5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"ההארכה גבתה מחיר גדול, אבל זה לא תירוץ"

דריכות בב"ש לקראת מכבי ת"א ב-20:30: "המצב לא פשוט". בלוריאן וקאנגווה סובלים מרגישות, אך יעלו ב-11, כמו גם דיופ. מצבם של דוידזאדה ואיסט גבולי

שחקני ב"ש. חוזרים לבלומפילד הריק (רדאד ג'בארה)

בהפועל באר שבע מתכוננים למשחק הערב (ראשון, 20:30) מול מכבי תל אביב עם. כמה סימני שאלה, בעיקר סביב מצב הסגל. אחרי 120 דקות מתישות בחצי גמר גביע המדינה מול בני יהודה, בקבוצה מבינים שהעייפות היא גורם משמעותי לקראת אחד המשחקים החשובים של העונה. "המצב לא פשוט, ההארכה נגד בני יהודה גבתה מחיר גדול, אך זה לא יהיה תירוץ", אמרו בקבוצה.

רן קוז'וק יצטרך להתמודד עם סגל שלא נמצא במצב אידיאלי. בעיות הכשירות הקשו על ההכנות, עיקר הדאגה היא בחוליית ההגנה, שם התמונה רחוקה מלהיות ברורה.

אור בלוריאן וקינגס קאנגווה סובלים מרגישות ולא נמצאים בכשירות מלאה, אבל יפתחו, גם ג'יבריל דיופ סבל מרגל עץ, אך כרגע גם הוא עשוי לפתוח במרכז ההגנה. מצבם של אופיר דוידזאדה וג’אבון איסט גבולי, בעוד מיגל ויטור סובל מפציעה במפשעה ואף המריא לפורטוגל להמשך טיפול. גם אופיר מרציאנו לא כשיר וצריך מנוחה.

קינגס קאנגווה (רדאד גקינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

המשמעות היא שבבאר שבע מגיעים לא במצב אידאלי במשחק קריטי, דבר שגורם כאב ראש לצוות המקצועי. בקבוצה יודעים שהם יצטרכו למצוא פתרונות מהירים, גם מבחינת ההרכב וגם מבחינת ניהול הדקות, כדי להתמודד עם העייפות והחוסרים. מי שמועמדים לפתוח בהרכב הם מוחמד אבו רומי וזאהי אחמד. 

 למרות ההעפלה לגמר הגביע, התחושה היא שהקבוצה עדיין מחפשת משחק של אופי, והמשחק הקרוב יעמיד אותה במבחן לא פשוט, כשהפסד יוביל לסיום העונה הסדירה במקום השני במידה ובית”ר ירושלים תנצח את הפועל ירושלים, וירחיק את החבורה מבירת הנגב מחלום האליפות.

