רז אמיר
12/04/2026 20:30
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
בשביל משחקים כאלה חיכינו לחזרתו של הכדורגל הישראלי. למרות הגבלה של 1,000 צופים, אנחנו עדיין מקבלים חגיגה גדולה באצטדיון בלומפילד, כשמכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל באר שבע למשחק צמרת רותח במסגרת המחזור ה-26 בליגת העל, משחק בעל משמעויות רבות לשתי הקבוצות. המוליכה תחזור לנצח ותשמור על הפסגה או שהצהובים ישאירו את חלום האליפות בחיים?
החבורה של רוני דיילה מגיעה במומנטום לא רע להתמודדות, לאחר שהביסו 1:4 את הפועל חיפה ללא יותר מדי בעיות במחזור הקודם. למרות פער 7 הנקודות מהמקום הראשון, הצהובים לא אומרים נואש בכל מה שקשור למאבק האליפות, והם יודעים שניצחון מול ב”ש יחזיר אותם, ובגדול, למרוץ. למעט אנדרדה, כל הזרים של מכבי חזרו לארץ והם יעמדו לרשות המאמן הנורבגי.
מהצד השני, המוליכה לא חזרה טוב מהפגרה הכפויה, כשהיא יצאה מאצטדיון טרנר עם תיקו 1:1 מאכזב מול הפועל פ”ת במחזור הקודם. גם לפני הפגרה האדומים מבירת הנגב לא ניצחו ואיבדו נקודות, וכעת הם רואים כיצד בית”ר ירושלים מהמקום השני סוגרת עליהם, ומרוץ האליפות נשאר חי מאי פעם.
שתי הקבוצות כבר הספיקו להיפגש פעמיים העונה, כשהפעם הראשונה הייתה במסגרת אלוף האלופים, אז ניצחה הפועל ב”ש 1:2 והניפה את התואר הראשון של העונה. גם במסגרת הליגה החבורה של קוז’וק יצאה עם ידה על עליונה, כשגברה על מכבי ת”א 0:1 בטרנר משער בודד של איגור זלטאנוביץ’.
מחצית שניה
'61
- זלאטנוביץ' לא היה רחוק מהשער השלישי. החלוץ מצא את עצמו בעמדה לא רעה בתוך הרחבה ובעט כדור חזק לפינה הנגדית, אך הניסיון פספס את המסגרת
'57
- שער! הפועל באר שבע השיבה במהירות את היתרון ועלתה ל-1:2: מכבי תל אביב העירה את הדוב, ולדוב הזה יש שם - קינגס קאנגווה. דקה בלבד אחרי השוויון, הקשר הזמבי עשה כל העולה על רוחו ברחבה הצהובה ושלח בעיטה חזקה לרשת. היתרון שב לצד האדום
'56
- שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: סייד אבו פרחי, שכבר היה בטוח שהוא סיים את דרכו במשחק במחצית הראשונה אחרי האדום שנשלף לעברו, ניגש לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לצד אחד ואת אליאסי לצד השני כדי לאזן
'55
- פנדל למכבי תל אביב! הייטור שיגר בעיטה מהאוויר אל עבר השער, לוקאס ונטורה עמד בדרך וחסם אותו, אך אחרי בדיקה במסך, נראה כי קשר באר שבע נגע בידו. הצהובים עם בעיטת עונשין מ-11 מטרים
'51
- איגור זלאטנוביץ' הצליח להגיע לכדור שהורחק מרגלו של מליקה אבל שלח אותו לשמיים
'50
- מליקה השאיר את מכבי תל אביב במשחק, לא פחות! קאנגווה ניצל טעות קשה של נועם בן הרוש ודהר לבדו כל הדרך לשער של מכבי תל אביב. מליקה המתין לו כמעט על קצה הרחבה, הקשר ניסה לבעוט לפינה אבל השוער שלח רגל ארוכה ומנע מהכדור לעבור אותו. וואו איזו הצלה אדירה!
מחצית ראשונה
'45+4
- מכבי תל אביב ניצלה בענק! טעות ברחבה הובילה להזדמנות מסוכנת של אמיר גנאח, שנהדף ברגע האחרון על ידי מליקה, אבל על הכדור החוזר שעט קאנגווה שמקרוב כבש את השני רגע לפני הירידה להפסקה. אלא שבהילוך החוזר ראו כי הזמבי נגע בידו לפני שנגח לרשת ולכן השער נפסל
'45+1
- כאמור, האדום בוטל, אך לייבוביץ' שלף צהוב לאבו פרחי שיחמיץ את חצי גמר גביע המדינה נגד מכבי חיפה ביום רביעי
'45
- לייבוביץ' שלף כרטיס אדום לסייד אבו פרחי שלטענתו פגע מעל הקרסול של דיופ. אחרי בדיקת VAR השופט התחרט וביטל את האדום, כשהעבירה לא חמורה כפי שנראתה בתחילה
'41
- העניינים מתחממים כשנשלף צהוב גם לאמיר גנאח
'36
- רביבו פגע באבו רומי והפך למוצהב השני של קבוצתו
'34
- קאנגווה המשיך להגביר קצב במשחק וניסה את מזלו פעם נוספת מרחוק, אך גם הפעם הוא היה לא מדויק ולא פגש את המסגרת
'32
- מסירה לא טובה של מליקה הגיעה אל אליאל פרץ, שמסר במהרה לקאנגווה. האחרון שחרר קדימה ובסופו של דבר הכדור הגיע אל אבו רומי, שרצה להוסיף שער לבישול שלו אבל מליקה כיפר על הטעות והדף
'28
- שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון: חילופי מסירות באגף הימני הסתיימו בהגבהה יפה של מוחמד אבו רומי לרחבה. מי שהתגנב מאחורי ההגנה התל אביבית היה אליאל פרץ, שמקרוב נגח פנימה את ה-0:1 של הדרומיים
'27
- חילוץ כדור של גיא מזרחי הוביל בסיום לבעיטה של אמיר גנאח, שניסה לסובב אבל שלח את הכדור החוצה
'21
- קינגס קאנגווה עם ניצוצות ראשונים במשחק כשהתקדם ללא הפרעה ובעט מחוץ לרחבה כדור חד לפינה, ששרק ליד הקורה של אופק מליקה
'19
- איתמר נוי ספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות אחרי שמשך בחולצתו של קינגס קאנגווה
'11
- רוי רביבו הוציא כדור חוץ ארוך שהורחק עד לאושר דוידה. האחרון ניסה לכבוש בוולה אבל הבעיטה הלכה מעל השער של ניב אליאסי
'7
- התקפה יפה של מכבי תל אביב מהאגף הימני הובילה לכדור רוחב של נועם בן הרוש אל הליו וארלה. האחרון הוריד מסירה אחורה לרוי רביבו שבעט כדור חד, אבל מי שעמד בדרך היה ג'יבריל דיופ שמנע בגופו את הניסיון
'4
- גם דור פרץ נפגע אחרי שהלדר לופס פגע בו באגרסיביות ונאלץ לקבל טיפול רפואי, אך גם הוא חזר לכר הדשא
'2
- רוי רביבו החזיק את הברך אחרי קצת יותר מדקה כשביצע פעולה הגנתית, אבל נעמד בחזרה על הרגליים ונכון לרגע זה יכול להמשיך
'1
- השופט גל לייבוביץ' הוציא את המשחק הענק לפנינו! מכבי תל אביב תנצח ותפתח את מאבק האליפות מחדש או שהפועל באר שבע תמשיך לשמור על הפסגה?