הרכבים וציונים



מארק גוהאי מחויך (רויטרס) מארק גוהאי מחויך (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי לא אמרה נואש בקרב האליפות באנגליה. החבורה של פפ גווארדיולה ראתה כיצד ארסנל מועדת, וכעת היא רוצה לנצל זאת ולצמק את הפער מהפסגה לשש נקודות בלבד, כשהיא פוגשת בשעה זו את צ’לסי בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת מרתק במסגרת המחזור ה-32 של הפרמייר ליג.

התכולים נמצאים במומנטום נהדר, כשמאז ההדחה הכואבת לריאל בשמינית גמר האלופות, הם רושמים שני ניצחונות סופר מרשימים, הראשון 0:2 על ארסנל בגמר גביע הליגה, ועוד 0:4 אדיר על ליברפול ברבע גמר הגביע האנגלי. סיטי תרצה להמשיך את התקופה הטובה שלה גם בליגה.

אומנם הבלוז הביסו 0:7 את פורט וייל מתחתית הליגה השלישית ברבע גמר הגביע, אבל אל תתנו לזה לבלבל אותכם כי הם נמצאים בתקופה רעה מאוד. מעבר להדחה לפ.ס.ז’ באלופות, צ’לסי סופרת ארבעה הפסדים בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהיא נמצאת רק במקום השישי.

במשחק הקודם בין שתי הקבוצות קיבלנו חלוקת נקודות, כשהוא נגמר בתוצאה של 1:1. טיג’אני ריינדרס העלה תחילה את מנצ’סטר סיטי ליתרון, אך אנסו פרננדס, שלא ישחק עקב כך שהוא הושהה על ידי המועדון, הבקיע שער שוויון דרמטי בדקה ה-94.