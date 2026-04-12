יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:42
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7627-10529באיירן מינכן1
6429-6029בורוסיה דורטמונד2
5636-5629לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5239-5929באייר לברקוזן5
5143-5729הופנהיים6
4254-5429איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3353-3629אוגסבורג10
3250-3329אוניון ברלין11
3141-3228המבורג12
3049-3529בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2550-2529סט. פאולי16
2165-3929וולפסבורג17
1964-3229היידנהיים18

רגע היסטורי: מאמנת ראשית ב-5 הליגות הבכירות

אוניון ברלין הכריזה על מינויה של מרי לואיס אטה, שתעמוד על הקווים באופן זמני ובכך תהפוך לאישה הראשונה לעשות זאת על הבמות הגדולות של אירופה

מרי לואיס אטה (IMAGO)
מרי לואיס אטה (IMAGO)

רגע היסטורי בכדורגל הגרמני ובאירופה בכלל: מרי לואיס אטה מונתה למאמנת הזמנית של אוניון ברלין, ובכך הפכה לאישה הראשונה אי פעם שתעמוד על הקווים כמאמנת ראשית באחת מחמש הליגות הבכירות ביבשת. המינוי הוכרז רשמית זמן קצר לאחר פיטוריו המפתיעים של המאמן סטפן באומגרט בשבת בלילה.

אטה אינה זרה למערכת בברלין: בעונת 2023/24 היא כבר לקחה חלק בצוות האימון הזמני לצד מרקו גרוטה בתקופת המעבר שבין המאמנים אורס פישר וננאד בייליצה. למרות שבאותה עת היא תפקדה כעוזרת דומיננטית ואף ייצגה את המועדון במסיבות עיתונאים, המינוי הנוכחי משדרג את מעמדה באופן רשמי למאמנת הראשית של הקבוצה.

מרי לואיס אטה (IMAGO)

אטה הייתה אמורה לקחת על עצמה את אימון קבוצת הנשים של המועדון בקיץ הקרוב, לאחר שזו העפילה לליגה הראשונה, אך כרגע נוצרה לה הזדמנות גדולה  להוביל את קבוצת הגברים של המועדון, שמדורגת במקום ה-11 בטבלת הבונדסליגה, מרחק 7 נקודות מהקו האדום.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
