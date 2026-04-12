יום ראשון, 12.04.2026 שעה 07:29
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
164-157נאשוויל1
135-97שיקאגו פייר2
1212-137אינטר מיאמי3
119-147ניו יורק סיטי4
119-137שארלוט5
1111-107טורונטו6
1115-117ניו יורק רד בולס7
99-126ניו אינגלנד רבולושן8
79-47די.סי. יונייטד9
716-107סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
412-67אטלנטה יונייטד12
312-67פילדלפיה יוניון13
319-87מונטריאול14
323-56אורלנדו סיטי15
 מערב 
184-197ונקובר ווייטקאפס1
182-137סן חוזה ארת'קווייקס2
162-157FC לוס אנג'לס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
1212-197קולורדו ראפידס6
1210-157דאלאס7
118-136סן דייגו אפ.סי8
811-107לוס אנג'לס גלאקסי9
812-66מינסוטה יונייטד10
716-117פורטלנד טימברס11
616-106יוסטון דינמו12
611-87אוסטין13
69-67סנט לואיס סיטי14
417-77קנזס סיטי15

תורג'מן בישל שער ניצחון, טוקלומטי החמיץ פנדל

MLS: חלוץ ניו אינגלנד הקפיץ ומסר ליוסוף אלחסן שסידר 0:1 על די.סי יונייטד, 90 דקות לפיינגולד, בריבו נעדר. הפסד לשארלוט, בנימין נכנס כמחליף

|
עידן טוקלומטי (רויטרס)

דור תורג’מן בישל בניצחון של ניו אינגלנד על די.סי יונייטד נטולת תאי בריבו הפצוע, עידן טוקלומטי החמיץ פנדל ורן בנימין נכנס כמחליף – זה מה שהיה הלילה (בין שבת לראשון) ב-MLS. סיכום משחקי השחקנים הישראלים בליגה האמריקאית לפניכם.

ניו אינגלנד – די.סי יונייטד 0:1

השער היחיד במשחק הגיע בדקה ה-35 כשתורג’מן השתלט על הכדור ברחבה, הקפיץ אותו פעם אחת והשאיר ליוסוף אלחסן, שבעט מדויק לפינה הימנית ולרשת. החלוץ הישראלי פתח בהרכב והשלים 90 דקות, כמו גם עיליי פיינגולד.

זה היה הניצחון השני ברציפות של ניו אינגלנד, שרושמת כבר שלושה ניצחונות מארבעת המשחקים האחרונים אחרי פתיחת עונה מאכזבת של שני הפססדים רצופים. אצל די.סי יונייטד, בריבו נעדר עקב פציעה אחרי שהיה בספק בימים האחרונים בשל בעיה בירך.

דור תורג'מן (רויטרס)

שארלוט – נאשוויל 2:1

האורחים עלו ליתרון בדקה ה-14 כשאדווארד טאגסת’ שיגר בעיטה מרשימה ברגל שמאל שהכניעה את השוער כריסטיאן קאלינה. נאשוויל הכפילה את היתרון בדקה ה-62 לאחר בעיטה של פטריק יאזבק, שפגעה בשחקן הגנה וחדרה לרשת.

שרלוט קיבלה הזדמנות לחזור למשחק בדקה ה-65, כאשר טוקלומטי סחט פנדל, אך הוא החמיץ. בדקה ה-90 ארצ’י גודווין צימק מהנקודה הלבנה והעניק תקווה לשארלוט, אך זה כבר לא הספיק כדי למנוע הפסד. טוקלומטי פתח והוחלף בדקה ה-83, ליאל עבדה עלה ב-11 והוחלף במחצית.

ליאל עבדה (רויטרס)

דאלאס – סנט לואיס סיטי 1:1

רן בנימין עלה מהספסל של דאלאס אחרי שהובקעו כבר שני השערים. לושיוס דידסון העלה את המארחים ליתרון בפתיחת המחצית השנייה, אבל טימו באומגרטל השווה בדקה ה-61 וקבע חלוקת נקודות.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
