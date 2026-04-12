תורג'מן בישל שער ניצחון, טוקלומטי החמיץ פנדל

דור תורג’מן בישל בניצחון של ניו אינגלנד על די.סי יונייטד נטולת תאי בריבו הפצוע, עידן טוקלומטי החמיץ פנדל ורן בנימין נכנס כמחליף – זה מה שהיה הלילה (בין שבת לראשון) ב-MLS. סיכום משחקי השחקנים הישראלים בליגה האמריקאית לפניכם.

ניו אינגלנד – די.סי יונייטד 0:1

השער היחיד במשחק הגיע בדקה ה-35 כשתורג’מן השתלט על הכדור ברחבה, הקפיץ אותו פעם אחת והשאיר ליוסוף אלחסן, שבעט מדויק לפינה הימנית ולרשת. החלוץ הישראלי פתח בהרכב והשלים 90 דקות, כמו גם עיליי פיינגולד.

זה היה הניצחון השני ברציפות של ניו אינגלנד, שרושמת כבר שלושה ניצחונות מארבעת המשחקים האחרונים אחרי פתיחת עונה מאכזבת של שני הפססדים רצופים. אצל די.סי יונייטד, בריבו נעדר עקב פציעה אחרי שהיה בספק בימים האחרונים בשל בעיה בירך.

דור תורג'מן (רויטרס)

שארלוט – נאשוויל 2:1

האורחים עלו ליתרון בדקה ה-14 כשאדווארד טאגסת’ שיגר בעיטה מרשימה ברגל שמאל שהכניעה את השוער כריסטיאן קאלינה. נאשוויל הכפילה את היתרון בדקה ה-62 לאחר בעיטה של פטריק יאזבק, שפגעה בשחקן הגנה וחדרה לרשת.

שרלוט קיבלה הזדמנות לחזור למשחק בדקה ה-65, כאשר טוקלומטי סחט פנדל, אך הוא החמיץ. בדקה ה-90 ארצ’י גודווין צימק מהנקודה הלבנה והעניק תקווה לשארלוט, אך זה כבר לא הספיק כדי למנוע הפסד. טוקלומטי פתח והוחלף בדקה ה-83, ליאל עבדה עלה ב-11 והוחלף במחצית.

ליאל עבדה (רויטרס)

דאלאס – סנט לואיס סיטי 1:1

רן בנימין עלה מהספסל של דאלאס אחרי שהובקעו כבר שני השערים. לושיוס דידסון העלה את המארחים ליתרון בפתיחת המחצית השנייה, אבל טימו באומגרטל השווה בדקה ה-61 וקבע חלוקת נקודות.