ב-Winner קבעו: מכבי ת"א פייבוריטית מול ב"ש

כמיטב המסורת בימי ראשון, יום משחקים גדול לפנינו, אך היום מדובר ביום חריג במיוחד עם משחקים פשוט ענקיים, בליגת העל בכדורגל, בפרמייר ליג וכן גם ביורוליג, שם יהיה דרבי תל אביב גדול. אתם, כמובן, יכולים לעשות מכל זה כסף.

במשחק המרכזי בליגת העל, מכבי תל אביב היא הפייבוריטית לניצחון מול הפועל באר שבע עם יחס של פי 2.2. מנגד, מוליכת הטבלה זוכה ליחס של פי 2.8 ותיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.35.

במשחק גדול נוסף בליגת העל, בית”ר ירושלים פייבוריטית ברורה לניצחון על הפועל ירושלים עם יחס של פי 1.4. האדומים זוכים ליחס של פי 6.1, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 4.3.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר סיטי היא הפייבוריטית לניצחון בחוץ על צ’לסי עם יחס של פי 1.85. ניצחון ביתי של הבלוז יעניק למנחשים יחס של פי 3.25, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.8.

בדרבי ביורוליג, הפועל תל אביב פייבוריטית מול מכבי תל אביב. ניצחון של האדומים ב-5 הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.8, כאשר גם הימור על ניצחון צהוב או הפסד של החבורה של עודד קטש ב-4 הפרש ומטה זוכה ליחס זהה.