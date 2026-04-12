תימכר? שבוע אחרון לרכישת מכבי עירוני אשדוד

חמישה ימים אחרונים להגיש הצעות רכישה בדבר מכבי עירוני אשדוד (בוגרים ומחלקת נוער). לפני כחודש ימים פורסם ב-ONE כי מכבי עירוני אשדוד מוצעת למכירה באופן רשמי, לצד התנאים שנקבעו בידי עו"ד אורון קרן, נאמן המועדון. המכר, אגב, כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בכל הקשור לתיק פר"ק 68573-12-25.

עד ליום חמישי הקרוב (16/04), בשעה 15:00 על המעוניינים להגיש הצעות רכישה בעניינה של מכבי עירוני אשדוד שהוקמה בשנת 2015 ובאמצע העונה הנוכחית (2025/26) התפרקה העמותה ולה התמנה הנאמן, עו"ד אורון קרן. את ההצעות יש להגיש לנאמן אצל משרד עו"ד חיות גרינברג, בבית ש.א.פ, קומה 14, רמת גן.

המטרה – להעניק וודאות ובית חם לכלל מחלקת הנוער ובית הספר לכדורגל, לילדים, לנערים ולבני הנוער המשחקים תחת המועדון, לצד המשך פעילות קבוצת הבוגרים בליגה א' דרום בעונה הבאה. מספר הצעות זרמו לשולחנו של הנאמן, עו"ד אורון קרן, וברגע שיחלוף לו המועד האחרון להגשת הצעות, הרי שיחל בעבודה מול בית המשפט והחלטתו בעניין הרוכש, אם ייצא אחד שכזה.

עו"ד אורון קרן מסר ל-ONE: "סיום העונה בליגות הנמוכות מייצר עניין רב בקרב גורמים שונים בספורט המקומי לקראת סיום מועד הגשת ההצעות לרכישת מועדון ספורט עירוני אשדוד. יוזכר כי פעילות המועדון מוצעת למכירה בעוד שלמרות עונש הפחתת נקודות שנכפה עליה בשל הליך הפירוק".

"המועדון ימשיך לשחק בעונה הבאה בליגה א' ולמעשה - ללא חובות עבר שאלו יוסדרו (לפחות בחלקם) במסגרת הליך הפירוק המתנהל בבית המשפט המחוזי. בימים האחרונים נעשו פניות רבות לנאמן מגורמים שונים המביעים עניין ברכישת פעילות המועדון ובתקווה, שיגיע גורם מקצועי, שיוכל לקדם את פעילות מחלקת הנוער וביה"ס לכדורגל המשמש בית ל-350 ילדים בעיר הדרומית ובנוסף להעמיד קבוצה בוגרת תחרותית שתחל בהכנות לעונה הבאה בליגה א מוקדם ככל שניתן".