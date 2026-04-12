יום ראשון, 12.04.2026 שעה 10:32
ספורט אחר  >> שחייה

דנציגר וקריצ'בסקי קבעו קריטריון לאליפות אירופה

שני השחיינים הבטיחו את השתתפותם בפאריס בסוף יולי: דנציגר ניצח ב-100 מ' גב באליפות קנדה עם 54.69 שניות, קריצ'בסקי רשם 48.93 שניות ב-100 חופשי

ענבר דנציגר (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
ענבר דנציגר (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

ענבר דנציגר ודניאל קריצ’בסקי קבעו את הקריטריון לאליפות אירופה בשחייה. שני השחיינים עשו זאת במסגרת אליפות קנדה הפתוחה ובעקבות זאת הנבחרת מונה כעת שמונה שחיינים ישראלים שאמורים לקחת חלק בתחרות היבשתית.

דנציגר ניצח את המשחה למרחק 100 מטר גב עם תוצאה של 54.69 שניות וקבע את השתתפותו בתחרות. גם קריצ’בסקי עמד בקריטריון אליפות אירופה ב-100 מטר חופשי לאחר שנגע בקיר כעבור 48.93 שניות.

השחיינים שקבעו את הקריטריון

אליפות אירופה בשחייה תתקיים בפאריס בסוף חודש יולי. עד כה קבעו את הקריטריון אליה מירון חרותי, אביב ברזילי, תומר שוסטר, דריה גולובטי, דניס לוקטב, לאה פולונסקי, ענבר דנציגר ודניאל קריצ’בסקי.

דניאל קריצדניאל קריצ'בסקי (איגוד השחייה)

בעוד כחודש ימים תתקיים אליפות ישראל ותחרות הטריילז בארץ, שם צפויים שחיינים נוספים להשיג את הקריטריון.

