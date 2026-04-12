5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

טדי רותח: סולד אאוט לדרבי הירושלמי הערב

כל הכרטיסים לאוהדי בית"ר אזלו, גם בצפון מזרחי. יצחקי תרגל מערך של 4-3-3 עם חוגי בעמדה מפתיעה. במועדון יודעים: "לא יהיה קל, אבל הכל תלוי בנו"

|
דור חוגי (חגי מיכאלי)
הדרבי הירושלמי ייערך הערב (ראשון, 20:00) ויש כבר בשורה ברורה מהיציעים: כל הכרטיסים לאוהדי בית”ר ירושלים נמכרו, כולל אלו שהוקצו ליציע הצפון מזרחי, שנפתח ברגע האחרון. המשמעות היא אחת – אצטדיון טדי סולד אאוט למשחק בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים. אוהדי הפועל ירושלים ממוקמים ביציע המזרחי וההערכה היא שיגיעו כ 3,000 אדומים שחורים למשחק.

הפתעה של יצחקי באימון המסכם 

באימון המסכם תרגל ברק יצחקי מערך של 4-3-3 כאשר זיו בן שימול צפוי להיכנס לקישור במקומו של ירין לוי הפצוע. אחת ההפתעות היא הצבתו של דור חוגי בעמדה קדמית יותר, כמעין קשר התקפי. בחלק הקדמי תורגלו עומר אצילי וחאסונד גונסאלס, כאשר ג’ונובוסקו קאלו וטימוטי מוזי מתחרים על המקום הנוסף בהתקפה.

חיסורים משמעותיים

בית”ר תגיע למשחק ללא הקפטן ירדן שועה המוצהב, אילסון טבארש, שגם הוא עם השעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים וכן ללא עדי יונה וירין לוי הפצועים. למרות זאת, במועדון משדרים ביטחון: “למדנו בעונה הזו שאין משחקים קלים. הפועל ירושלים קבוצה שיודעת לעמוד טקטית, אבל בסוף הכל תלוי בנו. שמחים לחזור לשחק עם האוהדים שלנו בטדי”.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

הסטטיסטיקה שמדאיגה

בית”ר לא ניצחה דרבי בליגה מאז דצמבר 2023, כאשר גם ברק יצחקי עצמו עדיין לא הצליח לנצח את זיו אריה במפגשים הישירים בין השניים. אצל הצהובים-שחורים מקווים לשנות את המאזן כבר הערב ולהמשיך בבטחה את המאבק בצמרת על תואר האליפות.

