הדרבי שוב צהוב-שחור: 0:2 לבית"ר על הפועל י-ם

במשחק האחרון לפני הפלייאוף, הקהל חזר לטדי וכך גם החבורה של ברק יצחקי שבה לנצח את היריבה העירונית. גונסאלס כבש אחרי 20 שניות, שער אדיר לאצילי

גיא בן זיו | 12/04/2026 20:00
יום ראשון, 12/04/2026, 20:00אצטדיון טדי - 24,501 צופיםליגת העל Winner - מחזור 26
בית"ר ירושלים
שער חאסונד גונסאלס (1)
בישול בישול: עומר אצילי
שער עומר אצילי (39)
שופט: יגאל פריד (ציון: 7)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
5729-6126בית"ר ירושלים1
5624-5525הפועל ב"ש2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עומר אצילי, ציון: 8
בישול ושער מרהיב, אבל לא רק זה, הפגין מנהיגות, הטריד את הגנת הפועל ירושלים, כוכב
השחקן המאכזב
אנדרו אידוקו, ציון: 3
לא הורגש, בקושי בא לידי ביטוי, לא עזר להפועל ירושלים בהתקפות המעבר, משחק חלש.
הרכבים וציונים
 
 

ממשיכה בשלה. בית”ר ירושלים הזיעה הרבה במשחק החזרה שלה מהפגרה הכפויה בשביל להשיג ניצחון, אך היום (ראשון) זה לא היה כך, והיא חזרה לנצח דרבי עירוני בליגה לראשונה מאז 2023, כשגברה 0:2 על הפועל ירושלים בטדי, אליו חזר הקהל.

פתיחת המשחק לא הייתה יכולה להיות טובה יותר עבור הצהובים-שחורים, כשלאחר 20 שניות בלבד חסונד גונסאלס שם את הראשון ברשת. העניינים נרגעו מעט, אבל אז הגיע עומר אצילי, שסובב לפינה הרחוקה שער אופייני ומדהים שהכפיל את התוצאה לפני הירידה להפסקה.

המחצית השנייה הייתה קצת יותר פושרת. אצילי המשיך להוביל את החבורה של ברק יצחקי למצבים רבים, אך היא לא השכילה לכבוש את השלישי, שהיה קרוב הרבה יותר משער מצמק של זיו אריה וחניכיו, שהיו במשחק חלש במיוחד מבחינתם.

כעת מה שנותר לבית”ר ירושלים הוא לשבת בנחת ולחכות לתוצאה בבלומפילד. כך או כך, היא מרגישה בכושר נהדר לקראת הפלייאוף ויודעת שאם היא תמשיך כך אליפות היא ממש לא מילה גסה. בצד השני של המתרס, האדומים-שחורים יאבקו על החיים שלהם בפלייאוף התחתון.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. בית"ר ירושלים ניצחה בדרבי 0:2 את הפועל ירושלים
  • '90+4
  • חילוף
  • עומר אצילי פינה את מקומו לגריגורי מורוזוב
  • '83
  • חילוף
  • יאן שיקוט מהנוער של בית"ר החליף את גונסאלס
  • '79
  • החמצה
  • דור מיכה נתן קטנה לאצילי, שניסה להקפיץ מעל זמיר, אך השוער לקח
  • '77
  • חילוף
  • ישראל דאפה החליף את רקוניאץ
  • '77
  • חילוף
  • חילופים אחרונים של זיו אריה. אנדרו אידוקו יצא, ראול סוטיריו נכנס
  • '74
  • החמצה
  • אצילי שוב ניסה לאיים מרחוק, זמיר היה במקום והדף לקרן
  • '68
  • חילוף
  • טימוטי מוזי החליף את קאלו
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול של ברק יצחקי. דור חוגי יצא, דור מיכה נכנס
  • '67
  • החמצה
  • אצילי ניסה צ'יפ גאוני מחוץ לרחבה, אך זה הלך לו לרשת הגבוהה
  • '63
  • חילוף
  • עוד חילוף אדום. ינאי דיסטלפלד עלה במקום אוהד אלמגור
  • '59
  • החמצה
  • גונסאלס קיבל את הכדור, הסתובב, הטעה ובעט יפה, זמיר הצליח להציל עם קצות האצבעות
  • '57
  • החמצה
  • זיו בן שימול הרים לדור חוגי, שנגח מקרוב מחוץ למסגרת
  • '55
  • החמצה
  • כדור חופשי מדהים של מתן חוזז פספס במעט את החיבורים
  • '53
  • החמצה
  • דור חוגי שלח כדור אדיר לג'ונבנסקו קאלו, שהיה לבד לגמרי מול השוער ובעט ברשלנות החוצה
  • '46
  • חילוף
  • נועם מלמוד פינה את מקומו למתן חוזז
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול של זיו אריה. אופק נדיר עלה במקום אנדרו אידוקו
מחצית ראשונה
  • '39
  • שער
  • שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:2: וואו, איזה גול של אצילי. הקיצוני חטף וחתך לאמצע, כשהוא מסובב את הכדור באמנות לפינה הרחוקה
  • '36
  • החמצה
  • בית"ר ניסתה תרגיל בקרן. הרמה של אצילי מצאה שוב את גונסאלס, שנגח לידיים של נדב זמיר
  • '26
  • החמצה
  • כדור נשלח למרקו רקוניאץ, שהטעה בצורה נהדרת ובעט לקרוב, אך זה הלך החוצה
  • '26
  • החמצה
  • אצילי קיבל את הכדור על קצה הרחבה ובעט, אך זה חמק לו ליד הקורה הקרובה
  • '1
  • שער
  • שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:1: מה קורה פה?! אחרי 20 שניות בלבד, כדור עומק גאוני של עומר אצילי מצא את חסונד גונסאלס, שהעלה את הצהובים-שחורים ליתרון
  • '1
  • החלטת שופט
  • יגאל פריד הוציא את הדרבי הירושלמי לדרך!
