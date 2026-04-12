יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:24
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
7021-7627אל נאסר1
6825-7528אל הילאל2
6620-5528אל אהלי3
6129-6528אל קאדיסיה4
4637-5028אל טאאוון5
4538-4528אל איתיחאד6
4249-4128אל אטיפאק7
3941-3729ניאום8
3445-3529אל פייחה9
3448-3128אל חאזם10
3146-4627אל חאליג'11
3040-3427אל שבאב12
2957-3829אל חולוד13
2848-3427אל פאתח14
2346-2528דאמאק15
2352-2928אל ריאד16
1657-2327אל אחדוד17
1167-2728אל נג'מה18

בעולם מהללים: רונאלדו בלתי ניתן לעצירה

הפנומן הפורטוגלי שוב כבש במדי אל נאסר, שמוליכה את הטבלה ונראית כמו המועמדת הבכירה לזכות באליפות: "ידע לפתור את העניין", "מתקרב ל-1000 שערים"

כריסטיאנו רונאלדו מאושר (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו מאושר (רויטרס)

גם בגיל 41 כריסטיאנו רונאלדו מסרב לעצור ולרדת מהכותרות, כשבימים אלה הוא נמצא במאבק אליפות עיקש בערב הסעודית, כשהוא מוביל את קבוצתו אל נאסר למקום הראשון בטבלה כשנותרו שישה משחקים לסיום העונה, והם בפער של 5 נקודות על אל הילאל השנייה. אתמול (שבת) הפנומן הפורטוגלי כבש ב-0:2 של קבוצתו על אל ח’דוד והבטיח עוד שלוש נקודות.

העיתון הספרדי ’מארקה’ לא חסך בשבחים לכוכב הפורטוגלי והדגיש את חזרתו המרשימה לכושר שיא לאחר הפציעה. בסיקור המשחק נכתב כי "רונאלדו בלתי ניתן לעצירה: שער מספר 969 ואל נאסר הופכת למוליכה בטוחה יותר ויותר". הדיווח הדגיש כי הפציעה בירך היא כבר היסטוריה רחוקה, וכי הפורטוגלי ממשיך להפגין דומיננטיות מוחלטת על המגרש תוך שהוא מוביל את קבוצתו של ז'ורז'ה ז'זוס לצמצום הפער בצמרת.

בכלי התקשורת חגגו גם את שיתוף הפעולה בין שני הכוכבים הפורטוגלים שכבשו את השערים. ב’אס’ הספרדי בחרו בכותרת קצרה וקולעת: "כריסטיאנו וז'ואאו, איזה צמד!". הדיווח ציין כי למרות שלא היה מדובר במשחק גדול של קבוצתו, הצמד הפורטוגלי ידע "לפתור את העניין" ביעילות ולהבטיח שאל נאסר תמשיך במומנטום החיובי שלה במאבק על התואר מול אל הילאל.

כריסטיאנו רונאלדו וזכריסטיאנו רונאלדו וז'ואאו פליקס (רויטרס)

רונאלדו מתקרב ל-1000 שערים

העיתון הפורטוגלי ‘אה בולה’ התמקד במספרים המדהימים שרונאלדו ממשיך לנפק בדרכו לשיאים חדשים. תחת הכותרת "רונאלדו מתקרב ל-1000 שערים וז'ואאו פליקס סוגר את הניצחון", נכתב כי מדובר בניצחון ליגה מספר 14 ברציפות עבור הקבוצה. הדיווח הרחיב על כך שכריסטיאנו ניצל טעות בהגנה כדי להכניע את השוער בקלות, ובכך העלה את מאזנו ל-24 שערי ליגה העונה תוך שהוא משאיר את הפער בפסגה על 5 נקודות.

