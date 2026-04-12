ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"היינו צריכים להביא יותר כדי להכריע"

אכזבה בהפועל: "המשחק היה בשליטתנו. היה ברור שיהיה קשה, פ"ת לא סתם בפלייאוף העליון". ארצ'ל בספק לדרבי, קרייב ינחת ביממה הקרובה ועשוי לפתוח

צ'יקו ופרננד מאיימבו סוגרים אווירית (חגי מיכאלי)
צ'יקו ופרננד מאיימבו סוגרים אווירית (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב חזרה מעט לקרקע אחרי הניצחון הגדול על מכבי חיפה. האדומים יצאו למשחק חוץ מול הפועל פתח תקווה, אבל נעצרו אמש (שבת) עם 0:0 וסיימו את העונה הסדירה במקום הרביעי, מיקום שיכול להספיק לכרטיס לאירופה בסיום העונה.

במועדון יצאו עם תחושת פספוס, בעיקר בגלל היכולת על המגרש. "המשחק היה בשליטה שלנו, היינו צריכים להביא יותר כדי לעשות מהלך אחד נכון שיכריע את המשחק. הפועל פתח תקווה לא סתם הגיעה לפלייאוף העליון, זה היה ברור שהמשחק יהיה קשה", אמר גורם בקבוצה.

בקבוצה הרגישו שהם היו עדיפים לאורך רוב שלבי המשחק. הפועל תל אביב שלטה בכדור, ניסתה ליזום ולחצה קדימה, אבל התקשתה להגיע למצבים מסוכנים באמת. זה היה משחק שבו האדומים לא הצליחו לתרגם שליטה לשערים, דבר שחסר להם מאוד בדרך לניצחון, שהיה מתבקש כדי לייצר מומנטום ולהתקרב עוד יותר לצמרת הגבוהה.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

אליניב ברדה בחר להפתיע בחלק הקדמי כשהעלה בהרכב את דניאל דאפה במקום עמנואל בואטנג. המהלך הזה לא עבד כפי שציפו בהפועל, כשדאפה לא הצליח להשפיע ולא הגיע למצבים משמעותיים. גם לויזוס לויזו וסתיו טוריאל, שבתקופה האחרונה היו בין השחקנים הבולטים של הקבוצה, רשמו משחק פחות טוב ולא הצליחו לייצר את ההבדל. טל ארצ'ל, ששוב תפקד כקשר, נפצע והוא בספק לדרבי.

לצד האכזבה בהתקפה, בחודורוב דווקא ממשיכים להיות מרוצים מאוד מהחלק האחורי. ההגנה של הקבוצה ממשיכה להיראות יציבה ואפילו נחשבת לאחת הטובות בליגה. הפועל פתח תקווה, שהצליחה לייצר לא מעט מצבים מול הפועל באר שבע בשבוע שעבר, כמעט ולא סיכנה את השער הפעם. הנתון מדבר בעד עצמו – שער אחד בלבד שספגה הפועל תל אביב בששת המשחקים האחרונים.

טל ארצ'ל ניגש לבעיטה (חגי מיכאלי)

מי שאמור לחזק את הקבוצה לקראת המשך הדרך הוא אנדריאן קרייב, שצפוי לנחות בישראל ביממה הקרובה ואפילו עשוי לפתוח בדרבי מול מכבי תל אביב, משחק שיפתח את הפלייאוף העליון. בנוסף, מרקוס קוקו צפוי לחזור להרכב אחרי שסיים לרצות עונש הרחקה, מה שייתן לברדה עוד אפשרויות בחלק הקדמי.

