"חטואל עושה טוב להתקפה, צריך לקבל קרדיט"

ערב משחקי הפלייאוף התחתון שיחלו בשבוע הבא, הפועל חיפה זכתה אמש (שבת) בנקודה חשובה בנתניה מול מכבי המקומית (0:0), כאשר הסטטוס קוו בתחתית נשאר והקבוצה מרחק שש נקודות מטבריה, שבמקום הלפני אחרון, זאת בזמן שנותרו 21 נקודות בקופה.

מי שהצליח אתמול ולא בפעם הראשונה לבלוט מעל כולם היה השוער, יואב גראפי, שעצר מספר כדורים מסוכנים שאיימו לחדור לשער. גראפי, שהושאל ממכבי תל אביב, אמור לחזור לצהובים בתום העונה ונראה שהרצון יהיה להשאירו גם בעונה הבאה, אבל הדבר לא יהיה תלוי רק בהפועל חיפה, אלא לפני הכל בצהובים ובשוער עצמו.

התחושה בהפועל חיפה שניתן היה להשיג אתמול הרבה יותר מנקודה אם המשחק ההתקפי היה דומה למשחק ההגנה המצוין של הקבוצה, שידעה לשמור על שער נקי.

יואב גראפי (עמרי שטיין)

גורמים בהפועל חיפה טוענים שצריך להשתמש יותר בשירותיו של החלוץ, רותם חטואל, שהפך לשחקן ספסל קבוע ונכנס גם אתמול רק במהלך המחצית השנייה: “חטואל חייב לקבל קרדיט גדול יותר. מדובר בשחקן שכל פעם שהוא נכנס למגרש קורה משהו טוב למשחק ההתקפה. ככה זה היה מול מכבי תל אביב בשבוע שעבר וככה אתמול כאשר נכנס ואיים על השער”.

הבעלים, יואב כץ, נשמע מרוצה מרוח ההקרבה של השחקנים: “השחקנים נלחמו, עמדו יפה מאוד על המגרש ושמרו על שער נקי, שזה היה חשוב מאוד אחרי הרביעייה שספגנו מול מכבי תל אביב במחזור הקודם. בזמן שמשחק ההגנה היה טוב, משחק ההתקפה היה פחות טוב. אנחנו עדיין רחוקים מלהבטיח את ההישארות שלנו. אנחנו רק שש נקודות מהמקום הלפני האחרון ואני מצפה כבר בפתיחת הפלייאוף בשבוע הבא מול בני ריינה לחזור למסלול הניצחונות כדי לברוח מהתחתית".