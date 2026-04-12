“התמונה של השער הפסול הדהימה את ברצלונה"

רגע ביזארי נרשם בדרבי בין ברצלונה לאספניול אתמול (שבת) שהסתיים ב-1:4 לאלופת ספרד, כזה שעורר מחלוקת גדולה. בדקה ה-55, כשהבלאוגרנה הובילו 0:2 מצמד של פראן טורס, כדור חופשי של לאמין ימאל מצא את ראשו של אריק גארסיה, שהוריד לחלוץ שדחק לרשת.

הקוון הניף דגל לנבדל, ובדיקת VAR אישרה את ההחלטה, אך ההילוכים החוזרים, כולל המערכת החצי-אוטומטית, לא סיפקו תשובה חד-משמעית והותירו תחושת ספק גדולה. גם המאמן האנזי פליק הגיב בתנועת ידיים שממחישה עד כמה המהלך היה גבולי.

בעצם, בהדמיה של הבדיקה במהלך, אריק גארסיה לא נראה כלל בעמדת נבדל, מה שרק הגביר את הבלבול של המצב המוזר. “התמונה של השער הפסול הותירה את בארסה בהלם", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

רגע פסילת השער

הפסילה התבררה כרגע קריטי: שתי דקות בלבד לאחר מכן, אספניול חזרה לעניינים. מהלך מצד ימין של אדו אקספוסיטו הסתיים בכדור רוחב, אותו המשיך רוברטו פרננדס והכדור הגיע לפול לוסאנו שבעט לפינה הרחוקה וצימק ל-2:1.

השער החזיר את המתח לדרבי והעצים עוד יותר את התסכול בצד של בארסה, שראתה כיצד יתרון מבטיח כמעט ונשמט בעקבות החלטה שנויה במחלוקת. למרות זאת, הקבוצה של פליק ניצחה בסופו של דבר.