יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:23

ריח של מהפך: 0:3 ענק למנצ'סטר סיטי אצל צ'לסי

ארסנל רועדת בבית: התכולים רקדו בחצי שני מושלם בברידג', צימקו את הפער ומוכנים למשחק העונה בשבוע הבא. אוריילי, גוהאי ודוקו כבשו, פפ תלוי בעצמו

מערכת ONE | 12/04/2026 18:30
יום ראשון, 12/04/2026, 18:30אצטדיון סטמפורד ברידג' - 40,341 צופיםליגה אנגלית - מחזור 32
מנצ'סטר סיטי
הסתיים
0 3
שופט: כריס קבאנה (ציון: 6)
צ'לסי
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6428-6331מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5538-4332אסטון וילה4
5242-5232ליברפול5
4841-5332צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4636-3332סנדרלנד10
4549-4832בורנמות'11
4446-4332פולהאם12
4236-3531קריסטל פאלאס13
4247-4532ניוקאסל14
3348-3731לידס15
3344-3232נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3051-4032טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מארק גהי, ציון: 7
נעל את פאלמר וסגר את פדרו, קינח עם שער ענק
השחקן המאכזב
מוייזס קאייסדו, ציון: 3
אחד הקשרים הטובים בעולם לא היה קרוב לרמה שלו
הרכבים וציונים
 
 

ריח של מהפך באנגליה. אם עד לא מזמן היה נראה שארסנל בדרך הבטוחה לאליפות ואפילו אנשים אמרו “די, הפעם היא לא יכולים לאבד את זה”, אז ייתכן שהיא תאבד את זה. אחרי המעידה של התותחנים עם 2:1 נגד בורנמות’, מנצ’סטר סיטי הגיבה כמו גדולה ורשמה 0:3 ענק הערב (ראשון) על צ’לסי, ועוד בסטמפורד ברידג’.

ארסנל אמנם תלויה בעצמה, אבל גם החבורה של פפ גווארדיולה תלויה בעצמה. הפער כרגע עומד על שש נקודות, רק שלסיטי יש משחק אחד פחות וזה יכול לשים את ההפרש על רק שלוש נקודות. הפיקנטריה? במחזור הבא הקרב הכי גדול שיש לאנגליה להציע העונה קורה, כשמנצ’סטר סיטי תארח באתיחאד את ארסנל.

בחזרה למשחק נגד צ’לסי. האורחת דווקא רשמה חצי ראשון לא טוב בכלל והבלוז היו עדיפים, אבל לחצי השני סיטי עלתה בטירוף מוחלט ורקדה על הדשא. ניקו אוריילי פתח מבישול של ראיין שרקי בדקה ה-51, מארק גואהי הכפיל בבליץ של שש דקות וג’רמי דוקו האריך את הבליץ ל-17 דקות בסך הכל, כאשר השלים 0:3 כבר בדקה ה-68.

צ’לסי נותרה בסיום המחזור ה-32 בליגה הבכירה בממלכה עם 48 נקודות ובמקום השישי, רק נקודה אחת מעל ברנטפורד במקום שמוביל לאירופה. חניכיו של ליאם רוסניור רשמו הפסד שלישי ברציפות בליגה והמשיכו לאכזב, כשאי העפלה לאירופה בעונה הבאה לבטח לא יתקבל אצל ראשי המועדון, לכל הפחות קונפרנס ליג.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום בלונדון! מנצ'סטר סיטי רשמה 0:3 ענק על סיטי רגע לפני מפגש העונה עם ארסנל, ותלויה בעצמה במאבק האליפות
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • צהוב די גס בהתחשב בתוצאה ובדקה. אסוגו איחר מאוד לכדור ותיקל את קובאצ'יץ', השופט הסתפק בכרטיס הבהיר יותר
  • '88
  • חילוף
  • חילוף אחרון במשחק והוא אצל צ'לסי. גוסטו פינה את מקומו, אצ'ימפונג עלה למספר דקות מועטות
  • '85
  • החמצה
  • פאלמר קיבל מצב טוב לצמק עם חופשית מסף הרחבה, אקס סיטי בעט חלש ועוד לפינה הקרובה, דונארומה בקלות קלט
  • '81
  • חילוף
  • קאייסדו ירד ובמקומו נכנס דריו אסוגו
  • '81
  • חילוף
  • אצל רוסניור זה שני חילופים. ליאם דלאפ במקום ז'ואאו פדרו
  • '81
  • חילוף
  • עוד חילופים, הפעם בשני הצדדים. אצל פפ זה שינוי אחד כשמתאו קובאצ'יץ' החליף את ברנרדו סילבה
  • '76
  • חילוף
  • שרקי ירד עם שני בישולים ברזומה שלו, פיל פודן עלה
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול של פפ. סאביניו נכנס והחליף את דוקו
  • '68
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: מדהים. אם למישהו הגיע להצטרף לחגיגה, זה ג’רמי דוקו. הבלגי רקד לאורך כל המפגש, אבל הגול הגיע דווקא מטעות גדולה של היריבה. קאייסדו שגא בענק, דוקו חטף, אמר תודה ובשמאל הכניע את סאנצ’ס
  • '67
  • חילוף
  • רומאו לאביה נכנס במקום אנדריי סנטוס
  • '67
  • חילוף
  • שינויים ראשונים גם של רוסניור. אסטבאו פינה את מקומו לאלחנדרו גרנאצ'ו
  • '64
  • חילוף
  • ואכן ככה קיבלנו את החילוף הראשון במשחק. אוריילי ירד ישירות לחדר ההלבשה, ריאן אייט נורי עלה לשחק
  • '63
  • פציעה
  • ללא מגע, ניקו אוריילי נפל לדשא ותפס את השריר. קשה להאמין שהשחקן יוכל להמשיך
  • '57
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: טירוף מוחלט של התכולים. שוב שרקי בישל, הפעם אחרי דריבל מרהיב ומסירת עומק מושלמת למארק גוהאי, הבלם השתלט כמו קשר, הסתובב כמו קיצוני ושלח בעיטה חדה כמו חלוץ לצד הרחוק כדי להכפיל
  • '54
  • החמצה
  • קבוצה אחת בלבד עלתה למחצית השנייה. סמניו נשלח בכדור ארוך, נותר באחד על אחד מול קוקורייה, עבר אותו בקלות ובעט, הכדור קיבל נגיעה קטנה והתגלגל סנטימטרים על יד העמוד בדרך לקרן
  • '51
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: האיש של פפ בתקופה האחרונה שוב שם בשבילו. 6 דקות אל תוך המחצית, שרקי הרים, אנדריי סנטוס נרדם ומי אם לא ניקו אוריילי הסתנן כדי לנגוח לרשת
מחצית ראשונה
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • גולים אין, אבל כבר 1:1 בכרטיסים. סמניו תיקל מאוחר את נטו וקיבל צהוב
  • '34
  • החמצה
  • זה לקח 34 דקות, אבל הצ’אנס הראשון של סיטי הגיע. דוקו משך אליו, אוריילי ברח ונשלח על ידי הבלגי שהעביר רוחב, ברנרדו סילבה נעצר אצל סאנצ’ס
  • '19
  • החמצה
  • עוד מצב, שוב של צ’לסי. נטו משמאל חלף על פני נונש, עבר את רודרי, נכנס לרחבה וגם הצליח לשחרר בעיטה, הראשונה למסגרת במשחק, דונארומה ירד טוב והדף לקרן
  • '16
  • נבדל
  • הרשת זזה לראשונה וקוקורייה כבר רץ לחגוג, עד שקלט שהקוון הרים דגל. סלאלום מדהים של ז’ואאו פדרו הסתיים עם מסירה גדולה לספרדי וסיומת נפלאה של המגן, אבל אכן האחרון היה מעט עמוק מידי ברגע המסירה
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • כבר צהוב ראשון במשחק, וכל כך מיותר. אסטבאו לא אהב שריקה ופשוט בעט בכדור בכעס, השופט לא היסס והכניס אותו לפנקס
  • '6
  • החמצה
  • המצב הראשון של של צ’לסי. רודרי טעה והוציא מתפרצת בצד השני, פאלמר נתן לנטו, הפורטוגלי החזיר לאנגלי והאחרון נכנס לרחבה ובשמאל בעט חד, רק שלרשת החיצונית
  • '1
  • החלטת שופט
  • כריס קבאנה שרק! המפגש הגדול בברידג’ יצא לדרך
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



