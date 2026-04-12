יום ראשון, 12.04.2026 שעה 13:32
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

תימכר? שבוע אחרון לרכישת מכבי עירוני אשדוד

עד ליום חמישי ב-15:00 על המעוניינים להגיש הצעת רכישה על מי שהוקמה בשנת 2015. "המועדון ימשיך לשחק בעונה הבאה בליגה א' ולמעשה - ללא חובות עבר"

מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

חמישה ימים אחרונים להגיש הצעות רכישה בדבר מכבי עירוני אשדוד (בוגרים ומחלקת נוער). לפני כחודש ימים פורסם ב-ONE כי מכבי עירוני אשדוד מוצעת למכירה באופן רשמי, לצד התנאים שנקבעו בידי עו"ד אורון קרן, נאמן המועדון. המכר, אגב, כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בכל הקשור לתיק פר"ק 68573-12-25.

עד ליום חמישי הקרוב (16/04), בשעה 15:00 על המעוניינים להגיש הצעות רכישה בעניינה של מכבי עירוני אשדוד שהוקמה בשנת 2015 ובאמצע העונה הנוכחית (2025/26) התפרקה העמותה ולה התמנה הנאמן, עו"ד אורון קרן. את ההצעות יש להגיש לנאמן אצל משרד עו"ד חיות גרינברג, בבית ש.א.פ, קומה 14, רמת גן.

המטרה – להעניק וודאות ובית חם לכלל מחלקת הנוער ובית הספר לכדורגל, לילדים, לנערים ולבני הנוער המשחקים תחת המועדון, לצד המשך פעילות קבוצת הבוגרים בליגה א' דרום בעונה הבאה. מספר הצעות זרמו לשולחנו של הנאמן, עו"ד אורון קרן, וברגע שיחלוף לו המועד האחרון להגשת הצעות, הרי שיחל בעבודה מול בית המשפט והחלטתו בעניין הרוכש, אם ייצא אחד שכזה.

אוהדי מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)אוהדי מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

עו"ד אורון קרן מסר ל-ONE: "סיום העונה בליגות הנמוכות מייצר עניין רב בקרב גורמים שונים בספורט המקומי לקראת סיום מועד הגשת ההצעות לרכישת מועדון ספורט עירוני אשדוד. יוזכר כי פעילות המועדון מוצעת למכירה בעוד שלמרות עונש הפחתת נקודות שנכפה עליה בשל הליך הפירוק".

"המועדון ימשיך לשחק בעונה הבאה בליגה א' ולמעשה - ללא חובות עבר שאלו יוסדרו (לפחות בחלקם) במסגרת הליך הפירוק המתנהל בבית המשפט המחוזי. בימים האחרונים נעשו פניות רבות לנאמן מגורמים שונים המביעים עניין ברכישת פעילות המועדון ובתקווה, שיגיע גורם מקצועי, שיוכל לקדם את פעילות מחלקת הנוער וביה"ס לכדורגל המשמש בית ל-350 ילדים בעיר הדרומית ובנוסף להעמיד קבוצה בוגרת תחרותית שתחל בהכנות לעונה הבאה בליגה א מוקדם ככל שניתן".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */