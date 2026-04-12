הדרבי שוב צהוב-שחור: 0:2 לבית"ר על הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין עומר אצילי, ציון: 8

בישול ושער מרהיב, אבל לא רק זה, הפגין מנהיגות, הטריד את הגנת הפועל ירושלים, כוכב עומר אצילי, ציון: 8

השחקן המאכזב אנדרו אידוקו, ציון: 3

לא הורגש, בקושי בא לידי ביטוי, לא עזר להפועל ירושלים בהתקפות המעבר, משחק חלש.

הרכבים וציונים

ממשיכה בשלה. בית”ר ירושלים הזיעה הרבה במשחק החזרה שלה מהפגרה הכפויה בשביל להשיג ניצחון, אך היום (ראשון) זה לא היה כך, והיא חזרה לנצח דרבי עירוני בליגה לראשונה מאז 2023, כשגברה 0:2 על הפועל ירושלים בטדי, אליו חזר הקהל.

פתיחת המשחק לא הייתה יכולה להיות טובה יותר עבור הצהובים-שחורים, כשלאחר 20 שניות בלבד חסונד גונסאלס שם את הראשון ברשת. העניינים נרגעו מעט, אבל אז הגיע עומר אצילי, שסובב לפינה הרחוקה שער אופייני ומדהים שהכפיל את התוצאה לפני הירידה להפסקה.

המחצית השנייה הייתה קצת יותר פושרת. אצילי המשיך להוביל את החבורה של ברק יצחקי למצבים רבים, אך היא לא השכילה לכבוש את השלישי, שהיה קרוב הרבה יותר משער מצמק של זיו אריה וחניכיו, שהיו במשחק חלש במיוחד מבחינתם.

כעת מה שנותר לבית”ר ירושלים הוא לשבת בנחת ולחכות לתוצאה בבלומפילד. כך או כך, היא מרגישה בכושר נהדר לקראת הפלייאוף ויודעת שאם היא תמשיך כך אליפות היא ממש לא מילה גסה. בצד השני של המתרס, האדומים-שחורים יאבקו על החיים שלהם בפלייאוף התחתון.