שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

מוכנה לחצי הגמר: מכבי חיפה גברה 1:4 על ק"ש

רגע לפני המפגש בגביע נגד מכבי ת"א, הירוקים חזרו לנצח בחגיגה גדולה. מלמד נכנס וכבש צמד, אזולאי ובנסון הוסיפו. צמד בישולים לדון. אוגריסה צימק

דורון בן דור | 12/04/2026 20:00
יום ראשון, 12/04/2026, 20:00אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 26
עירוני ק"ש
שער אדריאן אוגריסה (35)
בישול בישול: אריאל שרצקי
הסתיים
4 1
שופט: אוהד אסולין
שער איתן אזולאי (9)
בישול בישול: מיכאל אוחנה
שער גיא מלמד (30)
שער מנואל בנסון (36)
בישול בישול: סדריק דון
שער גיא מלמד (80)
בישול בישול: סדריק דון
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
5729-6126בית"ר ירושלים1
5624-5525הפועל ב"ש2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-26 של ליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת באצטדיון סמי העופר, הריק מאוהדים, את עירוני קריית שמונה. רגע לפני חצי גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב ביום רביעי, הירוקים רוצים לחזור אל מסלול הניצחונות.

הקבוצה של ברק בכר חזרה מפגרת המלחמה בצורה לא טובה, כאשר לא נראתה טוב ונכנעה 2:0 מול הפועל תל אביב בבלומפילד, במשחק שהתקיים גם הוא ללא קהל. בכך, רשמה הפסד ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני המלחמה נכנעה 1:0 להפועל פתח תקווה בסמי עופר.

מנגד, עירוני קריית שמונה, הקבוצה שסובלת מהמלחמה יותר מכל קבוצה אחרת, חזרה מהפגרה בצורה מעוררת השראה, כשגברה 0:2 על בני סכנין ורשמה ניצחון ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני הפגרה ניצחה 0:1 את הפועל ירושלים.

מבחינתה של מכבי חיפה, רגע לפני הכניסה לפלייאוף העליון, היא רוצה להגדיל את הפער מהפועל פתח תקווה שבמקום השישי לחמש נקודות ולצמק את הפער מהפועל תל אביב הרביעית לשבע נקודות. מנגד, עירוני קריית שמונה שואפת להגדיל את הפער מעירוני טבריה, שנמצאת מתחת לקו האדום, ל-11 נקודות, רגע לפני פתיחתו של הפלייאוף התחתון.

מחצית שניה
  • '81
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:4: החילוף הכפול של בכר השתלם, סדריק דון השלים צמד בישולים עם הגבהה נהדרת לרחבה, מלמד השלים צמד כיבושים עם נגיחה פנימה
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • סדריק דון ספג כרטיס צהוב
  • '76
  • חילוף
  • עידו וייר נכנס במקום עובדיה דרוויש
  • '70
  • החלטת שופט
  • אוגריסה נשלח בכדור עומק, חדר לרחבה והוכשל על ידי ליסב עיסאת. אוהד אסולין שרק לפנדל, אך הוואר התערב וזיהה נבדל בתחילת המהלך
  • '64
  • חילוף
  • פרננדו פאצ׳קו נכנס במקום יאיר מרדכי
  • '64
  • חילוף
  • מנואל בנסון פינה את מקומו לקני סייף
  • '51
  • החמצה
  • התקפה יפה של קריית שמונה הסתיימה במסירה טובה של שרצקי אל אוגריסה, האחרון בעט טוב אך ירמקוב שלח רגל והדף נהדר
כריסטיאן מרטינס (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • מור סימן טוב יצא, מוסא עלי נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול של שי ברדה מנגד. אביב אברהם נכנס במקום אופיר בנבנישתי
שי ברדה (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף במכבי חיפה עם פתיחת החצי השני. פטר אגבה נכנס במקום עלי מוחמד
מחצית ראשונה
ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)
  • '44
  • החמצה
  • הגבהת הקרן הגיעה לראשו של בטאיי שנגח כדור ששפשף את המשקוף
  • '43
  • החמצה
  • בנסון שלח בעיטה חדה אל עבר השער, טננבאום הדף לקרן
מנואל בנסון חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '36
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:3: אי אפשר לנוח במשחק הזה. לא עברה דקה מהשער של קריית שמונה והתקפה נהדרת של הירוקים הסתיימה ברוחב של סדריק דון לרחבה, הכדור חתך את כולם והגיע לבנסון שבעט לרשת
אדריאן אוגריסה ממהר לחדש את המשחק (עמרי שטיין)
  • '35
  • שער
  • שער! קריית שמונה צימקה ל-2:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, שרצקי הסיט עם הראש ואוגריסה סיים מקרוב עם בעיטה לרשת בנגיעה. בישול לשרצקי אחרי שלוש דקות על הדשא
  • '32
  • חילוף
  • חילוף בקריית שמונה אחרי השער השני. יאו אקה פינה את מקומו לאריאל שרצקי
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים לזכרו של גדי קינדה ז״ל (עמרי שטיין)
גיא מלמד חוגג (עמרי שטיין)
גיא מלמד חוגג עם החולצה של גדי קינדה ז״ל (עמרי שטיין)
  • '30
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: גיא מלמד היה צריך רק דקה אחת על הדשא כדי לכבוש. התקפה יפה של חיפה הסתיימה בבעיטה של בנסון מזווית אלכסונית, מלמד עט על הריבאונד והבקיע מקרוב
ברק בככר (עמרי שטיין)
  • '29
  • חילוף
  • גם סילבה קאני יצא בעקבות פציעה, גיא מלמד נכנס במקומו
  • '29
  • חילוף
  • את זה לא רואים כל יום. חילוף כפול וכפוי של ברק בכר בעקבות פציעות. אוחנה יצא בגלל כאבים בשרירי הבטן, סדריק דון נכנס במקומו
מיכאל אוחנה מוחלף בסדריק דון (עמרי שטיין)
סילבה קאני מדדה (עמרי שטיין)
  • '22
  • החמצה
  • חורה פרץ טוב באגף והוציא רוחב אל אוחנה שממצב נוח בעט בנגיעה החוצה
  • '19
  • החמצה
  • סימן טוב נשלח בכדור עומק וניסה להקפיץ בנגיעה מעל ירמקוב, אך פספס את המסגרת
איתן אזולאי (עמרי שטיין)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • שי בן דוד ספג כרטיס צהוב
  • '14
  • החמצה
  • מבצע אישי יפה של פיינגזיכט הסתיים בבעיטה אל עבר המסגרת, טננבאום היה במקום וקלט
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '9
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: מתפרצת נהדרת של הירוקים הסתיימה במסירה של בנסון מהאגף למרכז, אוחנה העביר טוב לאזולאי שמתוך הרחבה שלח פס מדויק לפינה ולרשת
מנואל בנסון (עמרי שטיין)
  • '5
  • החמצה
  • התקפה יפה של הירוקים הסתיימה בבעיטה של בנסון, הכדור שלו לא היה בכיוון
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד