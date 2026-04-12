יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:26
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
164-157נאשוויל1
135-97שיקאגו פייר2
1212-137אינטר מיאמי3
119-147ניו יורק סיטי4
119-137שארלוט5
1111-107טורונטו6
1115-117ניו יורק רד בולס7
99-126ניו אינגלנד רבולושן8
79-47די.סי. יונייטד9
716-107סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
412-67אטלנטה יונייטד12
312-67פילדלפיה יוניון13
319-87מונטריאול14
323-56אורלנדו סיטי15
 מערב 
184-197ונקובר ווייטקאפס1
182-137סן חוזה ארת'קווייקס2
162-157FC לוס אנג'לס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
1212-197קולורדו ראפידס6
1210-157דאלאס7
1110-147סן דייגו אפ.סי8
1113-87מינסוטה יונייטד9
811-107לוס אנג'לס גלאקסי10
716-117פורטלנד טימברס11
616-106יוסטון דינמו12
611-87אוסטין13
69-67סנט לואיס סיטי14
417-77קנזס סיטי15

עדיין בלי ניצחון באצטדיון החדש: 2:2 למיאמי

דה פול בישל לסילבטי ומסי החל במהלך שהוביל לשער בכורה של ברטראמה, אבל מחמטי השווה בדקה ה-77 ומנע מהוורודים ניצחון. גם רובאלקאבה כבש לרד בולס

ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

אחרי תיקו נוסף באצטדיון החדש, אינטר מיאמי עדיין מחפשת ניצחון בכורה בו. הקבוצה מפלורידה סיימה הלילה (בין שבת לראשון) ב-2:2 מול ניו יורק רד בולס במשחק קצבי ורווי מצבים, כאשר ליאו מסי היה שוב במרכז העניינים.

הארגנטינאי קיבל את הכדור מרודריגו דה פול, ניסיון לחלץ ממנו את הכדור הוביל אותו לחרמן ברטראמה והוא כבש את שער הבכורה שלו במיאמי בדקה ה-55, אך קודם לכן ניו יורק עלתה ליתרון משער של חורחה רובאלקאבה כבר בדקה ה-15. רגע לפני הירידה להפסקה, מטאו סילבטי איזן ל-1:1 לאחר בישול של דה פול בהגבהה מהאגף הימני.

המחצית השנייה המשיכה להיות פתוחה: ברטראמה השלים מהפך זמני, אך אדרי מחמטי קבע 2:2 בדקה ה-77 אחרי מהלך שהחל אצל ג’וליאן הול, מהכישרונות הצעירים הבולטים בליגה.

לא הספיק. ליאו מסי וחרמן ברטראמה (רויטרס)לא הספיק. ליאו מסי וחרמן ברטראמה (רויטרס)

מסי החמיץ מקרוב

מסי עצמו הגיע למספר הזדמנויות, כולל החמצה מקרוב ובעיטה חופשית בדקות הסיום, וגם כמעט סידר שער ללואיס סוארס, אך ללא הצלחה. מיאמי נותרה ללא הפסד בששת משחקי הליגה האחרונים, אך חמישה מהם הסתיימו בתיקו. המשחק הבא שלה יהיה מול קולורדו כשיותר מ-60 אלף צופים כבר הבטיחו את מקומם.

