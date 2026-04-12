ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"חשוב לא להפסיד, אבל ניצחון היה עוזר יותר"

רגשות מעורבים בטבריה, שהבינו שהפסד היה מסבך אותם, אבל התאכזבו מההחמצה של שבירו בסיום. חדידה: "זה המצב כרגע, אנחנו חד משמעית מאמינים שנישאר"

שחקני עירוני טבריה בשיחה אחרונה (חג'אג' רחאל)
בעירוני טבריה יצאו ברגשות מעורבים מהתיקו 0:0 מול מ.ס אשדוד אתמול (שבת). מצד אחד בקבוצה הבינו שביכולת ההתקפית הלא טובה שלהם אתמול, הנקודה בהחלט טובה והיה חשוב לא לספוג. עם זאת, בקבוצה מבינים שכדי להישאר בליגה היא צריכה גם לנצח את היריבות הישירות בתחתית ושניצחון היה מסבך גם את אשדוד ומשפר מאוד את מצבה של הקבוצה. 

איתמר שבירו, שנכנס כמחליף וקיבל הזדמנות נהדרת להכריע את המשחק בתוספת הזמן אך החמיץ, נראה מתוסכל בסיום. השחקנים האחרים עודדו אותו. מחמאות ניתנו לדוד קלטינס ששיחק כבלם ועשה עבודה טובה, לווהיב חביבאללה שעבד קשה מאוד ועשה המון תנועה ועבודה על הבלמים של אשדוד ולשוער עידו שרון שסיכל את המצבים שהגיעה אליהם אשדוד. 

"אנחנו מספיק טובים בכדורגל כדי להישאר, גם עם הפחתת הנקודות", אמרו במועדון. "המקום האמיתי שלנו הרי לא איפה שאנחנו נמצאים ונראה את זה בפלייאוף התחתון". 

איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

גיא חדידה אמר בסיום: "זאת הסיטואציה שלנו. עכשיו אנחנו מגיעים לפלייאוף התחתון. כל משחק יהיה מלחמת עולם ונעשה הכל להישאר. לא הייתה הוראה של המאמן לשחק על נקודה. יש לחץ והיה חשוב גם לא להפסיד. ניקח את הנקודה ונחבק אותה". 

חדידה התייחס למצב הרוח בקבוצה אחרי הפחתת הנקודות וההפסד הצורב בטדי בשבוע שעבר: "אנחנו ממש לא מורידים ראש ולא מרימים ידיים מראש. בקבוצה יש אמונה חזקה שאנחנו נישאר בליגה ונבוא לכל משחק כדי להלחם על זה". 

גיא חדידה מנסה להשתלט על הכדור (חג'אג' רחאל)

בטבריה יחכו כעת לתום המחזור, כדי לדעת מה סדר המשחקים לפלייאוף התחתון ואת מי יפגשו במחזור הקרוב, כאשר הקבוצה תצא בכל מקרה למשחק חוץ, או בנתניה, מול קרית שמונה, או נגד סכנין. סמביניה יחזור מעונש השעייה בשל כרטיסים צהובים ומחמד אוסמן, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי, צפוי גם הוא לשוב לסגל עד המשחק הבא. 

"אנחנו עוד צריכים לפגוש את הפועל ירושלים פעם אחת וגם את יתר היריבות לתחתית", אמר שחקן בקבוצה. "אנחנו טובים מרובן וצריכים להביא את הנקודות בפלייאוף התחתון".

