רגע היסטורי: מאמנת ראשית ב-5 הליגות הבכירות

רגע היסטורי בכדורגל הגרמני ובאירופה בכלל: מרי לואיס אטה מונתה למאמנת הזמנית של אוניון ברלין, ובכך הפכה לאישה הראשונה אי פעם שתעמוד על הקווים כמאמנת ראשית באחת מחמש הליגות הבכירות ביבשת. המינוי הוכרז רשמית זמן קצר לאחר פיטוריו המפתיעים של המאמן סטפן באומגרט בשבת בלילה.

אטה אינה זרה למערכת בברלין: בעונת 2023/24 היא כבר לקחה חלק בצוות האימון הזמני לצד מרקו גרוטה בתקופת המעבר שבין המאמנים אורס פישר וננאד בייליצה. למרות שבאותה עת היא תפקדה כעוזרת דומיננטית ואף ייצגה את המועדון במסיבות עיתונאים, המינוי הנוכחי משדרג את מעמדה באופן רשמי למאמנת הראשית של הקבוצה.

אטה הייתה אמורה לקחת על עצמה את אימון קבוצת הנשים של המועדון בקיץ הקרוב, לאחר שזו העפילה לליגה הראשונה, אך כרגע נוצרה לה הזדמנות גדולה להוביל את קבוצת הגברים של המועדון, שמדורגת במקום ה-11 בטבלת הבונדסליגה, מרחק 7 נקודות מהקו האדום.