מוכנה לחצי הגמר: מכבי חיפה גברה 1:4 על ק"ש

דעת המבקר

השחקן המצטיין איתן אזולאי, ציון: 7

השחקן המאכזב יאיר מרדכי, ציון: 4

היה ניתן לצפות ליותר.

הרכבים וציונים

מכבי חיפה סיימה הערב (ראשון) את העונה הסדירה בטעם מתוק. אחרי שני הפסדים רצופים, החבורה של ברק בכר התאוששה בדיוק בזמן, שלושה ימים בלבד לפני המפגש הקריטי מול מכבי תל אביב בחצי גמר גביע המדינה. הירוקים אירחו את עירוני קרית שמונה ללא קהל, והמשיכו את השליטה המוחלטת שלהם במפגשים הישירים עם ניצחון שישי ברציפות על היריבה מהצפון. למרות הניצחון, חיפה נועלת את הליגה הסדירה במקום החמישי, כשהיא מפגרת בשבע נקודות אחרי הפועל תל אביב הרביעית.

בצל חסרונם של גיא מלמד (שלא היה כשיר ל-90 דקות) וטריבנטה סטיוארט המושעה, בכר ביצע מהפכה ב-11. מיכאל אוחנה פתח בקישור לצד עלי מוחמד ואיתן אזולאי, וכבר בדקה התשיעית המהלך הזה השתלם. אוחנה הנדס מתפרצת קטלנית ומצא את אזולאי, שקבע 0:1 מוקדם.

אלא ששורת פציעות אילצה את הירוקים לשינויים מוקדמים, כאשר סילבה קאני ואוחנה נאלצו לצאת כבר בדקה ה-29. גיא מלמד הוקפץ מהספסל ותוך דקה בלבד מצא את הרשת והכפיל את היתרון. קרית שמונה עוד ניסתה לחזור לתמונה כשצמצמה ל-2:1 בדקה ה-35 משער של אדריאן אוגריסה (שערו ה-12 העונה), אך השמחה של האורחים החזיקה מעמד דקה אחת בלבד – מנואל בנסון ניצל רפיון בהגנה הלבנה וכבש שער בכורה בדרך ל-1:3 בהפסקה.

הקצב המהיר נרגע במחצית השנייה, כשבכר החל בניהול כוחות לקראת הגביע והוציא את עלי מוחמד כדי למנוע צהוב חמישי שיגרום להרחקתו. האורחת מהצפון קיוותה לחזור למשחק בדקה ה-70 לאחר שריקה לפנדל, אך התערבות של מערכת ה-VAR הובילה לביטול ההחלטה. עשר דקות לאחר מכן, גיא מלמד חתם את התוצאה הסופית כשנגח מקרוב את שערו התשיעי העונה בליגה וקבע 1:4 משכנע.

קרית שמונה תצא לפלייאוף התחתון כשהיא במצב סביר יחסית, מרחק שמונה נקודות מעירוני טבריה שמתחת לקו האדום, בעוד מכבי חיפה תנסה לקחת את המומנטום הזה לקרב הגדול על הכרטיס לגמר הגביע.