"דורש פוליגרף לצוות השיפוט, אחרת לא נשחק"

בני ריינה נוצחה אתמול (שבת) 2:0 מול בני סכנין והיא בדרך הכמעט בטוחה לליגת הלאומית, אך הסיפור המרכזי התרחש כאשר הבעלים, סעיד בסול, ירד זועם לכר הדשא וביקש משחקניו לרדת משדה המגרש, זאת בעקבות החלטת השופט ויטלי בונדרב להרחיק את הקפטן עבדאללה ג'אבר בשני צהובים, אחד אחרי השני, כשהשני הגיע בעקבות מחאה של המגן על הצהוב הראשון.

במונולוג חריף ל-ONE, אמר סעיד בסול: "איך יכול להיות שמכדור חוץ שלנו הדברים מתפתחים בצורה כזאת שמרחיקים בצהוב שני קפטן של קבוצה שרק רוצה לדבר עם השופט? איפה זה נשמע? ג'אבר לא קילל את השופט ולא עשה שום דבר שמצדיק הרחקה. אני דואג הבוקר לשלוח מכתב לאיגוד השופטים – אני דורש שכל הצוות, כולל שופטי ה-VAR, יגיעו לבדיקת פוליגרף. חד וחלק. אם לא יהיה פוליגרף לפני המחזור הקרוב, לא נשחק".

"יתרה מזאת, אני חושב על כמות הטעויות שהשופטים עשו נגדנו ואני שוקל לפנות לבית הדין המחוזי. אני חושב שזה מגמתי. שלחו אתמול למשחק ילד שישפוט, שאין לו מושג איך לשפוט בליגת העל. הרגליים שלו רעדו עוד לפני המשחק וככה זה נראה במגרש, שופט שמחליט להראות מי בעל הבית. שולחים אותו להתלמד על חשבוני, על חשבון הכסף שלי".

סעיד בסול זועם (שחר גרוס)

בסול המשיך ותקף את המערכת כולה: "כמות הטעויות השנה נגד ריינה היא מגמתית, זה פשוט לא יכול להיות. זה כבר לא משנה אם זה חרץ את גורלנו או לא, אני נגעל להיות במקום הזה של הכדורגל. אני נגעל להביא בכל שנה 2-4 מיליון שקלים מהבית כדי לייצר גאווה לכדורגל, ואז זה מה שאני מקבל מאיגוד השופטים. אני נגעל מאיגוד השופטים, מההתאחדות לכדורגל, ומהדיינים שבאו לעשות הקלה לטבריה והחליטו לתת להם עונש בתשלומים. איפה נשמע בעולם שקורה דבר כזה?".

בסול סיפר כי תוך כדי המשחק, ובזמן שהחליט לרדת לדשא כדי לשוחח עם השחקנים, הוא שוחח טלפונית עם יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ: "שאלתי את שינו – ‘למה שלחתם את השופט הזה’? אני רוצה לשמוע את תמלול השיחה של השופט עם עבדאללה ג'אבר שגרמה להרחקתו, ואני לא מקבל תשובות. ועל מה האדום בדקה ה-60? הוא פסק נגדנו פנדל ואדום, שלמזלו של השופט ה-VAR תיקן אותו כשהורה שההכשלה הייתה מחוץ לרחבה. השנה הפסדתי כמה משחקים באותה צורה ויש מלא דוגמאות. למה אני צריך להיות במקום כזה מגעיל? לא רוצה להיות בו".

איאד אבו עביד מרגיע את סעיד בסול (שחר גרוס)

על השאלה אם הוא מתחרט על הירידה לדשא, השיב בסול: "אני לא מצטער על זה. רציתי לדבר עם השחקנים והמאמן שלי. לא אמרתי שום דבר רע ולא דיברתי עם השופט. זה שנכנסתי לכר הדשא? שיתנו לי קנס ומה שרוצים. כל ההחלטה הזאת להחזיר את הכדורגל כאשר ארבעה זרים שלנו לא חזרו לארץ, בזמן שבין היתר בית"ר רוצה לקחת אליפות, נראית כמו 'תדאג לי ואדאג לך'. אין סיבה מוצדקת שאשקיע ממיטב כספי כדי שישלחו לי שופט שיעשה את כל הטעויות האפשריות. ראשי קבוצות אמרו לי שהם לא זוכרים כמות גדולה כל כך של טעויות נגדנו. גם ככה אני במקום האחרון וגם ככה הלכה העונה, אז די כבר עם כל מה שקורה נגדנו".