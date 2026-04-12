יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:26
ליגה ספרדית 25-26
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

לאמין ימאל, פרמין וגאבי חגגו ועקצו את אספניול

מספר 10 של בארסה אחרי ה-1:4 על אספניול: "הם יצטרכו לעכל את זה, כמו תמיד". גאבי: "עוד שנה הדרבי נצבע בלאוגרנה", גם פיקה עקץ. וגם: השיא שנשבר

לאמין ימאל חגג לפני שהכדור נכנס (רויטרס)
לאמין ימאל חגג לפני שהכדור נכנס (רויטרס)

לריאל מדריד יש את קיליאן אמבפה, ויניסיוס וג’וד בלינגהאם, אבל לברצלונה יש את לאמין ימאל וזה כנראה מספיק לאליפות. ברצלונה עשתה אתמול (שבת) עוד צעד משמעותי לעבר זכייה בתואר עונה שנייה ברציפות אחרי 1:4 בדרבי על אספניול בניצוחו של לאמין ימאל ופתיחת פער תשע נקודות מהיריבה המושבעת, שבעה מחזורים לסיום.

למרות ההערכות בקטלוניה שהאנזי פליק יעשה רוטציה נרחבת לקראת הגומלין מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות וייתן מנוחה ללאמין ימאל ולפדרי, שניהם השלימו 90 דקות. מספר 10 סיפק משחק מהסרטים עם שלל דריבלים, בישל פעמיים לפראן טורס וכבש בעצמו לפני שמרקוס רשפורד השלים את הרביעייה מהאוויר אחרי בישול של פרנקי דה יונג שחזר מפציעה.

“הליגה בכיס", נכתב בכותרת של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבארסה התקרבה משמעותית לאליפות עם ניצחון על חשבון היריבה העירונית. על כר הדשא הורגשה היריבות היטב עם עימותים קטנים בין השחקנים, והיא נמשכה גם לאחר השריקה, כאשר שחקני הבית של בארסה חגגו עם הקהל ושרו שירים נגד היריבה העירונית.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

גם ברשתות החברתיות נרשמה עקיצה ברורה: לאמין ימאל כתב “הם יצטרכו לעכל את זה, כמו תמיד”. פרמין לופס כתב: “ברצלונה היא בלאוגרנה, כמו תמיד”, ואילו גאבי סיכם: “עוד שנה הדרבי הוא בלאוגרנה". הקשר גם כבר הפנה מבט קדימה למפגש מול אתלטיקו מדריד והבטיח: “נילחם על המהפך”.

30 דרבים בליגה ברצף בלי הפסד

מעבר לחגיגות, הניצחון חיזק את מעמדה של בארסה בצמרת ואף קבע נתון היסטורי מרשים: 30 משחקי ליגה רצופים ללא הפסד מול אספניול - הרצף הארוך ביותר של המועדון מול יריבה אחת.

שחקני ברצלונה מאושרים (IMAGO)

מי שלא נשאר אדיש להישג היה ג’רארד פיקה, שחזר לפעילות ברשתות החברתיות אחרי כחצי שנה של שקט, כששיתף את הנתון עם לב אדום והצית גל תגובות. כידוע, עוד כששיחק בבארסה, בלם העבר לא פספס הזדמנות לעקוץ את אספניול וכך היה גם הפעם.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
