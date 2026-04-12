עדיין בלי ניצחון באצטדיון החדש: 2:2 למיאמי

אחרי תיקו נוסף באצטדיון החדש, אינטר מיאמי עדיין מחפשת ניצחון בכורה בו. הקבוצה מפלורידה סיימה הלילה (בין שבת לראשון) ב-2:2 מול ניו יורק רד בולס במשחק קצבי ורווי מצבים, כאשר ליאו מסי היה שוב במרכז העניינים.

הארגנטינאי קיבל את הכדור מרודריגו דה פול, ניסיון לחלץ ממנו את הכדור הוביל אותו לחרמן ברטראמה והוא כבש את שער הבכורה שלו במיאמי בדקה ה-55, אך קודם לכן ניו יורק עלתה ליתרון משער של חורחה רובאלקאבה כבר בדקה ה-15. רגע לפני הירידה להפסקה, מטאו סילבטי איזן ל-1:1 לאחר בישול של דה פול בהגבהה מהאגף הימני.

המחצית השנייה המשיכה להיות פתוחה: ברטראמה השלים מהפך זמני, אך אדרי מחמטי קבע 2:2 בדקה ה-77 אחרי מהלך שהחל אצל ג’וליאן הול, מהכישרונות הצעירים הבולטים בליגה.

לא הספיק. ליאו מסי וחרמן ברטראמה (רויטרס)

מסי עצמו הגיע למספר הזדמנויות, כולל החמצה מקרוב ובעיטה חופשית בדקות הסיום, וגם כמעט סידר שער ללואיס סוארס, אך ללא הצלחה. מיאמי נותרה ללא הפסד בששת משחקי הליגה האחרונים, אך חמישה מהם הסתיימו בתיקו. המשחק הבא שלה יהיה מול קולורדו כשיותר מ-60 אלף צופים כבר הבטיחו את מקומם.