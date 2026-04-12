טדי רותח: סולד אאוט לדרבי הירושלמי הערב

הדרבי הירושלמי ייערך הערב (ראשון, 20:00) ויש כבר בשורה ברורה מהיציעים: כל הכרטיסים לאוהדי בית”ר ירושלים נמכרו, כולל אלו שהוקצו ליציע הצפון מזרחי, שנפתח ברגע האחרון. המשמעות היא אחת – אצטדיון טדי סולד אאוט למשחק בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים. אוהדי הפועל ירושלים ממוקמים ביציע המזרחי וההערכה היא שיגיעו כ 3,000 אדומים שחורים למשחק.

הפתעה של יצחקי באימון המסכם

באימון המסכם תרגל ברק יצחקי מערך של 4-3-3 כאשר זיו בן שימול צפוי להיכנס לקישור במקומו של ירין לוי הפצוע. אחת ההפתעות היא הצבתו של דור חוגי בעמדה קדמית יותר, כמעין קשר התקפי. בחלק הקדמי תורגלו עומר אצילי וחאסונד גונסאלס, כאשר ג’ונובוסקו קאלו וטימוטי מוזי מתחרים על המקום הנוסף בהתקפה.

חיסורים משמעותיים

בית”ר תגיע למשחק ללא הקפטן ירדן שועה המוצהב, אילסון טבארש, שגם הוא עם השעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים וכן ללא עדי יונה וירין לוי הפצועים. למרות זאת, במועדון משדרים ביטחון: “למדנו בעונה הזו שאין משחקים קלים. הפועל ירושלים קבוצה שיודעת לעמוד טקטית, אבל בסוף הכל תלוי בנו. שמחים לחזור לשחק עם האוהדים שלנו בטדי”.

הסטטיסטיקה שמדאיגה

בית”ר לא ניצחה דרבי בליגה מאז דצמבר 2023, כאשר גם ברק יצחקי עצמו עדיין לא הצליח לנצח את זיו אריה במפגשים הישירים בין השניים. אצל הצהובים-שחורים מקווים לשנות את המאזן כבר הערב ולהמשיך בבטחה את המאבק בצמרת על תואר האליפות.