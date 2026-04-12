לאמין ימאל, פרמין וגאבי חגגו ועקצו את אספניול

לריאל מדריד יש את קיליאן אמבפה, ויניסיוס וג’וד בלינגהאם, אבל לברצלונה יש את לאמין ימאל וזה כנראה מספיק לאליפות. ברצלונה עשתה אתמול (שבת) עוד צעד משמעותי לעבר זכייה בתואר עונה שנייה ברציפות אחרי 1:4 בדרבי על אספניול בניצוחו של לאמין ימאל ופתיחת פער תשע נקודות מהיריבה המושבעת, שבעה מחזורים לסיום.

למרות ההערכות בקטלוניה שהאנזי פליק יעשה רוטציה נרחבת לקראת הגומלין מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות וייתן מנוחה ללאמין ימאל ולפדרי, שניהם השלימו 90 דקות. מספר 10 סיפק משחק מהסרטים עם שלל דריבלים, בישל פעמיים לפראן טורס וכבש בעצמו לפני שמרקוס רשפורד השלים את הרביעייה מהאוויר אחרי בישול של פרנקי דה יונג שחזר מפציעה.

“הליגה בכיס", נכתב בכותרת של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבארסה התקרבה משמעותית לאליפות עם ניצחון על חשבון היריבה העירונית. על כר הדשא הורגשה היריבות היטב עם עימותים קטנים בין השחקנים, והיא נמשכה גם לאחר השריקה, כאשר שחקני הבית של בארסה חגגו עם הקהל ושרו שירים נגד היריבה העירונית.

גם ברשתות החברתיות נרשמה עקיצה ברורה: לאמין ימאל כתב “הם יצטרכו לעכל את זה, כמו תמיד”. פרמין לופס כתב: “ברצלונה היא בלאוגרנה, כמו תמיד”, ואילו גאבי סיכם: “עוד שנה הדרבי הוא בלאוגרנה". הקשר גם כבר הפנה מבט קדימה למפגש מול אתלטיקו מדריד והבטיח: “נילחם על המהפך”.

30 דרבים בליגה ברצף בלי הפסד

מעבר לחגיגות, הניצחון חיזק את מעמדה של בארסה בצמרת ואף קבע נתון היסטורי מרשים: 30 משחקי ליגה רצופים ללא הפסד מול אספניול - הרצף הארוך ביותר של המועדון מול יריבה אחת.

מי שלא נשאר אדיש להישג היה ג’רארד פיקה, שחזר לפעילות ברשתות החברתיות אחרי כחצי שנה של שקט, כששיתף את הנתון עם לב אדום והצית גל תגובות. כידוע, עוד כששיחק בבארסה, בלם העבר לא פספס הזדמנות לעקוץ את אספניול וכך היה גם הפעם.