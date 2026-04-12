היורש של ארטיום? הכירו את נועם ברקוביץ'

בגמר תרגיל הקרקע בתחרות גביע העולם בקרואטיה קרה אירוע די נדיר. לצידו של מדליסט הזהב, ארטיום דולגופיאט, שכבר רגיל לאסוף מדליות כמעט מכל תחרות בה הוא משתתף, עמד מתעמל מכשירים ישראלי צעיר נוסף - נועם ברקוביץ' בן ה-17, שסיים במקום השלישי וזכה במדליית הארד.

נועם, מתעמל צעיר מגבעתיים שבחודש הבא יהיה רק בן 18, גדל במכבי תל אביב שהצמיחה את דולגופיאט וכולם ידעו שיש לו כישרון. כעת, כבר בשנה הראשונה שלו בבוגרים, הוא זכה במדליה בתחרות גביע העולם, לאחר שהתרגיל שביצע הביא לו 14.000 נקודות, ציון שלא היה רחוק מזה של ארטיום דולגופיאט שקיבל באותה התחרות 14.500 וזכה בזהב.

לאחרונה, בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, המדליסט האולימפי נשאל האם יקום לו יורש ביום מן הימים וארטיום דולגופיאט ענה: "לנועם ברקוביץ' יש את הפוטנציאל להגיע רחוק והוא ממש טוב. הוא בין החזקים ביותר". כלומר, כבר המתעמל הוותיק סימן אותו מבעוד מועד כמי שמסוגל להגיע למשחקים האולימפיים ולעשות היסטוריה בעתיד. מחמאה גדולה.

ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

עכשיו נועם רשם את הפריצה. בתחילת השנה, בתחרות גביע העולם שנערכה בקוטבוס שבגרמניה, ברקוביץ' עלה לגמר הקרקע ביחד עם דולגופיאט, אך לא זכה לעמוד על הפודיום וסיים במקום השישי. בתחרות הבאה שלהם בסבב, שנערכה אתמול (שבת) באוסייק שבקרואטיה, ברקוביץ' הצליח לעשות זאת וזכה לראשונה במדליה בסבב גביע העולם לבוגרים. אם ימשיך בהתקדמות תחת מאמן נבחרת הנוער אילן קורצ'ק ומאמן נבחרת הבוגרים סרגיי וייסבורג, שהוא ידוע כאחד ממאמני הקרקע הטובים בעולם, ייתכן ובאמת יגיע רחוק.

נועם ברקוביץ' אמר ל-ONE לאחר שהופיע על הפודיום: "אני בשנה הראשונה שלי בבוגרים ואלו תחרויות שונות מהנוער, יש קצת לחץ והתרגשות, יש מתחרים חדשים שהם מהטובים ביותר וזה דבר חדש שצריך להתרגל אליו. ואני בא כאחד שלא מצפים ממנו, כך שאני יותר רגוע יחסית, אבל פתאום אני מתחרה מול קרלוס יולו וארטיום דולגופיאט, שהם מדליסטים אולימפיים, ואני מצליח לסיים ביניהם על הפודיום. זה מיוחד. אין ספק שזו אינדיקציה לכך שאני ברמה גבוהה ושאני טוב, זה נותן לי רעב להמשיך להתקדם ולהוסיף עוד דרגות קושי לתרגיל שלי. אני בא לטרוף את העולם".

הוא עדיין נער, תלמיד בכיתה י"ב, עם ראש על הכתפיים, שעושה בגרויות במתמטיקה וביולוגיה ולא מזניח את הלימודים, אבל הוא יודע לדבר ומאוד בוגר בהתנהלות. ברקוביץ' התחיל להתאמן בחוג בעיר, אבל בשלב מסוים הרגיש שהוא מיצה את עצמו, הלך למכבי תל אביב לשיעור ניסיון ומיד התקבל. משם הדרך לנבחרת הייתה קצרה וגם ההישגים הגיעו בהמשך. לאחרונה, נועם סיים שמיני באליפות העולם לנוער בפיליפינים, וגם במקום השלישי במשחקי אירופה לנוער בקרואטיה - בדיוק באותו האולם בו סיים במקום השלישי עכשיו בתחרות גביע העולם לבוגרים באוסייק.

ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' (איגוד ההתעמלות בישראל)

נועם הופיע לתחרות באוסייק שבקרואטיה עם תרגיל חדש יחסית, אבל נראה בטוח בעצמו ויציב. בימים אלה הוא עובד עם קורצ'ק על שיפור האלמנטים ומעת לעת גם וייסבורג נותן את ההערות שלו, כך שעם הזמן התרגיל הזה עוד ילך וישתפר, אבל מעטים מתעמלי המכשירים שבתרגיל הקרקע שלהם מצליחים להגיע ל-14.000 נקודות לפני גיל 18. בשנתון שלו יש עוד שניים כאלה, פיליפיני ורוסי, והם מסומנים כדור הבא והמרענן שבדרך.

ברקוביץ' הוא מתעמל מגוון, אחד שמסוגל לעשות קרב-רב, אבל מתמחה בעיקר בקרקע ובמקבילים. הרגליים שלו הן חזקות, כך שהקרקע הוא מכשיר שבא לו בטבעיות, אבל ייתכן שיבלוט גם במכשירים נוספים בהמשך. את ההשראה הוא לקח מדולגופיאט, שזכה במדליית הזהב ההיסטורית באולימפיאדת טוקיו 2020 ובמדליית הכסף באולימפיאדת פאריס 2024 בתרגיל הקרקע.

בנבחרות ישראל בהתעמלות מכשירים הנוער והבוגרים מתאמנים ביחד באותו האולם ובאותן שעות, כך שבשנים האחרונות הוא היה ביחד עם ארטיום דולגופיאט במשך שעות רבות באימונים וזה עזר לו. "לגדול לצידו של ארטיום זה משהו מיוחד. תמיד ראיתי בו כמתעמל שאני צריך לשאוף להגיע אליו. לאורך הדרך ידעתי שתמיד יש לי לאן להשתפר וזה לא שהכל יבוא לי בקלות, אבל כשיש לך מישהו כמוהו מול העיניים? אתה יודע שהכל אפשרי", סיפר ברקוביץ'.

נועם ברקוביץ' (אחר)

עכשיו הוא יתחיל להתכונן למטרות הגדולות שבדרך. ברקוביץ' ציין: "היה לי מאוד חשוב לעשות את הצעדים הראשון המוצלח הזה, להרגיש קצת מה זה לזכות במדליה בבוגרים, לפני אליפות אירופה שתגיע באוגוסט. זה ציון דרך, הוכחתי לעצמי שאני יכול ומסוגל לעמוד מול הטובים ביותר, ואני גם מבין לאן עוד יש לי להשתפר. אני מודע לעצמי, אני יודע איפה אני ממוקם בעולם ומה אני שווה. גם באליפות אירופה הקרובה אני רוצה להעפיל לגמר הקרקע ולסיים עם מדליה".

ומה לגבי הופעה במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028? המתעמל הצעיר בהחלט מכוון לשם. "זו מטרה כללית שהיא תמיד ברקע, אבל יש לי עוד מלא מטרות קרובות יותר בדרך - הופעות באליפות אירופה, באליפות העולם ואז להשיג את הקריטריון האולימפי. המטרה להגיע למשחקים האולימפיים תמיד ברקע, אבל יש לי עוד כמה צעדים לעשות".