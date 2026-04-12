יום ראשון, 12.04.2026 שעה 10:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

הקרב על הרפורמה, מי המתנגדים ומי התומכים?

לקראת ההצבעה על המשך העונה, נוצרו יוזמות של אלו הרוצים לשנות את מבנה ליגות הנערים והגישו זאת להתאחדות. במקביל, יש מי שהעבירו את התנגדותם

|
שחקני בני יהודה נערים א' (באדיבות המועדון)
יום גורלי לעונת המשחקים 25/26 בליגות הצעירות. היום (ראשון) בשעות הצהריים המוקדמות תיערך ישיבת הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שתדון במסקנות ישיבת ועדת הנוער מיום חמישי האחרון - לחדש את העונה בליגות העל לנערים ולנוער.

במקביל, ההצעה כוללת לסיים את העונה ביתר הליגות - תוך מתן תוקף לעליות וירידות ליגה, ועם תמיכה בדחיית הרפורמה במבנה ליגות הנערים, שמטרתה הייתה ליצור בעונה הבאה, עונת 26/27, מבנה ליגות זהה בליגות הנערים לזה הקיים בליגות לנוער, כלומר עם הוספת שתי ליגות לאומיות מתחת לליגת העל ומעל הליגות הארציות.

בסופ"ש האחרון נרקמו שיתופי פעולה בין התומכים בקיום רפורמה כבר בעונה זו, ובמקביל נוצרו שיתופי פעולה בין המתנגדים להחלת הרפורמה והתומכים בהקפאת הירידות בליגות הנערים. המועדונים המצדדים בביצוע רפורמה בעונה זו טוענים שהשקיעו משאבים כספיים ומקצועיים רבים על מנת לעלות בדירוג הליגות השונות.

שדרות נערים אשדרות נערים א' (אלכס artsport.photo)

המתנגדים לקיום רפורמה ולהחלת יורדות ליגה, טוענים כי בשל היעדר ערך ספורטיבי לראייתם, יש לדחות את ביצוע הרפורמה וכן להקפיא את הירידות בכל הליגות התחרותיות. עמדות הצדדים בהרחבה מובאות בכתבה זו.

רפורמה מעודנת

עשרות מועדונים מרחבי הארץ הביעו תמיכה בהצעתו של דור סנדר, המנהל המקצועי והבעלים של הפועל לב השרון, לכינון מבנה חדש לרפורמה, כזו שתמנע ירידת שתי ליגות ברצף מהליגות הארציות של שנתוני הנערים בעונה הזו לליגה הרביעית בעונה הבאה (מחוזית). דבר זה אמור היה לחול על שתי הקבוצות האחרונות בטבלאות של כל אחת מהליגות הארציות בשנתוני הנערים, במידה והעונה הייתה מתנהלת כסדרה.

מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)

הצעת מבנה ליגות נערים א'

ליגת העל תמשיך למנות 18 קבוצות, מהן שתי אלופות הליגות הארציות.

ליגות לאומיות: בכל אחת מהליגות הלאומיות, דרום וצפון, ישחקו 20 קבוצות: בכל ליגה ישובצו יורדת אחת מליגת העל, הקבוצות שיסיימו בעונה זו במקומות 2-17 בליגות הארציות והאלופות שיעלו מהליגות המחוזיות.

הליגה הארצית תחולק לשתי ליגות עם 13 קבוצות כ"א או שתהיה ליגה אחת עם 26 קבוצות, בשיטת משחקים של סיבוב ליגה וסיבוב פלייאוף. בליגה ישחקו שתי היורדות מהליגות הארציות (האחרונה בכל ליגה), 24 הקבוצות, שסיימו בעונה זו במקומות 2-7 בליגות המחוזיות.

הליגות המחוזיות יורכבו מקבוצות שסיימו במקום השמיני ומטה בליגות המחוזיות השונות וקבוצות חדשות שיירשמו. מספר הליגות ומבנה הליגות יורכב על בסיס מספר הקבוצות שיירשמו לעונת המשחקים.

נווה שאנן נערים אנווה שאנן נערים א' (באדיבות המועדון)

הצעת מבנה ליגות נערים ב'

ליגת העל תמשיך למנות 18 קבוצות, מהן שתי אלופות הליגות הארציות.

ליגות לאומיות: במחוז הדרומי ישחקו 22 קבוצות, במחוז הצפוני ישחקו 20 קבוצות. בכל ליגה ישובצו יורדת אחת מליגת העל, הקבוצות שיסיימו בעונה זו במקומות 2-17 בליגות הארציות והאלופות שיעלו מהליגות המחוזיות.

ליגות ארציות: בכל אחד משני המחוזות, דרום וצפון, ישחקו 21 קבוצות. הליגה תורכב מיורדת אחת מכל ליגה ארצית מהעונה הזו, ומהקבוצות שסיימו את העונה במקומות 2-6 בליגות המחוזיות של עונה זו.

ליגות מחוזיות: יורכבו מקבוצות שסיימו במקום השביעי ומטה בליגות המחוזיות השונות וקבוצות חדשות שיירשמו. מספר הליגות ומבנה הליגות יורכב על בסיס מספר הקבוצות שיירשמו לעונת המשחקים.

מעלה אדומים נערים במעלה אדומים נערים ב' (צילום מטעם הקבוצה)

הצעת מבנה ליגות נערים ג'

ליגת העל תמשיך למנות 18 קבוצות, מהן שתי אלופות הליגות הארציות.

ליגות לאומיות: שלוש ליגות בשכבה זו - צפון ודרום עם 21 קבוצות בכל ליגה, שיכללו קבוצה שירדה מליגת העל, המסיימות במקומות 2-17 בליגות הארציות ואלופות מהליגות המחוזיות. ליגת מרכז תמנה 14 קבוצות - שתי יורדות מהליגות הארציות ומסיימות במקומות 2-7 בליגות שרון ומרכז.

הליגות המחוזיות יורכבו מקבוצות שסיימו במקום השמיני ומטה בליגות המחוזיות השונות וקבוצות חדשות שיירשמו. מספר הליגות ומבנה הליגות יורכב על בסיס מספר הקבוצות שיירשמו לעונת המשחקים.

מכבי יהוד נערים גמכבי יהוד נערים ג' (מכבי יהוד)

המתנגדים לרפורמה והתומכים בהקפאת ירידות

19 קבוצות נוער ונערים, שמוצאות את עצמן בעמדת ירידת ליגה במצב הטבלה הנוכחית בליגות אליהן משתייכות הקבוצות, התאגדו יחדיו ושגרו מכתב להנהלת ההתאחדות לכדורגל תחת הכותרת: בקשה להקפאת יורדות בליגות השונות במחלקת הנוער - בעקבות המצב הביטחוני. להלן תוכן המכתב:

בשם הקבוצות בליגות הנוער והנערים השונות, אנו פונים אליכם בבקשה בהולה כדלקמן:

1. ידוע לנו שתתקיים מחר בבוקר ישיבה בנושא מחלקת הנוער .

2. ⁠נודע לנו שקיימות המלצות / מחשבות או רעיונות להעלות קבוצות שממוקמות במקומות ממנו עולים ליגה לליגות בכירות יותר .

3. ⁠נודע לנו גם כן שקיימות כוונות להוריד קבוצות לליגות יותר נמוכות לפי המיקום הנוכחי שלהם בעת הפסקת הליגה טרם השלמת 75%.

4. יובהר, ויצוין כי חפצנו ורצינו שמשחקי הליגה יסתיימו כרגיל על כר הדשא, וגורל הקבוצות באופן ספורטיבי הן לעלייה והן לירידה , אך לצערנו בשל המצב הביטחוני, אנו נאלצים להפסיק את הליגה כי הבריאות וערך החיים עולה כל דבר אחר לרבות פעילות ספורטיבית.

5. ⁠כידוע לכולם, כי הליגות הנמוכות בבוגרים הופסקו כאמור בשל המצב הביטחוני והוקפאו היורדות מן הליגות הנ״ל. כאשר ההתאחדות נתנה פרס למקומות ממנו עולים ליגה ובצדק והבנה מוחלטת לאור המצב.

6. יצוין כי ההתאחדות והתקנון של ההתאחדות כפוף לחוקי מדינת ישראל ובמיוחד לחוקי היסוד במדינה, כאשר עיקרון השוויון הוא ערך עליון ע״פ חוקי היסוד במדינה כאמור לעיל, ויש לנהוג ע״פ חוקי יסוד אלה.

7.לאור האמור לעיל, אנו מבקשים להקפיא את כל הירידות בליגות הנוער כפי שהוחלט בליגות הנמוכות של הבוגרים.

8. מן הדין והצדק להיעתר לבקשה זו, וזאת על מנת לחסוך לכולם התדיינות בבתי הדין ובתי המשפט השונים,  ולחסוך לכולם הוצאות מיותרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */