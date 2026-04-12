במכבי נתניה הגיעו אמש (שבת) למשחק מול הפועל חיפה, בידיעה שרק ניצחון מול הקבוצה מהכרמל בתוספת הפסד של הפועל פתח תקווה, יסדר לקבוצה מקום בפלייאוף העליון, אך ללא קשר לתוצאה במשחק המקביל, היהלומים לא עשו את העבודה ונפרדו בתיקו מאופס.

נתניה לא הצליחה להרשים, כאשר היא לא ייצרה מספיק מצבים, כשאם יש נקודת אור במשחק, הרי שמדובר בעובדה שזה היה אולי המשחק ההגנתי המסודר ביותר מאז הגיע רוני למועדון: "אם אנחנו לא מנצחים במשחק כזה? אז כנראה שלא מגיע לנו להיות בפלייאוף. לפחות היינו צריכים לנצח, כדי שאם התוצאה במשחק השני הייתה לטובתנו היינו עולים. זו הייתה עונה של יותר מדי עליות וירידות, בלי אופי", הודו במועדון.

כעת, ינצלו בנתניה את הפלייאוף התחתון, במטרה לתת דקות לשחקנים שלא שיחקו מספיק, כחומר לעונה הבאה: שחקנים דוגמת בני פלדמן הבלם הצעיר והמוכשר יקבלו דקות, כאשר גם אלכס טלפה, שמסומן כפוטנציאל עתידי והחל להתאמן עם הקבוצה הבוגרת, יזכה ליותר דקות.

בני פלדמן מרחיק (שחר גרוס)

בנתניה יכולים להתחיל לתכנן כבר את העונה הבאה, כאשר לכולם ברור, שהמטרה תהיה להתברג בפלייאוף העליון ואף יותר מכך. המסר שהועבר לרוני לוי מההנהלה הוא: "תתחיל כבר לבנות את העונה הבאה". המטרה של נתניה היא לבצע חריש: לא רק מבחינת איכות השחקנים, כאשר לאחר שהמאמן דיבר לא מעט על עניין האופי, הרצון הוא לצרף שחקנים שגם יהוו מנהיגים.

השוער תומר צרפתי יעזוב, כאשר גם רותם קלר מסיים חוזה ורוצה לעבור לשחק בחו"ל. סאהר תאג'י ולואי חילף יעזבו גם הם, כאשר גם עתידו של מקסים פלקושצ'נקו, שמחזיק בחוזה לעונה הבאה, בספק. בנוגע לזרים, תתקבל החלטה בקרוב כאשר מרבית הזרים מחזיקים בחוזה לעוד עונה. השוער עומר ניראון, ימריא ביום שלישי ללונדון לניתוח ואמור לחזור לפעילות רק בסוף חודש אוגוסט. פדריניו, לא נכלל בסגל אמש לאחר שלא החלים מפציעה בשריר התאומים.