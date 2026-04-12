ריח של מהפך: 0:3 ענק למנצ'סטר סיטי אצל צ'לסי

דעת המבקר

השחקן המצטיין מארק גהי, ציון: 7

נעל את פאלמר וסגר את פדרו, קינח עם שער ענק מארק גהי, ציון: 7
השחקן המאכזב מוייזס קאייסדו, ציון: 3

אחד הקשרים הטובים בעולם לא היה קרוב לרמה שלו מוייזס קאייסדו, ציון: 3

הרכבים וציונים

ריח של מהפך באנגליה. אם עד לא מזמן היה נראה שארסנל בדרך הבטוחה לאליפות ואפילו אנשים אמרו “די, הפעם היא לא יכולים לאבד את זה”, אז ייתכן שהיא תאבד את זה. אחרי המעידה של התותחנים עם 2:1 נגד בורנמות’, מנצ’סטר סיטי הגיבה כמו גדולה ורשמה 0:3 ענק הערב (ראשון) על צ’לסי, ועוד בסטמפורד ברידג’.

ארסנל אמנם תלויה בעצמה, אבל גם החבורה של פפ גווארדיולה תלויה בעצמה. הפער כרגע עומד על שש נקודות, רק שלסיטי יש משחק אחד פחות וזה יכול לשים את ההפרש על רק שלוש נקודות. הפיקנטריה? במחזור הבא הקרב הכי גדול שיש לאנגליה להציע העונה קורה, כשמנצ’סטר סיטי תארח באתיחאד את ארסנל.

בחזרה למשחק נגד צ’לסי. האורחת דווקא רשמה חצי ראשון לא טוב בכלל והבלוז היו עדיפים, אבל לחצי השני סיטי עלתה בטירוף מוחלט ורקדה על הדשא. ניקו אוריילי פתח מבישול של ראיין שרקי בדקה ה-51, מארק גואהי הכפיל בבליץ של שש דקות וג’רמי דוקו האריך את הבליץ ל-17 דקות בסך הכל, כאשר השלים 0:3 כבר בדקה ה-68.

צ’לסי נותרה בסיום המחזור ה-32 בליגה הבכירה בממלכה עם 48 נקודות ובמקום השישי, רק נקודה אחת מעל ברנטפורד במקום שמוביל לאירופה. חניכיו של ליאם רוסניור רשמו הפסד שלישי ברציפות בליגה והמשיכו לאכזב, כשאי העפלה לאירופה בעונה הבאה לבטח לא יתקבל אצל ראשי המועדון, לכל הפחות קונפרנס ליג.