מוכנה לחצי הגמר: מכבי חיפה גברה 1:4 על ק"ש

המחזור ה-26 של ליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת באצטדיון סמי העופר, הריק מאוהדים, את עירוני קריית שמונה. רגע לפני חצי גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב ביום רביעי, הירוקים רוצים לחזור אל מסלול הניצחונות.
הקבוצה של ברק בכר חזרה מפגרת המלחמה בצורה לא טובה, כאשר לא נראתה טוב ונכנעה 2:0 מול הפועל תל אביב בבלומפילד, במשחק שהתקיים גם הוא ללא קהל. בכך, רשמה הפסד ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני המלחמה נכנעה 1:0 להפועל פתח תקווה בסמי עופר.
מנגד, עירוני קריית שמונה, הקבוצה שסובלת מהמלחמה יותר מכל קבוצה אחרת, חזרה מהפגרה בצורה מעוררת השראה, כשגברה 0:2 על בני סכנין ורשמה ניצחון ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני הפגרה ניצחה 0:1 את הפועל ירושלים.
מבחינתה של מכבי חיפה, רגע לפני הכניסה לפלייאוף העליון, היא רוצה להגדיל את הפער מהפועל פתח תקווה שבמקום השישי לחמש נקודות ולצמק את הפער מהפועל תל אביב הרביעית לשבע נקודות. מנגד, עירוני קריית שמונה שואפת להגדיל את הפער מעירוני טבריה, שנמצאת מתחת לקו האדום, ל-11 נקודות, רגע לפני פתיחתו של הפלייאוף התחתון.
מחצית שניה
'81
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:4: החילוף הכפול של בכר השתלם, סדריק דון השלים צמד בישולים עם הגבהה נהדרת לרחבה, מלמד השלים צמד כיבושים עם נגיחה פנימה
'78
- סדריק דון ספג כרטיס צהוב
'76
- עידו וייר נכנס במקום עובדיה דרוויש
'70
- אוגריסה נשלח בכדור עומק, חדר לרחבה והוכשל על ידי ליסב עיסאת. אוהד אסולין שרק לפנדל, אך הוואר התערב וזיהה נבדל בתחילת המהלך
'64
- פרננדו פאצ׳קו נכנס במקום יאיר מרדכי
'64
- מנואל בנסון פינה את מקומו לקני סייף
'51
- התקפה יפה של קריית שמונה הסתיימה במסירה טובה של שרצקי אל אוגריסה, האחרון בעט טוב אך ירמקוב שלח רגל והדף נהדר
'46
- מור סימן טוב יצא, מוסא עלי נכנס במקומו
'46
- חילוף כפול של שי ברדה מנגד. אביב אברהם נכנס במקום אופיר בנבנישתי
'46
- חילוף במכבי חיפה עם פתיחת החצי השני. פטר אגבה נכנס במקום עלי מוחמד
מחצית ראשונה
'44
- הגבהת הקרן הגיעה לראשו של בטאיי שנגח כדור ששפשף את המשקוף
'43
- בנסון שלח בעיטה חדה אל עבר השער, טננבאום הדף לקרן
'36
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:3: אי אפשר לנוח במשחק הזה. לא עברה דקה מהשער של קריית שמונה והתקפה נהדרת של הירוקים הסתיימה ברוחב של סדריק דון לרחבה, הכדור חתך את כולם והגיע לבנסון שבעט לרשת
'35
- שער! קריית שמונה צימקה ל-2:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, שרצקי הסיט עם הראש ואוגריסה סיים מקרוב עם בעיטה לרשת בנגיעה. בישול לשרצקי אחרי שלוש דקות על הדשא
'32
- חילוף בקריית שמונה אחרי השער השני. יאו אקה פינה את מקומו לאריאל שרצקי
'30
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: גיא מלמד היה צריך רק דקה אחת על הדשא כדי לכבוש. התקפה יפה של חיפה הסתיימה בבעיטה של בנסון מזווית אלכסונית, מלמד עט על הריבאונד והבקיע מקרוב
'29
- גם סילבה קאני יצא בעקבות פציעה, גיא מלמד נכנס במקומו
'29
- את זה לא רואים כל יום. חילוף כפול וכפוי של ברק בכר בעקבות פציעות. אוחנה יצא בגלל כאבים בשרירי הבטן, סדריק דון נכנס במקומו
'22
- חורה פרץ טוב באגף והוציא רוחב אל אוחנה שממצב נוח בעט בנגיעה החוצה
'19
- סימן טוב נשלח בכדור עומק וניסה להקפיץ בנגיעה מעל ירמקוב, אך פספס את המסגרת
'17
- שי בן דוד ספג כרטיס צהוב
'14
- מבצע אישי יפה של פיינגזיכט הסתיים בבעיטה אל עבר המסגרת, טננבאום היה במקום וקלט
'9
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: מתפרצת נהדרת של הירוקים הסתיימה במסירה של בנסון מהאגף למרכז, אוחנה העביר טוב לאזולאי שמתוך הרחבה שלח פס מדויק לפינה ולרשת
'5
- התקפה יפה של הירוקים הסתיימה בבעיטה של בנסון, הכדור שלו לא היה בכיוון
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!