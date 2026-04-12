יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:26
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

“התמונה של השער הפסול הדהימה את ברצלונה"

הרגע הביזארי של הדרבי: במהלך ניצחון הבלאוגרנה 1:4 על אספניול, נפסל שער של טורס אחרי נגיחה של גארסיה, אלא שתמונת הפסילה לא הבהירה את ההחלטה

נבדל? אריק גארסיה במהלך של השער (צילום מסך)
רגע ביזארי נרשם בדרבי בין ברצלונה לאספניול אתמול (שבת) שהסתיים ב-1:4 לאלופת ספרד, כזה שעורר מחלוקת גדולה. בדקה ה-55, כשהבלאוגרנה הובילו 0:2 מצמד של פראן טורס, כדור חופשי של לאמין ימאל מצא את ראשו של אריק גארסיה, שהוריד לחלוץ שדחק לרשת.

הקוון הניף דגל לנבדל, ובדיקת VAR אישרה את ההחלטה, אך ההילוכים החוזרים, כולל המערכת החצי-אוטומטית, לא סיפקו תשובה חד-משמעית והותירו תחושת ספק גדולה. גם המאמן האנזי פליק הגיב בתנועת ידיים שממחישה עד כמה המהלך היה גבולי.

בעצם, בהדמיה של הבדיקה במהלך, אריק גארסיה לא נראה כלל בעמדת נבדל, מה שרק הגביר את הבלבול של המצב המוזר. “התמונה של השער הפסול הותירה את בארסה בהלם", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

רגע פסילת השער

הפסילה התבררה כרגע קריטי: שתי דקות בלבד לאחר מכן, אספניול חזרה לעניינים. מהלך מצד ימין של אדו אקספוסיטו הסתיים בכדור רוחב, אותו המשיך רוברטו פרננדס והכדור הגיע לפול לוסאנו שבעט לפינה הרחוקה וצימק ל-2:1.

השער החזיר את המתח לדרבי והעצים עוד יותר את התסכול בצד של בארסה, שראתה כיצד יתרון מבטיח כמעט ונשמט בעקבות החלטה שנויה במחלוקת. למרות זאת, הקבוצה של פליק ניצחה בסופו של דבר.

