הדרבי שוב צהוב-שחור: 0:2 לבית"ר על הפועל י-ם

השחקן המצטיין
עומר אצילי, ציון: 8
בישול ושער מרהיב, אבל לא רק זה, הפגין מנהיגות, הטריד את הגנת הפועל ירושלים, כוכב
השחקן המאכזב
אנדרו אידוקו, ציון: 3
לא הורגש, בקושי בא לידי ביטוי, לא עזר להפועל ירושלים בהתקפות המעבר, משחק חלש.
ממשיכה בשלה. בית”ר ירושלים הזיעה הרבה במשחק החזרה שלה מהפגרה הכפויה בשביל להשיג ניצחון, אך היום (ראשון) זה לא היה כך, והיא חזרה לנצח דרבי עירוני בליגה לראשונה מאז 2023, כשגברה 0:2 על הפועל ירושלים בטדי, אליו חזר הקהל.
פתיחת המשחק לא הייתה יכולה להיות טובה יותר עבור הצהובים-שחורים, כשלאחר 20 שניות בלבד חסונד גונסאלס שם את הראשון ברשת. העניינים נרגעו מעט, אבל אז הגיע עומר אצילי, שסובב לפינה הרחוקה שער אופייני ומדהים שהכפיל את התוצאה לפני הירידה להפסקה.
המחצית השנייה הייתה קצת יותר פושרת. אצילי המשיך להוביל את החבורה של ברק יצחקי למצבים רבים, אך היא לא השכילה לכבוש את השלישי, שהיה קרוב הרבה יותר משער מצמק של זיו אריה וחניכיו, שהיו במשחק חלש במיוחד מבחינתם.
כעת מה שנותר לבית”ר ירושלים הוא לשבת בנחת ולחכות לתוצאה בבלומפילד. כך או כך, היא מרגישה בכושר נהדר לקראת הפלייאוף ויודעת שאם היא תמשיך כך אליפות היא ממש לא מילה גסה. בצד השני של המתרס, האדומים-שחורים יאבקו על החיים שלהם בפלייאוף התחתון.
מחצית שניה
-
'90+4
- זהו זה! השופט שרק לסיום. בית"ר ירושלים ניצחה בדרבי 0:2 את הפועל ירושלים
-
'90+4
- עומר אצילי פינה את מקומו לגריגורי מורוזוב
-
'83
- יאן שיקוט מהנוער של בית"ר החליף את גונסאלס
-
'79
- דור מיכה נתן קטנה לאצילי, שניסה להקפיץ מעל זמיר, אך השוער לקח
-
'77
- ישראל דאפה החליף את רקוניאץ
-
'77
- חילופים אחרונים של זיו אריה. אנדרו אידוקו יצא, ראול סוטיריו נכנס
-
'74
- אצילי שוב ניסה לאיים מרחוק, זמיר היה במקום והדף לקרן
-
'68
- טימוטי מוזי החליף את קאלו
-
'68
- חילוף כפול של ברק יצחקי. דור חוגי יצא, דור מיכה נכנס
-
'67
- אצילי ניסה צ'יפ גאוני מחוץ לרחבה, אך זה הלך לו לרשת הגבוהה
-
'63
- עוד חילוף אדום. ינאי דיסטלפלד עלה במקום אוהד אלמגור
-
'59
- גונסאלס קיבל את הכדור, הסתובב, הטעה ובעט יפה, זמיר הצליח להציל עם קצות האצבעות
-
'57
- זיו בן שימול הרים לדור חוגי, שנגח מקרוב מחוץ למסגרת
-
'55
- כדור חופשי מדהים של מתן חוזז פספס במעט את החיבורים
-
'53
- דור חוגי שלח כדור אדיר לג'ונבנסקו קאלו, שהיה לבד לגמרי מול השוער ובעט ברשלנות החוצה
-
'46
- נועם מלמוד פינה את מקומו למתן חוזז
-
'46
- חילוף כפול של זיו אריה. אופק נדיר עלה במקום אנדרו אידוקו
מחצית ראשונה
-
'39
- שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:2: וואו, איזה גול של אצילי. הקיצוני חטף וחתך לאמצע, כשהוא מסובב את הכדור באמנות לפינה הרחוקה
-
'36
- בית"ר ניסתה תרגיל בקרן. הרמה של אצילי מצאה שוב את גונסאלס, שנגח לידיים של נדב זמיר
-
'26
- כדור נשלח למרקו רקוניאץ, שהטעה בצורה נהדרת ובעט לקרוב, אך זה הלך החוצה
-
'26
- אצילי קיבל את הכדור על קצה הרחבה ובעט, אך זה חמק לו ליד הקורה הקרובה
-
'1
- שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:1: מה קורה פה?! אחרי 20 שניות בלבד, כדור עומק גאוני של עומר אצילי מצא את חסונד גונסאלס, שהעלה את הצהובים-שחורים ליתרון
-
'1
- יגאל פריד הוציא את הדרבי הירושלמי לדרך!