יום ראשון, 12.04.2026 שעה 20:06
יום ראשון, 12/04/2026, 18:30אצטדיון סטמפורד ברידג'ליגה אנגלית - מחזור 32
מנצ'סטר סיטי
דקה 79
0 3
שופט: כריס קבאנה
צ'לסי
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5538-4332אסטון וילה4
5242-5232ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4636-3332סנדרלנד10
4549-4832בורנמות'11
4446-4332פולהאם12
4236-3531קריסטל פאלאס13
4247-4532ניוקאסל14
3348-3731לידס15
3344-3232נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3051-4032טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20
הרכבים וציונים
 
 
מארק גוהאי מחויך (רויטרס)
מנצ’סטר סיטי לא אמרה נואש בקרב האליפות באנגליה. החבורה של פפ גווארדיולה ראתה כיצד ארסנל מועדת, וכעת היא רוצה לנצל זאת ולצמק את הפער מהפסגה לשש נקודות בלבד, כשהיא פוגשת בשעה זו את צ’לסי בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת מרתק במסגרת המחזור ה-32 של הפרמייר ליג.

התכולים נמצאים במומנטום נהדר, כשמאז ההדחה הכואבת לריאל בשמינית גמר האלופות, הם רושמים שני ניצחונות סופר מרשימים, הראשון 0:2 על ארסנל בגמר גביע הליגה, ועוד 0:4 אדיר על ליברפול ברבע גמר הגביע האנגלי. סיטי תרצה להמשיך את התקופה הטובה שלה גם בליגה.

אומנם הבלוז הביסו 0:7 את פורט וייל מתחתית הליגה השלישית ברבע גמר הגביע, אבל אל תתנו לזה לבלבל אותכם כי הם נמצאים בתקופה רעה מאוד. מעבר להדחה לפ.ס.ז’ באלופות, צ’לסי סופרת ארבעה הפסדים בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהיא נמצאת רק במקום השישי.

במשחק הקודם בין שתי הקבוצות קיבלנו חלוקת נקודות, כשהוא נגמר בתוצאה של 1:1. טיג’אני ריינדרס העלה תחילה את מנצ’סטר סיטי ליתרון, אך אנסו פרננדס, שלא ישחק עקב כך שהוא הושהה על ידי המועדון, הבקיע שער שוויון דרמטי בדקה ה-94.

מחצית שניה
  • '68
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: מדהים. אם למישהו הגיע להצטרף לחגיגה, זה ג’רמי דוקו. הבלגי רקד לאורך כל המפגש, אבל הגול הגיע דווקא מטעות גדולה של היריבה. קאייסדו שגא בענק, דוקו חטף, אמר תודה ובשמאל הכניע את סאנצ’ס
  • '67
  • חילוף
  • רומאו לאביה נכנס במקום אנדריי סנטוס
  • '67
  • חילוף
  • שינויים ראשונים גם של רוסניור. אסטבאו פינה את מקומו לאלחנדרו גרנאצ'ו
גם פרנק למפארד נוכח (רויטרס)
אבא של ארלינג הולאנד ביציע (רויטרס)
  • '64
  • חילוף
  • ואכן ככה קיבלנו את החילוף הראשון במשחק. אוריילי ירד ישירות לחדר ההלבשה, ריאן אייט נורי עלה לשחק
  • '63
  • פציעה
  • ללא מגע, ניקו אוריילי נפל לדשא ותפס את השריר. קשה להאמין שהשחקן יוכל להמשיך
שחקני צ'לסי שבורים (רויטרס)
מארק גוהאי מחויך (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר סיטי בעננים (רויטרס)
טירוף אצל מנצ'סטר סיטי (רויטרס)
מארק גוהאי כובש (רויטרס)
  • '57
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: טירוף מוחלט של התכולים. שוב שרקי בישל, הפעם אחרי דריבל מרהיב ומסירת עומק מושלמת למארק גוהאי, הבלם השתלט כמו קשר, הסתובב כמו קיצוני ושלח בעיטה חדה כמו חלוץ לצד הרחוק כדי להכפיל
  • '54
  • החמצה
  • קבוצה אחת בלבד עלתה למחצית השנייה. סמניו נשלח בכדור ארוך, נותר באחד על אחד מול קוקורייה, עבר אותו בקלות ובעט, הכדור קיבל נגיעה קטנה והתגלגל סנטימטרים על יד העמוד בדרך לקרן
שחקני צ'לסי מאוכזבים (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר סיטי בטירוף (רויטרס)
ניקו אוריילי מאושר (רויטרס)
ארלינג הולאנד מגיב לגול של ניקו אוריילי (רויטרס)
ניקו אוריילי נוגח פנימה (רויטרס)
  • '51
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: האיש של פפ בתקופה האחרונה שוב שם בשבילו. 6 דקות אל תוך המחצית, שרקי הרים, אנדריי סנטוס נרדם ומי אם לא ניקו אוריילי הסתנן כדי לנגוח לרשת
מחצית ראשונה
ג'ורל האטו נגד ארלינג הולאנד (רויטרס)
עבדוקודיר חוסאנוב ומארק קוקורייה (רויטרס)
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • גולים אין, אבל כבר 1:1 בכרטיסים. סמניו תיקל מאוחר את נטו וקיבל צהוב
  • '34
  • החמצה
  • זה לקח 34 דקות, אבל הצ’אנס הראשון של סיטי הגיע. דוקו משך אליו, אוריילי ברח ונשלח על ידי הבלגי שהעביר רוחב, ברנרדו סילבה נעצר אצל סאנצ’ס
קול פאלמר בורח (רויטרס)
ה-VAR אמר את דברו, או את דVARו (רויטרס)
מארק קוקירייה מבקש לחכות ל-VAR (רויטרס)
  • '19
  • החמצה
  • עוד מצב, שוב של צ’לסי. נטו משמאל חלף על פני נונש, עבר את רודרי, נכנס לרחבה וגם הצליח לשחרר בעיטה, הראשונה למסגרת במשחק, דונארומה ירד טוב והדף לקרן
  • '16
  • נבדל
  • הרשת זזה לראשונה וקוקורייה כבר רץ לחגוג, עד שקלט שהקוון הרים דגל. סלאלום מדהים של ז’ואאו פדרו הסתיים עם מסירה גדולה לספרדי וסיומת נפלאה של המגן, אבל אכן האחרון היה מעט עמוק מידי ברגע המסירה
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • כבר צהוב ראשון במשחק, וכל כך מיותר. אסטבאו לא אהב שריקה ופשוט בעט בכדור בכעס, השופט לא היסס והכניס אותו לפנקס
עבדוקודיר חוסאנוב ומארק קוקורייה (רויטרס)
ארלינג הולאנד נגד ווסלי פופאנה (רויטרס)
  • '6
  • החמצה
  • המצב הראשון של של צ’לסי. רודרי טעה והוציא מתפרצת בצד השני, פאלמר נתן לנטו, הפורטוגלי החזיר לאנגלי והאחרון נכנס לרחבה ובשמאל בעט חד, רק שלרשת החיצונית
  • '1
  • החלטת שופט
  • כריס קבאנה שרק! המפגש הגדול בברידג’ יצא לדרך
ארלינג הולאנד בהכנות אחרונות (רויטרס)
מארק קוקורייה בחימום (רויטרס)
הקהל התחיל להגיע (רויטרס)
פפ גווארדיולה הגיע לברידג' (רויטרס)
