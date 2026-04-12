יום ראשון, 12.04.2026 שעה 07:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

"עונה של יותר מדי עליות וירידות, בלי אופי"

בנתניה מאוכזבים: "לא מגיע לנו להיות בפלייאוף". המסר שהועבר ללוי: "תתחיל כבר לבנות את העונה הבאה". וגם: מתיחת הפנים והשחקנים שיקבלו צ׳אנס

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

במכבי נתניה הגיעו אמש (שבת) למשחק מול הפועל חיפה, בידיעה שרק ניצחון מול הקבוצה מהכרמל בתוספת הפסד של הפועל פתח תקווה, יסדר לקבוצה מקום בפלייאוף העליון, אך ללא קשר לתוצאה במשחק המקביל, היהלומים לא עשו את העבודה ונפרדו בתיקו מאופס.

נתניה לא הצליחה להרשים, כאשר היא לא ייצרה מספיק מצבים, כשאם יש נקודת אור במשחק, הרי שמדובר בעובדה שזה היה אולי המשחק ההגנתי המסודר ביותר מאז הגיע רוני למועדון: "אם אנחנו לא מנצחים במשחק כזה? אז כנראה שלא מגיע לנו להיות בפלייאוף. לפחות היינו צריכים לנצח, כדי שאם התוצאה במשחק השני הייתה לטובתנו היינו עולים. זו הייתה עונה של יותר מדי עליות וירידות, בלי אופי", הודו במועדון.

כעת, ינצלו בנתניה את הפלייאוף התחתון, במטרה לתת דקות לשחקנים שלא שיחקו מספיק, כחומר לעונה הבאה: שחקנים דוגמת בני פלדמן הבלם הצעיר והמוכשר יקבלו דקות, כאשר גם אלכס טלפה, שמסומן כפוטנציאל עתידי והחל להתאמן עם הקבוצה הבוגרת, יזכה ליותר דקות.

בני פלדמן מרחיק (שחר גרוס)

בנתניה יכולים להתחיל לתכנן כבר את העונה הבאה, כאשר לכולם ברור, שהמטרה תהיה להתברג בפלייאוף העליון ואף יותר מכך. המסר שהועבר לרוני לוי מההנהלה הוא: "תתחיל כבר לבנות את העונה הבאה". המטרה של נתניה היא לבצע חריש: לא רק מבחינת איכות השחקנים, כאשר לאחר שהמאמן דיבר לא מעט על עניין האופי, הרצון הוא לצרף שחקנים שגם יהוו מנהיגים.

השוער תומר צרפתי יעזוב, כאשר גם רותם קלר מסיים חוזה ורוצה לעבור לשחק בחו"ל. סאהר תאג'י ולואי חילף יעזבו גם הם, כאשר גם עתידו של מקסים פלקושצ'נקו, שמחזיק בחוזה לעונה הבאה, בספק. בנוגע לזרים, תתקבל החלטה בקרוב כאשר מרבית הזרים מחזיקים בחוזה לעוד עונה. השוער עומר ניראון, ימריא ביום שלישי ללונדון לניתוח ואמור לחזור לפעילות רק בסוף חודש אוגוסט. פדריניו, לא נכלל בסגל אמש לאחר שלא החלים מפציעה בשריר התאומים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */