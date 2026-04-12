יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

האופציה על מתיו קודג'ו תמומש, עדן שמיר יעזוב

הקיצוני של סכנין, שהצטיין אתמול נגד ריינה, ימשיך. הקשר, שחל פיחות במעמדו מאז הגעתו של אבוקסיס, יעזוב בהעברה חופשית. וגם: עתיד דייויד ואזוגי

|
מתיו קודג'ו (שחר גרוס)
בני סכנין רשמה אתמול (שבת) ניצחון ליגה ראשון בעידן יוסי אבוקסיס – 0:2 מול בני ריינה, ויכולה הייתה לרדת מהמגרש עם ניצחון גדול יותר במידה ושחקני ההתקפה שלה היו מרוכזים יותר ליד שערה של היריבה.

בסכנין יכולים להיות מרוצים, בעיקר בזכות העובדה שהקבוצה למעשה הבטיחה כמעט סופית את ההישארות בליגה ומשחקי הפלייאוף יהיו בעיקר על מנת להריץ לא מעט שחקנים שאמורים להישאר בסגל הקבוצה בעונה הבאה.

אחד השחקנים היותר בולטים של סכנין, שבמועדון כבר קיבלו החלטה לממש את האופציה עליו, הוא שחקן הכנף המצוין, מתיו קודג'ו, שיכול היה אתמול לסיים את המשחק עם צמד שערים לפחות. אבוקסיס אישר שיש החלטה להשאיר את קודג'ו גם בעונה הבאה. 

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

אגב, גם מייקום דיוויד מותיר רושם חיובי ביותר עד כה ולא מן הנמנע שגם לגביו יוחלט בסכנין לממש את האופציה. כפי שפורסם ב-ONE, בקבוצה מהמגזר קיבלו במקביל החלטה לממש את האופציה על המגן, אלון אזוגי, שמצוי בכושר מצוין. נכון להיום, אזוגי טרם קיבל הודעה רשמית בנושא אבל יקבל כזאת בקרוב מאוד.

מי שלא ימשיך בקבוצה הוא הקשר, עדן שמיר, שמאז הגעתו של אבוקסיס חל פיחות משמעותי ביותר במעמדו. שמיר מסיים את חוזהו בתום העונה ולא ימשיך בעונה הבאה. גם אתמול הקשר לא פתח ושולב רק במחצית השנייה. 

ויטאלי דמשקאן מול אלון אזוגי (שחר גרוס)ויטאלי דמשקאן מול אלון אזוגי (שחר גרוס)

סכנין תפתח את משחקי הפלייאוף התחתון בשבוע הבא מתוך מטרה לסיים את העונה במקום הראשון של הפלייאוף התחתון. “איך שנסיים את העונה הזאת  – ככה נתחיל את העונה הבאה", אמרו גורמים במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */