יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:22

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

מוכנה לחצי הגמר: מכבי חיפה גברה 1:4 על ק"ש

רגע לפני המפגש בגביע נגד מכבי ת"א, הירוקים חזרו לנצח בחגיגה גדולה. מלמד נכנס וכבש צמד, אזולאי ובנסון הוסיפו. צמד בישולים לדון. אוגריסה צימק

דורון בן דור | 12/04/2026 20:00
יום ראשון, 12/04/2026, 20:00אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 26
עירוני ק"ש
שער אדריאן אוגריסה (35)
בישול בישול: אריאל שרצקי
הסתיים
4 1
שופט: אוהד אסולין (ציון: 7)
שער איתן אזולאי (9)
בישול בישול: מיכאל אוחנה
שער גיא מלמד (30)
שער מנואל בנסון (36)
בישול בישול: סדריק דון
שער גיא מלמד (80)
בישול בישול: סדריק דון
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
5729-6126בית"ר ירושלים1
5624-5525הפועל ב"ש2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איתן אזולאי, ציון: 7
היה בכל מקום במגרש ובלט עם שער ובישול.
השחקן המאכזב
יאיר מרדכי, ציון: 4
היה ניתן לצפות ליותר.
הרכבים וציונים
 
 

מכבי חיפה סיימה הערב (ראשון) את העונה הסדירה בטעם מתוק. אחרי שני הפסדים רצופים, החבורה של ברק בכר התאוששה בדיוק בזמן, שלושה ימים בלבד לפני המפגש הקריטי מול מכבי תל אביב בחצי גמר גביע המדינה. הירוקים אירחו את עירוני קרית שמונה ללא קהל, והמשיכו את השליטה המוחלטת שלהם במפגשים הישירים עם ניצחון שישי ברציפות על היריבה מהצפון. למרות הניצחון, חיפה נועלת את הליגה הסדירה במקום החמישי, כשהיא מפגרת בשבע נקודות אחרי הפועל תל אביב הרביעית.

בצל חסרונם של גיא מלמד (שלא היה כשיר ל-90 דקות) וטריבנטה סטיוארט המושעה, בכר ביצע מהפכה ב-11. מיכאל אוחנה פתח בקישור לצד עלי מוחמד ואיתן אזולאי, וכבר בדקה התשיעית המהלך הזה השתלם. אוחנה הנדס מתפרצת קטלנית ומצא את אזולאי, שקבע 0:1 מוקדם.

אלא ששורת פציעות אילצה את הירוקים לשינויים מוקדמים, כאשר סילבה קאני ואוחנה נאלצו לצאת כבר בדקה ה-29. גיא מלמד הוקפץ מהספסל ותוך דקה בלבד מצא את הרשת והכפיל את היתרון. קרית שמונה עוד ניסתה לחזור לתמונה כשצמצמה ל-2:1 בדקה ה-35 משער של אדריאן אוגריסה (שערו ה-12 העונה), אך השמחה של האורחים החזיקה מעמד דקה אחת בלבד – מנואל בנסון ניצל רפיון בהגנה הלבנה וכבש שער בכורה בדרך ל-1:3 בהפסקה.

הקצב המהיר נרגע במחצית השנייה, כשבכר החל בניהול כוחות לקראת הגביע והוציא את עלי מוחמד כדי למנוע צהוב חמישי שיגרום להרחקתו. האורחת מהצפון קיוותה לחזור למשחק בדקה ה-70 לאחר שריקה לפנדל, אך התערבות של מערכת ה-VAR הובילה לביטול ההחלטה. עשר דקות לאחר מכן, גיא מלמד חתם את התוצאה הסופית כשנגח מקרוב את שערו התשיעי העונה בליגה וקבע 1:4 משכנע.

קרית שמונה תצא לפלייאוף התחתון כשהיא במצב סביר יחסית, מרחק שמונה נקודות מעירוני טבריה שמתחת לקו האדום, בעוד מכבי חיפה תנסה לקחת את המומנטום הזה לקרב הגדול על הכרטיס לגמר הגביע.

מחצית שניה
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • אביב אברהם ספג כרטיס צהוב
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • פרננדו פאצ׳קו ספג כרטיס צהוב
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '81
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:4: החילוף הכפול של בכר השתלם, סדריק דון השלים צמד בישולים עם הגבהה נהדרת לרחבה, מלמד השלים צמד כיבושים עם נגיחה פנימה
סדריק דון בפעולה (עמרי שטיין)
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • סדריק דון ספג כרטיס צהוב
  • '76
  • חילוף
  • עידו וייר נכנס במקום עובדיה דרוויש
אוהד אסולין (עמרי שטיין)
  • '70
  • החלטת שופט
  • אוגריסה נשלח בכדור עומק, חדר לרחבה והוכשל על ידי ליסב עיסאת. אוהד אסולין שרק לפנדל, אך הוואר התערב וזיהה נבדל בתחילת המהלך
  • '64
  • חילוף
  • פרננדו פאצ׳קו נכנס במקום יאיר מרדכי
ברק בכר (עמרי שטיין)
  • '64
  • חילוף
  • מנואל בנסון פינה את מקומו לקני סייף
  • '51
  • החמצה
  • התקפה יפה של קריית שמונה הסתיימה במסירה טובה של שרצקי אל אוגריסה, האחרון בעט טוב אך ירמקוב שלח רגל והדף נהדר
כריסטיאן מרטינס (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • מור סימן טוב יצא, מוסא עלי נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול של שי ברדה מנגד. אביב אברהם נכנס במקום אופיר בנבנישתי
שי ברדה (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף במכבי חיפה עם פתיחת החצי השני. פטר אגבה נכנס במקום עלי מוחמד
מחצית ראשונה
ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)
  • '44
  • החמצה
  • הגבהת הקרן הגיעה לראשו של בטאיי שנגח כדור ששפשף את המשקוף
  • '43
  • החמצה
  • בנסון שלח בעיטה חדה אל עבר השער, טננבאום הדף לקרן
מנואל בנסון חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '36
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:3: אי אפשר לנוח במשחק הזה. לא עברה דקה מהשער של קריית שמונה והתקפה נהדרת של הירוקים הסתיימה ברוחב של סדריק דון לרחבה, הכדור חתך את כולם והגיע לבנסון שבעט לרשת
אדריאן אוגריסה ממהר לחדש את המשחק (עמרי שטיין)
  • '35
  • שער
  • שער! קריית שמונה צימקה ל-2:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, שרצקי הסיט עם הראש ואוגריסה סיים מקרוב עם בעיטה לרשת בנגיעה. בישול לשרצקי אחרי שלוש דקות על הדשא
  • '32
  • חילוף
  • חילוף בקריית שמונה אחרי השער השני. יאו אקה פינה את מקומו לאריאל שרצקי
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים לזכרו של גדי קינדה ז״ל (עמרי שטיין)
גיא מלמד חוגג (עמרי שטיין)
גיא מלמד חוגג עם החולצה של גדי קינדה ז״ל (עמרי שטיין)
  • '30
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: גיא מלמד היה צריך רק דקה אחת על הדשא כדי לכבוש. התקפה יפה של חיפה הסתיימה בבעיטה של בנסון מזווית אלכסונית, מלמד עט על הריבאונד והבקיע מקרוב
ברק בככר (עמרי שטיין)
  • '29
  • חילוף
  • גם סילבה קאני יצא בעקבות פציעה, גיא מלמד נכנס במקומו
  • '29
  • חילוף
  • את זה לא רואים כל יום. חילוף כפול וכפוי של ברק בכר בעקבות פציעות. אוחנה יצא בגלל כאבים בשרירי הבטן, סדריק דון נכנס במקומו
מיכאל אוחנה מוחלף בסדריק דון (עמרי שטיין)
סילבה קאני מדדה (עמרי שטיין)
  • '22
  • החמצה
  • חורה פרץ טוב באגף והוציא רוחב אל אוחנה שממצב נוח בעט בנגיעה החוצה
  • '19
  • החמצה
  • סימן טוב נשלח בכדור עומק וניסה להקפיץ בנגיעה מעל ירמקוב, אך פספס את המסגרת
איתן אזולאי (עמרי שטיין)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • שי בן דוד ספג כרטיס צהוב
  • '14
  • החמצה
  • מבצע אישי יפה של פיינגזיכט הסתיים בבעיטה אל עבר המסגרת, טננבאום היה במקום וקלט
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '9
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: מתפרצת נהדרת של הירוקים הסתיימה במסירה של בנסון מהאגף למרכז, אוחנה העביר טוב לאזולאי שמתוך הרחבה שלח פס מדויק לפינה ולרשת
מנואל בנסון (עמרי שטיין)
  • '5
  • החמצה
  • התקפה יפה של הירוקים הסתיימה בבעיטה של בנסון, הכדור שלו לא היה בכיוון
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)
