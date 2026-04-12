יום ראשון, 12/04/2026, 19:00אצטדיון רנאטו דאלארהליגה איטלקית - מחזור 32
לצ'ה
דקה 47
1 0
שופט: אנדראה קולומבו
בולוניה
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6631-4832נאפולי2
6327-4732מילאן3
6029-5532יובנטוס4
5822-5331קומו5
5728-4532רומא6
5328-4432אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4342-3832אודינזה10
4243-3932ססואולו11
3954-3732טורינו12
3645-3832גנואה13
3640-2332פארמה14
3344-3332קליארי15
3244-3631פיורנטינה16
2743-2131לצ'ה17
2747-2632קרמונזה18
1855-2332ורונה19
1858-2332פיזה20
ניקולה סטוליץ' (IMAGO)
המחזור ה-32 של הליגה האיטלקית נמשך בשעה זו כאשר לצ’ה מהמקום ה-18 והנציג הישראלי שלנו, עומרי גאנדלמן, מתארחים אצל בולוניה מהמקום השמיני בטבלה.

לצ’ה מגיעה למשחק אחרי שלושה הפסדים רצופים, אך יש לציין, מול יריבות חזקות במיוחד: 2:1 מול נאפולי בחוץ, 1:0 מול רומא בחוץ ו-3:0 מול אטאלנטה בבית. 

מאז שהגיע לקבוצה בינואר, גאנדלמן נחשב לאחד מהשחקנים הטובים ביותר שלה ואף הצליח למצוא את הרשת פעמיים. כעת, הוא רוצה לעזור לקבוצתו להשיג ניצחון יקר שיחלץ אותה מהקו האדום.

מנגד, עבור בולוניה, נראה שמדובר במשחק פחות קריטי, שכן הסיכוי שהיא תסיים את העונה במקום השישי, שמוביל לאירופה, נראה קלוש. ניצחון יצמק עבורה את הפער מרומא השישית לתשע נקודות.

מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • אורסולני ממשיך להתעלל בהגנת לצ'ה, הפעם עם מבצע אישי שנגמר בבעיטה חדה למסגרת והדיפה של ולדמירו פאלקונה לקרן
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • גם זיברט לא הצליח להתמודד עם המהירות של אורסוליני ועצר אותו בעבירה שזיכתה אותו בכרטיס 
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • אומר נגום סופג את הצהוב הראשון במשחק לאחר כניסה ברוטלית באורסוליני
  • '27
  • שער
  • שער! בולוניה עלתה ל-0:1: טעות ענקית בהגנת לצ’ה! ההגנה כולה השאירה כדור טועה בדרך לשער, ריקרדו אורסוליני הצליח להגיע ראשון, נתן צי’פ נהדר שפגע במשקוף ומשם רמו פרואלר הקדים את ג’מיל זיברט בכדי לדחוק מקרוב את הכדור לרשת 
  • '9
  • החמצה
  • מצב נייח של בולוניה הפך להתקפת מעבר של לצ'ה. ניקולה סטוליץ' מצא עצמו דוהר לבדו לעבר השער של בולוניה אך החלוץ בעט לא מספיק טוב ומקסימו פסנייה הצליח להציל את הביתיים ממבוכה מוקדמת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנדראה קולומבו הוציא את ההתמודדות לדרך!
