"יש חיבור טוב עם ברחאוס. הספסול? הכי קשה"

אוסקר גלוך רשם הופעה מעודדת אתמול (שבת) במדי אייאקס והביע שביעות רצון לאחר הניצחון 0:3 על הראקלס אלמלו. הקשר הישראלי שפתח בהרכב לראשונה מאז תחילת חודש מרץ וקיבל 83 דקות מאוסקר גארסיה, נהנה מהדקות על המגרש ואף בישל לסטיבן ברחאוס.

“נהניתי לשחק והצגנו משחק טוב, אני שמח מהניצחון”, אמר גלוך, שהדגיש כי מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא לקבל דקות: “בסופו של דבר אני רוצה לשחק בעמדה שלי ולהראות את עצמי. אני רוצה לעזור לקבוצה ואנחנו מסתכלים קדימה לעוד משחקים חשובים”.

הקשר גם התייחס לשיתוף הפעולה עם ברחהאוס והוסיף: “יש לנו חיבור טוב מאוד, מרגישים את זה גם באימונים. אני נהנה לשחק גם עם שחקנים נוספים כמו ואוט וחהורסט ומיקה גודטס, נוכל להבקיע הרבה שערים יחד”.

ברחאוס מודה לגלוך על הבישול (IMAGO)

לצד המחמאות, גלוך הודה כי התקופה באמסטרדם אינה פשוטה עבורו, כאשר הוא מוצא את עצמו לא פעם על הספסל: “זה החלק הכי קשה בכדורגל. כשאתה מקבל הזדמנות - אתה חייב להוכיח את עצמך. אני מקווה לשחק יותר ולעזור לקבוצה לסיים הכי גבוה שאפשר”.

גלוך נשאל גם אם שוחח עם ג’ורדי קרויף בנוסף לדקות שלו לאחרונה. “זה לא עניין של לדבר", אמר הקשר, “אני יודע איזה מועדון גדול זה ויש לנו הרבה שחקנים טובים. אתה צריך לעבוד קשה ולהרוויח את המקום שלך".

אוסקר גארסיה פירגן

המאמן אוסקר גארסיה החמיא לגלוך ודיבר על הבישול: “מול טוונטה הייתה סיטואציה דומה, הראינו לאוסקר שהוא צריך לתת את המסירה הזו במצב כזה. גם המסירות לפני השער היו טובות. גלוך הוא שחקן שצריך לשחק קרוב לרחבה של היריב.

אוסקר גארסיה (IMAGO)

“זה לא ייאמן איך זה השתבש לנו במשחק מול טוונטה. ברור שהלחץ היה שונה הפעם, אבל אנחנו רוצים שהשחקנים ישחקו ככה".