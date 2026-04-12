המצטיינים ומי שחייב להופיע: המפתחות של מכבי

מכבי תל אביב תארח את הפועל באר שבע הערב (ראשון, 20:30) לעיני כ-1,000 צופים בלבד למשחק משמעותי מאוד עבור שתיהן בעונה הזו. הקבוצה של רן קוז'וק מוליכה את הטבלה אך אחרי תוצאות תיקו במשחקים האחרונים ודרמת גביע שנגררה להארכה ו-120 דקות רק ביום חמישי, היא מגיעה קצת לחוצה. האלופה מנגד במרחק של שבע נקודות ממנה ויודעת שכל תוצאה שאינה ניצחון, תהיה בעייתית בשאיפות להיכנס אל מאבק האליפות מחדש.

על הנייר, הערב היינו צריכים להיות בעיצומו של הפלייאוף העליון, אך העונה הזו קיבלה תפנית נוספת עם המלחמה ועצירה של כחודש וחצי החזירה את כל הקבוצות אחרי הפסקה ארוכה מדי, כזו שממש מדמה את פגרת הקיץ. להניע את כל העסק מחדש לוקח זמן, אבל במחזור החידוש הקבוצה שהציגה את המשחק הטוב ביותר הייתה זו של רוני דיילה עם 1:4 על הפועל חיפה. באותו משחק בלטו כמה דברים שליוו את העונה הזו עד כה ושמו במוקד חמישה שחקנים שמכבי ת"א תהיה חייבת אותם בשיאם הערב כדי לנצח את ב"ש.

1. רוי רביבו

המגן השמאלי הפך לנכס התקפי משמעותי עבור הצהובים והוא נמצא בעונת שיא. בכל המסגרות עומד רביבו על 4 שערים ו-11 בישולים. לפני עצירת המשחקים בישל שניים מול אשדוד, עם חידושם הוסיף בישול בניצחון על הפועל חיפה. בהרבה משחקים העונה, בעיקר בתקופת לאזטיץ', מכבי ת"א הייתה תלויה התקפית ברביבו ובפעולות שלו שהובילו פעמים רבות לסחיטת עבירות במקומות מסוכנים או פנדלים לצד שערים ובישולים, והערב כשב"ש חסרה את דן ביטון, אפשר להגיד שצד שמאל של הצהובים עם רביבו את וארלה הוא העדיף.

2. עידו שחר

עם 14 שערים ו-3 בישולים בכל המסגרות, עידו שחר הוא מלך שערי מכבי ת"א העונה. יש לו שער אחד יותר מדור פרץ בכל המסגרות, אך בליגת העל שער אחד פחות, שם פרץ מוביל (11 מול 10). יחד עם זאת, מבחינת דקות, הקפטן שיחק 600 דקות יותר משחר, כך שבתרומה של שערים לדקות, הקשר בן ה-24 מוביל את הצהובים העונה. במשחק החזרה נגד הפועל חיפה הוא היה הכי טוב על המגרש, אך לאורך העונה לצד המספרים המרשימים שלו, היו יותר מדי משחקים בהם הלך לאיבוד. לאזטיץ' אמר על כך באחת הפעמים: "לא בחרתי את המשחקים הנכונים עבורו", משפט שנתפס מעט מעליב. הערב הוא יכול להוכיח שגם המשחקים האלה נגד היריבות הגדולות הם כן בשבילו.

3. עלי קמארה

אם נחזור רגע לחודש יולי ונשאל את אוהדי מכבי תל אביב וגם את הנהלת מכבי ת"א, מי שחקן הרכש שהם מרגישים הכי בטוחים לגביו, הקונצנזוס יהיה סביב קמארה. קריירה מרשימה ביאנג בויז, הופעות בליגת האלופות כקפטן הקבוצה השווייצרית וגם הזיכרון המעט רחוק שלו מימיו הצעירים בהפועל רעננה הקטנה, כל אלה הציבו אותו כמי שאמור להנהיג ולתת שקט למכבי בחלק האחורי. אלו ממש לא היו פני הדברים העונה.

טעויות אישיות רבות, ההרחקה ההיא נגד נתניה, האגרוף ששלח לפניו של רז שלמה בחדר ההלבשה וגם הפציעה בצלעות שהשביתה אותו, כל אלה מסגרו תמונה לא טובה סביב העונה הראשונה שלו בקריית שלום. מול הפועל חיפה הוא היה נראה בסדר גמור, כדי לנצח את ב"ש, מכבי ת"א תצטרך לראות את השחקן שעליו היא חלמה בחודש יולי.

4. אושר דוידה

בעונה שעברה הוא היה בשיאו ונתן עונה גדולה, העונה דוידה התקשה מאוד לשחזר את מה שהיה ולעמוד בציפיות הגדולות שהוא בעצמו הציב. יש לו אמנם 6 שערים ו-5 בישולים בכל המסגרות, אך הפיזור שלהם רחוק אחד מהשני. היו יותר מדי משחקים בהם התקשה לתרום ועם ההגעה של אמיר סהיטי בסוף חלון החורף, גם איבד את מקומו בהרכב. נגד הפועל חיפה כבש והתחיל להסיר קצת חלודה, וכעת כאשר סהיטי ממתין בספסל ובפתח סיום צפוף מאוד לעונה עם עומס משחקים, זה הזמן של דוידה לסיים חזק. כולם זוכרים היטב איך בעונה שעברה הוא היה דומיננטי מאוד במשחקים מול הלדר לופס, ומכבי צריכה אותו כזה גם הערב.

5. טייריס אסאנטה

מול הפועל חיפה פתח לראשונה העונה כבלם מצד שמאל והערב נראה אותו שם או כמגן הימני, תלוי מה דיילה יחליט, אך בסופו של דבר מבחינה הגנתית אפשר להגיד שאסאנטה הוא המניה הכי יציבה וטובה של מכבי ת"א העונה. כמות המשחקים שצבר מאז שהגיע בעונה שעברה למועדון, היכולת שלו והנתונים הפיזיים המרשימים מציבים אותו בדרך הבטוחה למעבר משמעותי בקיץ.

דיילה: "מבחן גדול בשבילנו. מוכנים להכל"

יחד עם זאת, כמו שאר שחקני הקבוצה, גם נגדו עומד העניין שמכבי ת"א עדיין לא ניצחה יריבה מהצמרת העונה. אסאנטה ינסה להראות הערב לא רק שהוא שווה ליגה גדולה יותר, אלא שהוא קודם כל, מעל הליגה הזאת.