יום ראשון, 12.04.2026
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

ב-Winner קבעו: מכבי ת"א פייבוריטית מול ב"ש

הצהובים זוכים ליחס של פי 2.2 לניצחון, בעוד הדרומיים ליחס של פי 2.8 ותיקו ליחס של פי 3.35. וגם: הדרבי הירושלמי, צ'לסי - סיטי והדרבי ביורוליג

אושר דוידה חוגג עם עידו שחר (עמרי שטיין)
אושר דוידה חוגג עם עידו שחר (עמרי שטיין)

כמיטב המסורת בימי ראשון, יום משחקים גדול לפנינו, אך היום מדובר ביום חריג במיוחד עם משחקים פשוט ענקיים, בליגת העל בכדורגל, בפרמייר ליג וכן גם ביורוליג, שם יהיה דרבי תל אביב גדול. אתם, כמובן, יכולים לעשות מכל זה כסף.

במשחק המרכזי בליגת העל, מכבי תל אביב היא הפייבוריטית לניצחון מול הפועל באר שבע עם יחס של פי 2.2. מנגד, מוליכת הטבלה זוכה ליחס של פי 2.8 ותיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.35.

במשחק גדול נוסף בליגת העל, בית”ר ירושלים פייבוריטית ברורה לניצחון על הפועל ירושלים עם יחס של פי 1.4. האדומים זוכים ליחס של פי 6.1, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 4.3.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר סיטי היא הפייבוריטית לניצחון בחוץ על צ’לסי עם יחס של פי 1.85. ניצחון ביתי של הבלוז יעניק למנחשים יחס של פי 3.25, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.8.

בדרבי ביורוליג, הפועל תל אביב פייבוריטית מול מכבי תל אביב. ניצחון של האדומים ב-5 הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.8, כאשר גם הימור על ניצחון צהוב או הפסד של החבורה של עודד קטש ב-4 הפרש ומטה זוכה ליחס זהה.

