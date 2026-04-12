למרות סכנת הצהובים: גורה, מוחמד ואזולאי ב-11

מכבי חיפה נמצאת לקראת אחד השבועות היותר מאתגרים והמשמעותיים שלה העונה, כאשר מעבר למשחק הליגה הערב (ראשון, 20:00) מול עירוני קריית שמונה בסמי עופר ללא קהל, משחק שניצחון בו עשוי להקטין את הפער מהמקום הרביעי ל-7 נקודות, מצפה לקבוצה משחק חצי גמר גביע המדינה ביום רביעי מול מכבי תל אביב באצטדיון טדי, שבסיומו חיפה תדע אם השאירה לעצמה סיכוי להגיע לאירופה דרך זכייה בגביע או שהיא כבר יכולה להתחיל ולסכם את העונה.

ברק בכר, שהחליט להשעות אתמול את החלוץ טריבונטה סטיוארט, שאיחר לאימון וצפוי בכל מקרה לסיים את דרכו בתום העונה בקבוצה, מתכוון לעלות עם ההרכב החזק ביותר העומד לרשותו. פועל יוצא מכך שבכר ימשיך וייתן קרדיט במרכז ההגנה לצמד הבלמים שלו – עבדולאי סק וליסב עיסאת, מה שאומר ששון גולדברג, שחתם רק לפני כשבועיים על חוזה עד 2028, ימשיך להיות אלטרנטיבה מהספסל.

בכר, כך לפחות על פי המסתמן, לא ממש מתחשב בכך ששלושה שחקנים שלו: קנג'י גורה, עלי מוחמד ואיתן אזולאי בסכנה לקבל צהוב חמישי, בגינו הם עלולים להיעדר מהגביע, ושלושתם תורגלו בהרכב. אזולאי ומוחמד תורגלו בקישור במקום נבות רטנר המורחק וסדריק דון, שיירד לספסל, כאשר גורה ימשיך לשחק באגף שמאל.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

שינוי נוסף בקישור הוא הכנסתו להרכב של מיכאל אוחנה, שיפתח על חשבון דולב חזיזה המוצהב. מנואל בנסון ישחק באגף ימין, בתקווה שיהיה הרבה יותר יעיל מהמשחק האחרון בבלומפילד מול הפועל תל אביב. השאלה המרכזית היא לגבי זהות החלוץ שיפתח – סילבה קאני או גיא מלמד.

לאורך האימון המסכם אתמול השניים תורגלו לסירוגין ונראה שהעדיפות בסופו של דבר תהיה לטובת קאני, שלאורך תקופת הפגרה הוכיח ביצועים טובים כחלוץ מטרה. על הכוונה להסב לקאני את התפקיד פורסם לראשונה ב-ONE. הוא שיחק בבית"ר ירושלים בתפקיד החלוץ וכבש תשעה שערים בעונה הקודמת, דבר שהוביל אותו בסופו של דבר לכרמל. לפחות השנה, בתפקיד שחקן הכנף, קאני פחות הרשים ואולי עכשיו כחלוץ יצליח לבוא יותר ליותר ביטוי.

סילבה קאני (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, מנואל בנסון, קנג’י גורה וסילבקה קאני (גיא מלמד).

קצת לפני המשחק: תתקיים האזכרה לגדי קינדה ז”ל

לפני 11 חודשים אירע אירוע שזעזע את הכדורגל הישראלי כולו, כששחקן מכבי חיפה, גדי קינדה ז”ל, הלך לעולמו בנסיבות טרגיות שהותירו את כולנו בהלם. הערב ב-18:30 תתקיים האזכרה של קשר נבחרת ישראל לשעבר בבית הכנסת “היכל בני אדרי” באשדוד.