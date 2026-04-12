דנציגר וקריצ'בסקי קבעו קריטריון לאליפות אירופה

ענבר דנציגר ודניאל קריצ’בסקי קבעו את הקריטריון לאליפות אירופה בשחייה. שני השחיינים עשו זאת במסגרת אליפות קנדה הפתוחה ובעקבות זאת הנבחרת מונה כעת שמונה שחיינים ישראלים שאמורים לקחת חלק בתחרות היבשתית.

דנציגר ניצח את המשחה למרחק 100 מטר גב עם תוצאה של 54.69 שניות וקבע את השתתפותו בתחרות. גם קריצ’בסקי עמד בקריטריון אליפות אירופה ב-100 מטר חופשי לאחר שנגע בקיר כעבור 48.93 שניות.

השחיינים שקבעו את הקריטריון

אליפות אירופה בשחייה תתקיים בפאריס בסוף חודש יולי. עד כה קבעו את הקריטריון אליה מירון חרותי, אביב ברזילי, תומר שוסטר, דריה גולובטי, דניס לוקטב, לאה פולונסקי, ענבר דנציגר ודניאל קריצ’בסקי.

דניאל קריצ'בסקי (איגוד השחייה)

בעוד כחודש ימים תתקיים אליפות ישראל ותחרות הטריילז בארץ, שם צפויים שחיינים נוספים להשיג את הקריטריון.