ריח של מהפך: 0:3 ענק למנצ'סטר סיטי אצל צ'לסי

השחקן המצטיין
מארק גהי, ציון: 7
נעל את פאלמר וסגר את פדרו, קינח עם שער ענק
השחקן המאכזב
מוייזס קאייסדו, ציון: 3
אחד הקשרים הטובים בעולם לא היה קרוב לרמה שלו
ריח של מהפך באנגליה. אם עד לא מזמן היה נראה שארסנל בדרך הבטוחה לאליפות ואפילו אנשים אמרו “די, הפעם היא לא יכולים לאבד את זה”, אז ייתכן שהיא תאבד את זה. אחרי המעידה של התותחנים עם 2:1 נגד בורנמות’, מנצ’סטר סיטי הגיבה כמו גדולה ורשמה 0:3 ענק הערב (ראשון) על צ’לסי, ועוד בסטמפורד ברידג’.
ארסנל אמנם תלויה בעצמה, אבל גם החבורה של פפ גווארדיולה תלויה בעצמה. הפער כרגע עומד על שש נקודות, רק שלסיטי יש משחק אחד פחות וזה יכול לשים את ההפרש על רק שלוש נקודות. הפיקנטריה? במחזור הבא הקרב הכי גדול שיש לאנגליה להציע העונה קורה, כשמנצ’סטר סיטי תארח באתיחאד את ארסנל.
בחזרה למשחק נגד צ’לסי. האורחת דווקא רשמה חצי ראשון לא טוב בכלל והבלוז היו עדיפים, אבל לחצי השני סיטי עלתה בטירוף מוחלט ורקדה על הדשא. ניקו אוריילי פתח מבישול של ראיין שרקי בדקה ה-51, מארק גואהי הכפיל בבליץ של שש דקות וג’רמי דוקו האריך את הבליץ ל-17 דקות בסך הכל, כאשר השלים 0:3 כבר בדקה ה-68.
צ’לסי נותרה בסיום המחזור ה-32 בליגה הבכירה בממלכה עם 48 נקודות ובמקום השישי, רק נקודה אחת מעל ברנטפורד במקום שמוביל לאירופה. חניכיו של ליאם רוסניור רשמו הפסד שלישי ברציפות בליגה והמשיכו לאכזב, כשאי העפלה לאירופה בעונה הבאה לבטח לא יתקבל אצל ראשי המועדון, לכל הפחות קונפרנס ליג.
מחצית שניה
'90+8
- שריקת הסיום בלונדון! מנצ'סטר סיטי רשמה 0:3 ענק על סיטי רגע לפני מפגש העונה עם ארסנל, ותלויה בעצמה במאבק האליפות
'90+8
- צהוב די גס בהתחשב בתוצאה ובדקה. אסוגו איחר מאוד לכדור ותיקל את קובאצ'יץ', השופט הסתפק בכרטיס הבהיר יותר
'88
- חילוף אחרון במשחק והוא אצל צ'לסי. גוסטו פינה את מקומו, אצ'ימפונג עלה למספר דקות מועטות
'85
- פאלמר קיבל מצב טוב לצמק עם חופשית מסף הרחבה, אקס סיטי בעט חלש ועוד לפינה הקרובה, דונארומה בקלות קלט
'81
- קאייסדו ירד ובמקומו נכנס דריו אסוגו
'81
- אצל רוסניור זה שני חילופים. ליאם דלאפ במקום ז'ואאו פדרו
'81
- עוד חילופים, הפעם בשני הצדדים. אצל פפ זה שינוי אחד כשמתאו קובאצ'יץ' החליף את ברנרדו סילבה
'76
- שרקי ירד עם שני בישולים ברזומה שלו, פיל פודן עלה
'76
- חילוף כפול של פפ. סאביניו נכנס והחליף את דוקו
'68
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: מדהים. אם למישהו הגיע להצטרף לחגיגה, זה ג’רמי דוקו. הבלגי רקד לאורך כל המפגש, אבל הגול הגיע דווקא מטעות גדולה של היריבה. קאייסדו שגא בענק, דוקו חטף, אמר תודה ובשמאל הכניע את סאנצ’ס
'67
- רומאו לאביה נכנס במקום אנדריי סנטוס
'67
- שינויים ראשונים גם של רוסניור. אסטבאו פינה את מקומו לאלחנדרו גרנאצ'ו
'64
- ואכן ככה קיבלנו את החילוף הראשון במשחק. אוריילי ירד ישירות לחדר ההלבשה, ריאן אייט נורי עלה לשחק
'63
- ללא מגע, ניקו אוריילי נפל לדשא ותפס את השריר. קשה להאמין שהשחקן יוכל להמשיך
'57
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: טירוף מוחלט של התכולים. שוב שרקי בישל, הפעם אחרי דריבל מרהיב ומסירת עומק מושלמת למארק גוהאי, הבלם השתלט כמו קשר, הסתובב כמו קיצוני ושלח בעיטה חדה כמו חלוץ לצד הרחוק כדי להכפיל
'54
- קבוצה אחת בלבד עלתה למחצית השנייה. סמניו נשלח בכדור ארוך, נותר באחד על אחד מול קוקורייה, עבר אותו בקלות ובעט, הכדור קיבל נגיעה קטנה והתגלגל סנטימטרים על יד העמוד בדרך לקרן
'51
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: האיש של פפ בתקופה האחרונה שוב שם בשבילו. 6 דקות אל תוך המחצית, שרקי הרים, אנדריי סנטוס נרדם ומי אם לא ניקו אוריילי הסתנן כדי לנגוח לרשת
מחצית ראשונה
'38
- גולים אין, אבל כבר 1:1 בכרטיסים. סמניו תיקל מאוחר את נטו וקיבל צהוב
'34
- זה לקח 34 דקות, אבל הצ’אנס הראשון של סיטי הגיע. דוקו משך אליו, אוריילי ברח ונשלח על ידי הבלגי שהעביר רוחב, ברנרדו סילבה נעצר אצל סאנצ’ס
'19
- עוד מצב, שוב של צ’לסי. נטו משמאל חלף על פני נונש, עבר את רודרי, נכנס לרחבה וגם הצליח לשחרר בעיטה, הראשונה למסגרת במשחק, דונארומה ירד טוב והדף לקרן
'16
- הרשת זזה לראשונה וקוקורייה כבר רץ לחגוג, עד שקלט שהקוון הרים דגל. סלאלום מדהים של ז’ואאו פדרו הסתיים עם מסירה גדולה לספרדי וסיומת נפלאה של המגן, אבל אכן האחרון היה מעט עמוק מידי ברגע המסירה
'12
- כבר צהוב ראשון במשחק, וכל כך מיותר. אסטבאו לא אהב שריקה ופשוט בעט בכדור בכעס, השופט לא היסס והכניס אותו לפנקס
'6
- המצב הראשון של של צ’לסי. רודרי טעה והוציא מתפרצת בצד השני, פאלמר נתן לנטו, הפורטוגלי החזיר לאנגלי והאחרון נכנס לרחבה ובשמאל בעט חד, רק שלרשת החיצונית
'1
- כריס קבאנה שרק! המפגש הגדול בברידג’ יצא לדרך