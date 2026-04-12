"ההארכה גבתה מחיר גדול, אבל זה לא תירוץ"

בהפועל באר שבע מתכוננים למשחק הערב (ראשון, 20:30) מול מכבי תל אביב עם. כמה סימני שאלה, בעיקר סביב מצב הסגל. אחרי 120 דקות מתישות בחצי גמר גביע המדינה מול בני יהודה, בקבוצה מבינים שהעייפות היא גורם משמעותי לקראת אחד המשחקים החשובים של העונה. "המצב לא פשוט, ההארכה נגד בני יהודה גבתה מחיר גדול, אך זה לא יהיה תירוץ", אמרו בקבוצה.

רן קוז'וק יצטרך להתמודד עם סגל שלא נמצא במצב אידיאלי. בעיות הכשירות הקשו על ההכנות, עיקר הדאגה היא בחוליית ההגנה, שם התמונה רחוקה מלהיות ברורה.

אור בלוריאן וקינגס קאנגווה סובלים מרגישות ולא נמצאים בכשירות מלאה, אבל יפתחו, גם ג'יבריל דיופ סבל מרגל עץ, אך כרגע גם הוא עשוי לפתוח במרכז ההגנה. מצבם של אופיר דוידזאדה וג’אבון איסט גבולי, בעוד מיגל ויטור סובל מפציעה במפשעה ואף המריא לפורטוגל להמשך טיפול. גם אופיר מרציאנו לא כשיר וצריך מנוחה.

המשמעות היא שבבאר שבע מגיעים לא במצב אידאלי במשחק קריטי, דבר שגורם כאב ראש לצוות המקצועי. בקבוצה יודעים שהם יצטרכו למצוא פתרונות מהירים, גם מבחינת ההרכב וגם מבחינת ניהול הדקות, כדי להתמודד עם העייפות והחוסרים. מי שמועמדים לפתוח בהרכב הם מוחמד אבו רומי וזאהי אחמד.

למרות ההעפלה לגמר הגביע, התחושה היא שהקבוצה עדיין מחפשת משחק של אופי, והמשחק הקרוב יעמיד אותה במבחן לא פשוט, כשהפסד יוביל לסיום העונה הסדירה במקום השני במידה ובית”ר ירושלים תנצח את הפועל ירושלים, וירחיק את החבורה מבירת הנגב מחלום האליפות.