרשת ולכן השער נפסל
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • כאמור, האדום בוטל, אך לייבוביץ' שלף צהוב לאבו פרחי שיחמיץ את חצי גמר גביע המדינה נגד מכבי חיפה ביום רביעי
גל לייבוביץ' מבטל את הכרטיס האדום (חגי מיכאלי)
גל לייבוביץ' מסתכל במסך (חגי מיכאלי)
גל לייבוביץ' שולף לסייד אבו פרחי כרטיס אדום (חגי מיכאלי)
  • '45
  • החלטת שופט
  • לייבוביץ' שלף כרטיס אדום לסייד אבו פרחי שלטענתו פגע מעל הקרסול של דיופ. אחרי בדיקת VAR השופט התחרט וביטל את האדום, כשהעבירה לא חמורה כפי שנראתה בתחילה
העניינים מתחממים בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • העניינים מתחממים כשנשלף צהוב גם לאמיר גנאח
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • רביבו פגע באבו רומי והפך למוצהב השני של קבוצתו
גיא מזרחי לוחץ את הליו וארלה (חגי מיכאלי)
  • '34
  • החמצה
  • קאנגווה המשיך להגביר קצב במשחק וניסה את מזלו פעם נוספת מרחוק, אך גם הפעם הוא היה לא מדויק ולא פגש את המסגרת
  • '32
  • החמצה
  • מסירה לא טובה של מליקה הגיעה אל אליאל פרץ, שמסר במהרה לקאנגווה. האחרון שחרר קדימה ובסופו של דבר הכדור הגיע אל אבו רומי, שרצה להוסיף שער לבישול שלו אבל מליקה כיפר על הטעות והדף
אליאל פרץ מודה למי שצריך (רדאד ג'בארה)
אליאל פרץ בטירוף (חגי מיכאלי)
נועם בן הרוש משקיף על אליאל פרץ נוגח לשער (רדאד ג'בארה)
אליאל פרץ נוגח לשער (רדאד ג'בארה)
  • '28
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון: חילופי מסירות באגף הימני הסתיימו בהגבהה יפה של מוחמד אבו רומי לרחבה. מי שהתגנב מאחורי ההגנה התל אביבית היה אליאל פרץ, שמקרוב נגח פנימה את ה-0:1 של הדרומיים
  • '27
  • החמצה
  • חילוץ כדור של גיא מזרחי הוביל בסיום לבעיטה של אמיר גנאח, שניסה לסובב אבל שלח את הכדור החוצה
ג'יבריל דיופ והליו וארלה מותחים את הקווים במגרש (חגי מיכאלי)
  • '21
  • החמצה
  • קינגס קאנגווה עם ניצוצות ראשונים במשחק כשהתקדם ללא הפרעה ובעט מחוץ לרחבה כדור חד לפינה, ששרק ליד הקורה של אופק מליקה
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • איתמר נוי ספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות אחרי שמשך בחולצתו של קינגס קאנגווה
עידו שחר (רדאד ג'בארה)
  • '11
  • החמצה
  • רוי רביבו הוציא כדור חוץ ארוך שהורחק עד לאושר דוידה. האחרון ניסה לכבוש בוולה אבל הבעיטה הלכה מעל השער של ניב אליאסי
  • '7
  • החמצה
  • התקפה יפה של מכבי תל אביב מהאגף הימני הובילה לכדור רוחב של נועם בן הרוש אל הליו וארלה. האחרון הוריד מסירה אחורה לרוי רביבו שבעט כדור חד, אבל מי שעמד בדרך היה ג'יבריל דיופ שמנע בגופו את הניסיון
דור פרץ על הדשא, הלדר לופס טוען לחפותו (חגי מיכאלי)
  • '4
  • פציעה
  • גם דור פרץ נפגע אחרי שהלדר לופס פגע בו באגרסיביות ונאלץ לקבל טיפול רפואי, אך גם הוא חזר לכר הדשא
  • '2
  • פציעה
  • רוי רביבו החזיק את הברך אחרי קצת יותר מדקה כשביצע פעולה הגנתית, אבל נעמד בחזרה על הרגליים ונכון לרגע זה יכול להמשיך
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' הוציא את המשחק הענק לפנינו! מכבי תל אביב תנצח ותפתח את מאבק האליפות מחדש או שהפועל באר שבע תמשיך לשמור על הפסגה?
רוני דיילה ורן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל באר שבע עם נציגות מעטה לאור ההגבלות (חגי מיכאלי)
אוהדי מכבי תל אביב ינסו לעודד את השחקנים גם בכמות קטנה מהרגיל (חגי מיכאלי)
