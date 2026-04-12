מצא תירוץ. גיוקרש האשים: הדשא היבש פגע בי

עוד תואר בדרך לברוח לארסנל? סנסציה גדולה נרשמה אתמול (שבת) באמירויות, כאשר חניכיו של מיקל ארטטה, שנראים לא טוב לאחרונה, הפסידו 2:1 לבורנמות’ ורשמו את הפסד הליגה השני שלהם באצטדיון הביתי, והרביעי סך הכל. בעקבות המשחק, מנצ’סטר סיטי יכולה לצמק את הפער מהמוליכה עד לשלוש נקודות בלבד, זאת במידה ותנצח את שני המשחקים החסרים שלה.

חלוץ התותחנים, ויקטור גיוקרש, בחר להאשים דווקא את "הדשא היבש" באצטדיון הביתי לאחר שהחמיץ הזדמנות גדולה במשחק. גיוקרש בעט מעל השער מטווח קרוב לאחר שהכדור הגיע אליו כשהשוער ג’ורג’ה פטרוביץ’ מחוץ לעמדתו, ובהמשך החמיץ שתי הזדמנויות מצוינות נוספות בזמן תוספת הזמן במשחק שנערך בשבת.

מאבק האליפות מסתבך

לארסנל יתרון של תשע נקודות על מנצ’סטר סיטי, אך כאמור, ליריבה מצפון אנגליה יש שני משחקים חסרים, והיא תארח את התותחנים באצטדיון אתיחאד בשבוע הבא, כך שלמעשה, אם תנצח את שלושת המשחקים הללו, היא תהיה עם התותחנים בשוויון נקודות.

גיוקרש כבש פנדל לזכות ארסנל, אך הסביר את ההחמצה המאוחרת בראיון ל-BBC: "היו לנו כמה הזדמנויות טובות בסיום. הדשא היה אולי קצת יבש, וזה לא עזר. כולנו צריכים להשתפר ולנצל את המצבים שלנו. אנחנו לא צריכים להיתקע על מה שקרה היום. צריך להסתכל קדימה, להיות חיוביים ולהתכונן למשחקים הבאים”.

החמצות קריטיות

בנוסף לבעיטה מעל השער, גיוקרש נגח בדקה ה-92 מחוץ למסגרת והחמיץ הזדמנות נוספת דקה לאחר מכן. למרות זאת, החלוץ נמצא בכושר טוב מאז תחילת השנה, עם 18 שערים בכל המסגרות. לאחר פתיחה איטית מאז שהגיע בקיץ האחרון מספורטינג ליסבון בעסקה של 64 מיליון ליש"ט, הוא כבש 11 שערים בשנת 2026 והשתיק חלק מהביקורות.

הפסד כואב לארסנל

ביום בו ארסנל רשמה שלוש בעיטות בלבד למסגרת, הפנדל של גיוקרש היה השער היחיד שלה במשחק. אלי ג’וניור קרופי העלה את בורנמות’ ליתרון במחצית הראשונה, והקבוצה של אנדוני איראולה האריכה את רצף המשחקים ללא הפסד ל-12 בפרמייר ליג – שיא מועדון. גיוקרש השווה מהנקודה הלבנה לפני המחצית, אך אלכס סקוט כבש את שער הניצחון בדקה ה-74 והכריע את ההתמודדות באמירויות.

לחץ מהקהל וסכנה לאליפות

חלק מהאוהדים עזבו לפני שריקת הסיום, ואחרים נשארו לשרוק בוז לשחקנים. ההפסד עלול להיות משמעותי במאבק של ארסנל על אליפות ראשונה מאז 2004. למרות רצף של ארבעה ניצחונות קודם לכן, היכולת לאחרונה נראית פחות משכנעת. ההפסד 2:0 למנצ’סטר סיטי בגמר גביע הליגה בחודש שעבר נתפס כמדד ליכולת ההתמודדות של הקבוצות בלחץ.

הדחה מרבע גמר הגביע האנגלי מול סאות’המפטון בשבוע שעבר רק החריפה את הדאגות, למרות שהקבוצה מהצ’מפיונשיפ נמצאת בכושר מצוין והדיחה גם את פולהאם מהמפעל.