הרכבים וציונים



קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה) קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

בשביל משחקים כאלה חיכינו לחזרתו של הכדורגל הישראלי. למרות הגבלה של 1,000 צופים, אנחנו עדיין מקבלים חגיגה גדולה באצטדיון בלומפילד, כשמכבי תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל באר שבע למשחק צמרת רותח במסגרת המחזור ה-26 בליגת העל, משחק בעל משמעויות רבות לשתי הקבוצות. המוליכה תחזור לנצח ותשמור על הפסגה או שהצהובים ישאירו את חלום האליפות בחיים?

החבורה של רוני דיילה מגיעה במומנטום לא רע להתמודדות, לאחר שהביסו 1:4 את הפועל חיפה ללא יותר מדי בעיות במחזור הקודם. למרות פער 7 הנקודות מהמקום הראשון, הצהובים לא אומרים נואש בכל מה שקשור למאבק האליפות, והם יודעים שניצחון מול ב”ש יחזיר אותם, ובגדול, למרוץ. למעט אנדרדה, כל הזרים של מכבי חזרו לארץ והם יעמדו לרשות המאמן הנורבגי.

מהצד השני, המוליכה לא חזרה טוב מהפגרה הכפויה, כשהיא יצאה מאצטדיון טרנר עם תיקו 1:1 מאכזב מול הפועל פ”ת במחזור הקודם. גם לפני הפגרה האדומים מבירת הנגב לא ניצחו ואיבדו נקודות, וכעת הם רואים כיצד בית”ר ירושלים מהמקום השני סוגרת עליהם, ומרוץ האליפות נשאר חי מאי פעם.

שתי הקבוצות כבר הספיקו להיפגש פעמיים העונה, כשהפעם הראשונה הייתה במסגרת אלוף האלופים, אז ניצחה הפועל ב”ש 1:2 והניפה את התואר הראשון של העונה. גם במסגרת הליגה החבורה של קוז’וק יצאה עם ידה על עליונה, כשגברה על מכבי ת”א 0:1 בטרנר משער בודד של איגור זלטאנוביץ’.