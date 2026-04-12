מוכנה לחצי הגמר: מכבי חיפה גברה 1:4 על ק"ש

השחקן המצטיין
איתן אזולאי, ציון: 7
היה בכל מקום במגרש ובלט עם שער ובישול.
השחקן המאכזב
יאיר מרדכי, ציון: 4
היה ניתן לצפות ליותר.
מכבי חיפה סיימה הערב (ראשון) את העונה הסדירה בטעם מתוק. אחרי שני הפסדים רצופים, החבורה של ברק בכר התאוששה בדיוק בזמן, שלושה ימים בלבד לפני המפגש הקריטי מול מכבי תל אביב בחצי גמר גביע המדינה. הירוקים אירחו את עירוני קרית שמונה ללא קהל, והמשיכו את השליטה המוחלטת שלהם במפגשים הישירים עם ניצחון שישי ברציפות על היריבה מהצפון. למרות הניצחון, חיפה נועלת את הליגה הסדירה במקום החמישי, כשהיא מפגרת בשבע נקודות אחרי הפועל תל אביב הרביעית.
בצל חסרונם של גיא מלמד (שלא היה כשיר ל-90 דקות) וטריבנטה סטיוארט המושעה, בכר ביצע מהפכה ב-11. מיכאל אוחנה פתח בקישור לצד עלי מוחמד ואיתן אזולאי, וכבר בדקה התשיעית המהלך הזה השתלם. אוחנה הנדס מתפרצת קטלנית ומצא את אזולאי, שקבע 0:1 מוקדם.
אלא ששורת פציעות אילצה את הירוקים לשינויים מוקדמים, כאשר סילבה קאני ואוחנה נאלצו לצאת כבר בדקה ה-29. גיא מלמד הוקפץ מהספסל ותוך דקה בלבד מצא את הרשת והכפיל את היתרון. קרית שמונה עוד ניסתה לחזור לתמונה כשצמצמה ל-2:1 בדקה ה-35 משער של אדריאן אוגריסה (שערו ה-12 העונה), אך השמחה של האורחים החזיקה מעמד דקה אחת בלבד – מנואל בנסון ניצל רפיון בהגנה הלבנה וכבש שער בכורה בדרך ל-1:3 בהפסקה.
הקצב המהיר נרגע במחצית השנייה, כשבכר החל בניהול כוחות לקראת הגביע והוציא את עלי מוחמד כדי למנוע צהוב חמישי שיגרום להרחקתו. האורחת מהצפון קיוותה לחזור למשחק בדקה ה-70 לאחר שריקה לפנדל, אך התערבות של מערכת ה-VAR הובילה לביטול ההחלטה. עשר דקות לאחר מכן, גיא מלמד חתם את התוצאה הסופית כשנגח מקרוב את שערו התשיעי העונה בליגה וקבע 1:4 משכנע.
קרית שמונה תצא לפלייאוף התחתון כשהיא במצב סביר יחסית, מרחק שמונה נקודות מעירוני טבריה שמתחת לקו האדום, בעוד מכבי חיפה תנסה לקחת את המומנטום הזה לקרב הגדול על הכרטיס לגמר הגביע.
מחצית שניה
-
'90+4
- אביב אברהם ספג כרטיס צהוב
-
'86
- פרננדו פאצ׳קו ספג כרטיס צהוב
-
'81
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:4: החילוף הכפול של בכר השתלם, סדריק דון השלים צמד בישולים עם הגבהה נהדרת לרחבה, מלמד השלים צמד כיבושים עם נגיחה פנימה
-
'78
- סדריק דון ספג כרטיס צהוב
-
'76
- עידו וייר נכנס במקום עובדיה דרוויש
-
'70
- אוגריסה נשלח בכדור עומק, חדר לרחבה והוכשל על ידי ליסב עיסאת. אוהד אסולין שרק לפנדל, אך הוואר התערב וזיהה נבדל בתחילת המהלך
-
'64
- פרננדו פאצ׳קו נכנס במקום יאיר מרדכי
-
'64
- מנואל בנסון פינה את מקומו לקני סייף
-
'51
- התקפה יפה של קריית שמונה הסתיימה במסירה טובה של שרצקי אל אוגריסה, האחרון בעט טוב אך ירמקוב שלח רגל והדף נהדר
-
'46
- מור סימן טוב יצא, מוסא עלי נכנס במקומו
-
'46
- חילוף כפול של שי ברדה מנגד. אביב אברהם נכנס במקום אופיר בנבנישתי
-
'46
- חילוף במכבי חיפה עם פתיחת החצי השני. פטר אגבה נכנס במקום עלי מוחמד
מחצית ראשונה
-
'44
- הגבהת הקרן הגיעה לראשו של בטאיי שנגח כדור ששפשף את המשקוף
-
'43
- בנסון שלח בעיטה חדה אל עבר השער, טננבאום הדף לקרן
-
'36
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:3: אי אפשר לנוח במשחק הזה. לא עברה דקה מהשער של קריית שמונה והתקפה נהדרת של הירוקים הסתיימה ברוחב של סדריק דון לרחבה, הכדור חתך את כולם והגיע לבנסון שבעט לרשת
-
'35
- שער! קריית שמונה צימקה ל-2:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, שרצקי הסיט עם הראש ואוגריסה סיים מקרוב עם בעיטה לרשת בנגיעה. בישול לשרצקי אחרי שלוש דקות על הדשא
-
'32
- חילוף בקריית שמונה אחרי השער השני. יאו אקה פינה את מקומו לאריאל שרצקי
-
'30
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: גיא מלמד היה צריך רק דקה אחת על הדשא כדי לכבוש. התקפה יפה של חיפה הסתיימה בבעיטה של בנסון מזווית אלכסונית, מלמד עט על הריבאונד והבקיע מקרוב
-
'29
- גם סילבה קאני יצא בעקבות פציעה, גיא מלמד נכנס במקומו
-
'29
- את זה לא רואים כל יום. חילוף כפול וכפוי של ברק בכר בעקבות פציעות. אוחנה יצא בגלל כאבים בשרירי הבטן, סדריק דון נכנס במקומו
-
'22
- חורה פרץ טוב באגף והוציא רוחב אל אוחנה שממצב נוח בעט בנגיעה החוצה
-
'19
- סימן טוב נשלח בכדור עומק וניסה להקפיץ בנגיעה מעל ירמקוב, אך פספס את המסגרת
-
'17
- שי בן דוד ספג כרטיס צהוב
-
'14
- מבצע אישי יפה של פיינגזיכט הסתיים בבעיטה אל עבר המסגרת, טננבאום היה במקום וקלט
-
'9
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: מתפרצת נהדרת של הירוקים הסתיימה במסירה של בנסון מהאגף למרכז, אוחנה העביר טוב לאזולאי שמתוך הרחבה שלח פס מדויק לפינה ולרשת
-
'5
- התקפה יפה של הירוקים הסתיימה בבעיטה של בנסון, הכדור שלו לא היה בכיוון
-
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!