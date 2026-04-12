סיום: בולוניה - לצ'ה 0:2

המחזור ה-32 של הליגה האיטלקית נמשך בשעה זו כאשר לצ’ה מהמקום ה-18 והנציג הישראלי שלנו, עומרי גאנדלמן, מתארחים אצל בולוניה מהמקום השמיני בטבלה.

לצ’ה מגיעה למשחק אחרי שלושה הפסדים רצופים, אך יש לציין, מול יריבות חזקות במיוחד: 2:1 מול נאפולי בחוץ, 1:0 מול רומא בחוץ ו-3:0 מול אטאלנטה בבית.

מאז שהגיע לקבוצה בינואר, גאנדלמן נחשב לאחד מהשחקנים הטובים ביותר שלה ואף הצליח למצוא את הרשת פעמיים. כעת, הוא רוצה לעזור לקבוצתו להשיג ניצחון יקר שיחלץ אותה מהקו האדום.

מנגד, עבור בולוניה, נראה שמדובר במשחק פחות קריטי, שכן הסיכוי שהיא תסיים את העונה במקום השישי, שמוביל לאירופה, נראה קלוש. ניצחון יצמק עבורה את הפער מרומא השישית לתשע נקודות.