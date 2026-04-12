האופציה על מתיו קודג'ו תמומש, עדן שמיר יעזוב

בני סכנין רשמה אתמול (שבת) ניצחון ליגה ראשון בעידן יוסי אבוקסיס – 0:2 מול בני ריינה, ויכולה הייתה לרדת מהמגרש עם ניצחון גדול יותר במידה ושחקני ההתקפה שלה היו מרוכזים יותר ליד שערה של היריבה.

בסכנין יכולים להיות מרוצים, בעיקר בזכות העובדה שהקבוצה למעשה הבטיחה כמעט סופית את ההישארות בליגה ומשחקי הפלייאוף יהיו בעיקר על מנת להריץ לא מעט שחקנים שאמורים להישאר בסגל הקבוצה בעונה הבאה.

אחד השחקנים היותר בולטים של סכנין, שבמועדון כבר קיבלו החלטה לממש את האופציה עליו, הוא שחקן הכנף המצוין, מתיו קודג'ו, שיכול היה אתמול לסיים את המשחק עם צמד שערים לפחות. אבוקסיס אישר שיש החלטה להשאיר את קודג'ו גם בעונה הבאה.

אגב, גם מייקום דיוויד מותיר רושם חיובי ביותר עד כה ולא מן הנמנע שגם לגביו יוחלט בסכנין לממש את האופציה. כפי שפורסם ב-ONE, בקבוצה מהמגזר קיבלו במקביל החלטה לממש את האופציה על המגן, אלון אזוגי, שמצוי בכושר מצוין. נכון להיום, אזוגי טרם קיבל הודעה רשמית בנושא אבל יקבל כזאת בקרוב מאוד.

מי שלא ימשיך בקבוצה הוא הקשר, עדן שמיר, שמאז הגעתו של אבוקסיס חל פיחות משמעותי ביותר במעמדו. שמיר מסיים את חוזהו בתום העונה ולא ימשיך בעונה הבאה. גם אתמול הקשר לא פתח ושולב רק במחצית השנייה.

סכנין תפתח את משחקי הפלייאוף התחתון בשבוע הבא מתוך מטרה לסיים את העונה במקום הראשון של הפלייאוף התחתון. “איך שנסיים את העונה הזאת – ככה נתחיל את העונה הבאה", אמרו גורמים במועדון.