בעולם מהללים: רונאלדו בלתי ניתן לעצירה

גם בגיל 41 כריסטיאנו רונאלדו מסרב לעצור ולרדת מהכותרות, כשבימים אלה הוא נמצא במאבק אליפות עיקש בערב הסעודית, כשהוא מוביל את קבוצתו אל נאסר למקום הראשון בטבלה כשנותרו שישה משחקים לסיום העונה, והם בפער של 5 נקודות על אל הילאל השנייה. אתמול (שבת) הפנומן הפורטוגלי כבש ב-0:2 של קבוצתו על אל ח’דוד והבטיח עוד שלוש נקודות.

העיתון הספרדי ’מארקה’ לא חסך בשבחים לכוכב הפורטוגלי והדגיש את חזרתו המרשימה לכושר שיא לאחר הפציעה. בסיקור המשחק נכתב כי "רונאלדו בלתי ניתן לעצירה: שער מספר 969 ואל נאסר הופכת למוליכה בטוחה יותר ויותר". הדיווח הדגיש כי הפציעה בירך היא כבר היסטוריה רחוקה, וכי הפורטוגלי ממשיך להפגין דומיננטיות מוחלטת על המגרש תוך שהוא מוביל את קבוצתו של ז'ורז'ה ז'זוס לצמצום הפער בצמרת.

בכלי התקשורת חגגו גם את שיתוף הפעולה בין שני הכוכבים הפורטוגלים שכבשו את השערים. ב’אס’ הספרדי בחרו בכותרת קצרה וקולעת: "כריסטיאנו וז'ואאו, איזה צמד!". הדיווח ציין כי למרות שלא היה מדובר במשחק גדול של קבוצתו, הצמד הפורטוגלי ידע "לפתור את העניין" ביעילות ולהבטיח שאל נאסר תמשיך במומנטום החיובי שלה במאבק על התואר מול אל הילאל.

רונאלדו מתקרב ל-1000 שערים

העיתון הפורטוגלי ‘אה בולה’ התמקד במספרים המדהימים שרונאלדו ממשיך לנפק בדרכו לשיאים חדשים. תחת הכותרת "רונאלדו מתקרב ל-1000 שערים וז'ואאו פליקס סוגר את הניצחון", נכתב כי מדובר בניצחון ליגה מספר 14 ברציפות עבור הקבוצה. הדיווח הרחיב על כך שכריסטיאנו ניצל טעות בהגנה כדי להכניע את השוער בקלות, ובכך העלה את מאזנו ל-24 שערי ליגה העונה תוך שהוא משאיר את הפער בפסגה על 5 נקודות.