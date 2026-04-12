מערכת ONE
|
12/04/2026 18:30
מארק גוהאי מחויך (רויטרס)
מנצ’סטר סיטי לא אמרה נואש בקרב האליפות באנגליה. החבורה של פפ גווארדיולה ראתה כיצד ארסנל מועדת, וכעת היא רוצה לנצל זאת ולצמק את הפער מהפסגה לשש נקודות בלבד, כשהיא פוגשת בשעה זו את צ’לסי בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת מרתק במסגרת המחזור ה-32 של הפרמייר ליג.
התכולים נמצאים במומנטום נהדר, כשמאז ההדחה הכואבת לריאל בשמינית גמר האלופות, הם רושמים שני ניצחונות סופר מרשימים, הראשון 0:2 על ארסנל בגמר גביע הליגה, ועוד 0:4 אדיר על ליברפול ברבע גמר הגביע האנגלי. סיטי תרצה להמשיך את התקופה הטובה שלה גם בליגה.
אומנם הבלוז הביסו 0:7 את פורט וייל מתחתית הליגה השלישית ברבע גמר הגביע, אבל אל תתנו לזה לבלבל אותכם כי הם נמצאים בתקופה רעה מאוד. מעבר להדחה לפ.ס.ז’ באלופות, צ’לסי סופרת ארבעה הפסדים בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהיא נמצאת רק במקום השישי.
במשחק הקודם בין שתי הקבוצות קיבלנו חלוקת נקודות, כשהוא נגמר בתוצאה של 1:1. טיג’אני ריינדרס העלה תחילה את מנצ’סטר סיטי ליתרון, אך אנסו פרננדס, שלא ישחק עקב כך שהוא הושהה על ידי המועדון, הבקיע שער שוויון דרמטי בדקה ה-94.
מחצית שניה
-
'68
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: מדהים. אם למישהו הגיע להצטרף לחגיגה, זה ג’רמי דוקו. הבלגי רקד לאורך כל המפגש, אבל הגול הגיע דווקא מטעות גדולה של היריבה. קאייסדו שגא בענק, דוקו חטף, אמר תודה ובשמאל הכניע את סאנצ’ס
-
'67
- רומאו לאביה נכנס במקום אנדריי סנטוס
-
'67
- שינויים ראשונים גם של רוסניור. אסטבאו פינה את מקומו לאלחנדרו גרנאצ'ו
-
'64
- ואכן ככה קיבלנו את החילוף הראשון במשחק. אוריילי ירד ישירות לחדר ההלבשה, ריאן אייט נורי עלה לשחק
-
'63
- ללא מגע, ניקו אוריילי נפל לדשא ותפס את השריר. קשה להאמין שהשחקן יוכל להמשיך
-
'57
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: טירוף מוחלט של התכולים. שוב שרקי בישל, הפעם אחרי דריבל מרהיב ומסירת עומק מושלמת למארק גוהאי, הבלם השתלט כמו קשר, הסתובב כמו קיצוני ושלח בעיטה חדה כמו חלוץ לצד הרחוק כדי להכפיל
-
'54
- קבוצה אחת בלבד עלתה למחצית השנייה. סמניו נשלח בכדור ארוך, נותר באחד על אחד מול קוקורייה, עבר אותו בקלות ובעט, הכדור קיבל נגיעה קטנה והתגלגל סנטימטרים על יד העמוד בדרך לקרן
-
'51
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: האיש של פפ בתקופה האחרונה שוב שם בשבילו. 6 דקות אל תוך המחצית, שרקי הרים, אנדריי סנטוס נרדם ומי אם לא ניקו אוריילי הסתנן כדי לנגוח לרשת
מחצית ראשונה
-
'38
- גולים אין, אבל כבר 1:1 בכרטיסים. סמניו תיקל מאוחר את נטו וקיבל צהוב
-
'34
- זה לקח 34 דקות, אבל הצ’אנס הראשון של סיטי הגיע. דוקו משך אליו, אוריילי ברח ונשלח על ידי הבלגי שהעביר רוחב, ברנרדו סילבה נעצר אצל סאנצ’ס
-
'19
- עוד מצב, שוב של צ’לסי. נטו משמאל חלף על פני נונש, עבר את רודרי, נכנס לרחבה וגם הצליח לשחרר בעיטה, הראשונה למסגרת במשחק, דונארומה ירד טוב והדף לקרן
-
'16
- הרשת זזה לראשונה וקוקורייה כבר רץ לחגוג, עד שקלט שהקוון הרים דגל. סלאלום מדהים של ז’ואאו פדרו הסתיים עם מסירה גדולה לספרדי וסיומת נפלאה של המגן, אבל אכן האחרון היה מעט עמוק מידי ברגע המסירה
-
'12
- כבר צהוב ראשון במשחק, וכל כך מיותר. אסטבאו לא אהב שריקה ופשוט בעט בכדור בכעס, השופט לא היסס והכניס אותו לפנקס
-
'6
- המצב הראשון של של צ’לסי. רודרי טעה והוציא מתפרצת בצד השני, פאלמר נתן לנטו, הפורטוגלי החזיר לאנגלי והאחרון נכנס לרחבה ובשמאל בעט חד, רק שלרשת החיצונית
-
'1
- כריס קבאנה שרק! המפגש הגדול בברידג’ יצא לדרך