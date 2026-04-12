אמבפה החדש? ג'וניור קרופי פורח בפרמייר ליג

ארסנל לא תשכח את אלי ג'וניור קרופי בקלות. בינואר כבר הכניע החלוץ הצרפתי של בורנמות’ את דויד ראיה בבעיטה מרהיבה ממרחק, אבל אז התותחנים ניצחו 2:3. אתמול (שבת) כבש קרופי שער פחות יפה, אבל יותר חשוב. הפעם הוא הוציא את הדובדבנים לדרך לניצחון 1:2 יוקרתי באיצטדיון האמירויות, ופגע משמעותית בסיכויי הלונדונים לזכות באליפות ראשונה מאז 2004. הוא עצמו עוד בכלל לא נולד בזמן העונה ההיא של התותחנים ללא הפסד. מדובר בנער בן 19, שכותב היסטוריה משלו.

למה היסטוריה? כי אתמול היה זה שער הליגה מספר 10 של קרופי. בכך הוא הפך לטינאייג'ר הצרפתי השני אי פעם שמגיע למאזן הזה בפרמייר ליג, אחרי ניקולה אנלקה בארסנל ב-1999. הוא גם הטינאייג'ר הראשון שמבקיע 10 שערים בעונת הבכורה שלו בליגה האנגלית מאז רובי קין בקובנטרי אי שם ב-1999/00. אלה שהכירו אותו מתקופתו בלוריין, כלל לא מופתעים – והרשימה הזו כוללת גם את הסקאוטים של ריאל מדריד, שעקבו אחריו במהלך העונה שעברה. המועדון הלבן שקל להחתים את קרופי, אבל זה נעצר בגדר גישושים בלבד. בורנמות’ פעלה מהר מכולם, וקיבלה אותו תמורת 10 מיליון ליש"ט בלבד, בעסקה שעשויה להיזכר כאחת המוצלחות ביותר.

בלוריין כבר היה רגיל קרופי לשנות את ההיסטוריה. כאשר שיחק במדיה לראשונה ביוני 2023, עוד לפני יום הולדתו ה-17, הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות המועדון הכתום-שחור במקומו של מתיאו גנדוזי – הנה לכם עוד קשר לארסנל. בגיל 17 ו-3 חודשים, הוא הוכתר גם לכובש הצעיר ביותר של לוריין אי פעם, וההמולה סביבו בצרפת הייתה גדולה למדי. קרופי הפגין חוצפה חיובית יוצאת דופן, איים על השער מכל הטווחים, הבקיע שער אמנותי לרשת ליון, וקיבל אשראי לא מבוטל מהמאמן רז'י לה בריס.

אלי ג'וניור קרופי כובש מהאוויר (רויטרס)

בעונת 2023/24 שיתף קרופי פעולה עם טימואה בקאיוקו, וקשר צ'לסי לשעבר ביצע השוואה מרחיקת לכת: "אלי הוא פנומן. הוא מזכיר לי את קיליאן אמבפה בסגנון ובבגרות". אפשר להאמין לו, כי הוא שיחק עם אמבפה במונאקו כאשר הכוכב פרץ לתודעה ב-2016/17. המאזן של קרופי היה אמנם מרשים פחות, עם 5 כיבושים ו-3 אסיסטים, אבל הוא שיחק בקבוצה הרבה פחות איכותית, שנקלעה למשבר עמוק וירדה לליגה השנייה. לה בריס הועזב כתוצאה מכך והמשיך לקדנציה מופלאה בסנדרלנד, אבל קרופי בחר להישאר כדי להצעיד את לוריין בחזרה למקומה הטבעי.

היו לו סיבות טובות לעשות זאת. ראשית, הוא ידע שיקבל מקום בטוח בהרכב ויכל להתפתח מקצועית. שנית, אביו העלה בזמנו את לוריין לליגה הראשונה, והמטרה הייתה ללכת בדרכו. אלי קרופי האב, יליד חוף השנהב, היה חלוץ לא רע שנטל חלק משמעותי בזכייתה של לוריין בגביע הצרפתי ב-2002 לצידו של סיידו קייטה, לימים כוכב ברצלונה. קרופי הבן התגלה כבעל פוטנציאל גבוה יותר, והעונה שעברה הייתה חלומית עבורו בכל קנה מידה. הוא הוכתר למלך השערים של הליגה השנייה עם 22 כיבושים, ואכן עזר למועדון בו גדל מגיל 7 לעלות מיידית בחזרה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

העסקה עם בורנמות’ נחתמה כבר בינואר 2025, והדובדבנים הרגישו שהיה צורך למהר לנוכח העניין הרב שגילו בקרופי מועדונים רבים. היה להם יתרון מובהק, כי הבעלים ביל פולי רכש שליש ממניות לוריין, וכך קיבל עדיפות בבחירת שחקנים. לחלוץ עצמו הייתה, כמובן, הזכות לבחור את עתידו, ואחרי שיחות עם המאמן אנדוני איראולה, הוא שוכנע כי בבורנמות’ יקבל הזדמנות להשתלב בליגה האנגלית בקצב הנכון עבורו. את העונה הוא סיים בלוריין בה נראה לעתים בלתי ניתן לעצירה, ואז הצטרף לקבוצתו החדשה עם הצהרה יומרנית למדי.

"אני שואף לזכות בכדור הזהב. פעם זה היה סתם חלום, אבל עכשיו אני יודע שאני באמת מסוגל לעשות זאת", הוא הכריז. את הביטחון העצמי הוא הפגין גם על המגרש. בספטמבר נכנס קרופי לדקות האחרונות בלידס, והבקיע בבעיטת יעף אלגנטית את שער השוויון בזמן פציעות. בהופעת הבכורה בהרכב הפותח בליגה, הוא הפציץ צמד לרשת קריסטל פאלאס. אמין עדלי, הרכש הצרפתי של בורנמות’, שהגיע מלברקוזן, התפעל: "הוא באמת שחקן מדהים. כשהוא על המגרש, התחושה היא שהוא הולך להבקיע. יש לו תשוקה למשחק וכישרון יוצא דופן. הסטייל שלו מיוחד, והוא מסוג לשחק גם כפליימייקר".

אלי ג'וניור קרופי בורח לדקלאן רייס (רויטרס)

התכונה הזו עוזרת לו מאוד, כי לבורנמות’ יש חלוץ מרכזי מובהק בדמותו של אבנילסון הברזילאי. כאשר החליט איראולה לשלב את קרופי בהרכב, הוא הציב אותו בעמדה נסוגה יותר כסוג של עושה משחק, וקיבל הופעות נהדרות. במשחקו הראשון בתפקיד החדש הבקיע נער הפלא בניצחון על טוטנהאם, ודניאל סטארידג' התלהב. "קרופי קר רוח. הוא רק בן 19, וכבר אחד החלוצים הטובים בפרמייר ליג. הוא לא מתרגש מול השער, וזה משהו שאי אפשר ללמד", כתב חלוץ ליברפול לשעבר בטוויטר.

מאז הנסיקה רק המשיכה, ובמחזור הקודם קיבל קרופי אפילו אחריות לבעוט פנדל בתיקו מול מנצ'סטר יונייטד. אתמול הוא הצטיין נגד מובילת הטבלה, ובתקשורת הפורטוגלית הועלתה האפשרות כי הוא יוכל לייצג את הנבחרת שלהם. טכנית זה נכון, כי אמו פורטוגלית, והמעבר אפשרי כל עוד הוא לא ערך הופעה רשמית במדי צרפת. ההתאחדות של חוף השנהב יודעת זאת היטב והשקיעה מאמצים לא מבוטלים לגרום לו להעדיף אותה. "זה לא רלוונטי, כי ג'וניור לא מכיר את חוף השנהב. הוא צרפתי לגמרי", הבהיר אז אלי קרופי האב, וכיום נשמעים בצרפת קולות שקוראים לדידייה דשאן לקחת את הכוכב הצעיר למונדיאל.

אלי קרופי מאושר (IMAGO)

זה כנראה עדיין מוקדם, והתחרות על המקום בסגל טריקולור קשה מאוד בכל מקרה, אבל אחרי גביע העולם הזימון עשוי להגיע. ההשוואה לאמבפה לא תלושה מהמציאות, ובבוא העת הוא עשוי להיות היורש. אם המומנטום שלו יימשך, גם ריאל מדריד תמשיך לעקוב אחריו בעניין. כבר יש לה יחסים מצוינים עם בורנמות’ בעקבות הרכישה של הבלם הספרדי-הולנדי דין הויסן בקיץ האחרון. ייתכן כי קרופי יעשה את הדרך לסנטיאגו ברנבאו בשלב מסוים, ויהיה "אמבפה החדש" גם שם. תזכרו את השם.