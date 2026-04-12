הפתעות בבילי ג'ין קינג: ארה"ב ואוסטרליה הודחו

סוף שבוע עמוס ודרמטי עבר על עולם הטניס, כאשר שבע נבחרות הבטיחו את מקומן בשלב הגמר של גביע בילי ג'ין קינג, שייערך בחודש ספטמבר הקרוב בשנג'ן שבסין. משחקי המוקדמות, ששוחקו ברחבי העולם, סיפקו לא מעט דרמות, כאשר במוקד עמדו שתי הפתעות ענק שהשאירו מעצמות טניס מחוץ לתחרות היוקרתית ביותר לנבחרות נשים.

הסנסציה הגדולה ביותר של סוף השבוע נרשמה באוסטנד, שם נבחרת בלגיה המקומית הדהימה 1:3 את ארצות הברית, שיאנית הזכיות במפעל בכל הזמנים עם 18 תארים. הבלגיות עלו ליתרון כפול ומהיר כבר ביום הראשון של ההתמודדות, בזכות ניצחונות של האנה ואנדווינקל ואליז מרטנס על איבה יוביץ' ומקארטני קסלר (שנאלצה לפרוש עקב פציעה פתאומית בגב במצב של 3:3 במערכה השלישית). למרות שהאמריקאיות צימקו במשחק הזוגות וקיוו לקאמבק, גריט מינן, המדורגת 149 בעולם, עלתה למשחק המכריע כמחליפה של מרטנס. מינן עמדה בלחץ והשלימה את המשימה עם 5:7 ו-3:6 על יוביץ'. בעקבות ההפסד הכואב, ארצות הברית תחמיץ את שלב הגמר בפעם הראשונה מאז שונה פורמט התחרות לפני חמש שנים, בעוד בלגיה חוזרת למעמד לראשונה מאז 2022.

הפתעה מהדהדת נוספת התרחשה במלבורן, שם נבחרת בריטניה הגיעה כאנדרדוג מובהק אך גברה 1:3 על אוסטרליה הפייבוריטית. הבריטיות הופיעו ללא אף שחקנית מהמאיה הראשונה בעולם, כולל היעדרותן של אמה רדוקאנו וקייטי בולטר. למרות זאת, מיקה סטויסבלייביץ' בת ה-17, אלופת ארצות הברית הפתוחה לנערות, רשמה ניצחון מרשים על טליה גיבסון המדורגת 56 בעולם עם 6:7 ו-5:7, כשהיא מתגברת על פער של 219 מקומות בדירוג. "הייתי מוכנה לכך ואני גאה בדרך שבה התמודדתי", אמרה הכישרון הצעיר. הארייט דארט הוסיפה ניצ