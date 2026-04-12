המטרה של פ"ת: להודיע על החתמת פרץ השבוע

למעלה מ-20 שנים חלפו מאז העפילה הפועל פ"ת לפלייאוף העליון, כשאמש (שבת), הקבוצה של עומר פרץ סיימה ב-0:0 מול הפועל ת"א, בדיוק התוצאה שהייתה צריכה, והבטיחה שתשחק את עשרת המשחקים האחרונים של העונה, מול חמש הקבוצות המובילות הנוספות.

אם יש מגיע בכדורגל, אז לפ"ת הגיע להיות בפלייאוף. בעונה בה שבה לליגת העל, פרץ, שהוא ללא ספק אחד ממאמני העונה, לקח סגל צנוע, בתקציב לא גדול, בדרך למשחקים גדולים ולקריאת תיגר על היריבות כמעט בכל המשחקים, כאשר גם בני גנץ, שנכח במשחק, יכול היה להיות מרוצה.

בסיום המשחק, מאות האוהדים שצפו במשחק מחוץ לאצטדיון, חגגו עם השחקנים, תוך כדי שהם מדליקים רימוני עשן, כאשר במועדון הבהירו בסיום שהמטרה הריאלית בעונה הבאה היא להגדיל את תקציב הקבוצה בשיעור של 15-20%. בכל אופן, ההתברגות בפלייאוף העליון, אם אכן יחזור הקהל במלואו למגרשים, תהיה שווה לפ"ת מיליון וחצי שקלים לערך.

בני גנץ (חגי מיכאלי)

בנוגע למענקים, כפי שכבר פרסמנו, אף אחד מהשחקנים לא יקופח: המנכ"ל טים פלוטקין, בצעד מאחד, החליט בתחילת השנה להוסיף מענק בחוזה של כל השחקנים החדשים שהחוזה שלהם לא הכיל אחד כזה, כדי שאם הקבוצה תתברג בין שש הראשונות, לא יהיה מצב בו אחד השחקנים מקופח, גם אלו שפחות משחקים.

הנושא הבוער כרגע הוא נושא פרץ: כפי שכבר פרסמנו, בפ"ת אופטימיים לגבי הישארותו, כאשר המטרה היא לחתום רשמית על החוזה בשבוע הקרוב, כאשר אם בנוגע לשכר, ישנן הסכמות, הדבר האחרון שנותר לדון עליו בין ראשי הקבוצה לסוכנו דודו דהאן, הוא סעיף השחרור, שעומד כרגע על 120,000 שקלים.

בפ"ת רוצים לבטל את הסעיף לחלוטין, כאשר סוכנו רוצה רק להגדילו, כאשר ההערכה היא שהצדדים יתגמשו והחתימה הרשמית תהיה כבר השבוע. יש לציין, שבסביבתו של פרץ הבהירו, שגם התעניינות מקבוצה גדולה בהמשך הקיץ, לא תוביל לעזיבתו: "אם עומר יחתום כאן והוא אמור לחתום, זה במטרה לעמוד בחוזה ולהישאר בו".

עומר פרץ חוגג (חגי מיכאלי)

פרץ עצמו, זכה לברכות על העפלתו באזור חדרי ההלבשה מאנשי הפועל ת"א, שכמה מהם, ביניהם המנהל הטכני עומר בוקסנבוים, חברים קרובים שלו, כאשר גם הוא פרגן למנכ"ל גיא פרימור על ניהול המועדון ואמר לו: "עוד לפני ההצלחה המקצועית, מגיע לך שאפו על מה שעשית פה".

"יש לי חוזה לעונה הבאה, אז נתחיל מנקודת הבסיס. אני מאוד מרוצה פה והמועדון מעריך אותי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אני מרגיש הכי מוערך פה, כמו שלא הרגשתי באף מקום. אני מאוד נהנה פה עם השחקנים וההנהלה ומאוד רוצה שנמשיך את מה שהתחלנו פה. המועדון והסוכן שלי בדיונים לגבי העונה הבאה ואני מאמין שבימים הבאים המועדון יידע להוציא הודעה. המועדון יודע כמה אני אוהב את המקום וחושב שאנחנו עדיין יכולים לעשות הרבה דברים יפים ביחד", התייחס עומר פרץ לנושא בסיום המשחק.

"אמרתי גם לסוכן שלי שבשבוע כל כך לחוץ אני לא רוצה לשמוע ולהבין אם יש התפתחויות. אני לא יודע מה קורה בדיונים בין המועדון לבין הסוכן. עכשיו כולנו יותר רגועים ומשוחררים ויכולים להתפנות לעניינים האלה. גם ההנהלה וגם אנחנו לא רצינו שזה יפגע במאבקים לפלייאוף. עכשיו נרים הילוך בנושא הזה", הוסיף.

עומר פרץ (חגי מיכאלי)

ומה בנוגע לשחקנים? מבחינת הזרים, במועדון מימשו את האופציה לעונה הבאה על הקשר בוני אמיין כבר בינואר, כאשר גם האופציה על מארק קוסטה תמומש. קליי מחזיק בחוזה לעונה הבאה, כאשר ייעשה ניסיון להשאיר את אלכס מוסונדה, שהגיע בעסקת השאלה מלימאסול. השאלה הגדולה מגיעה סביב צ'אפיוקה סונגה וממאדי דיארה. לגבי הראשון, במועדון מעריכים שתגיע הצעה שעשויה להוביל לעזיבתו, כאשר תג המחיר שהוצב על הקשר, שנפצע בהתנגשות ראשים ופונה לבית החולים עומד על 1.5 מיליון אירו. אופציה קיימת גם על דיארה, אך טרם הוחלט אם לממשה.

"זה הישג הרבה יותר חשוב למועדון מבשבילי. לקהל, לצוות ולכל השחקנים זה מגיע. זו הפעם השלישית שאני מעפיל לפלייאוף העליון, אבל לא באמת מצאתי את המקום להראות את עצמי ולהיות שחקן ממש משמעותי. אני שמח שכאן זה קורה, הרבה בזכות עומר שמוציא ממני את המקסימום ונותן לי את החופש והביטחון. אני שמח שאני מצליח לעזור לקבוצה. יש לנו משהו מיוחד ואני שמח", סיכם הקשר תומר אלטמן, מהבולטים העונה בקבוצה.

"הלחץ? ידענו שגם תיקו טוב לנו וזה יושב איפשהו בראש. לא רצינו לקחת סיכונים, היינו קצת יותר זהירים עם הלחץ. ככל שהדקות עברו קצת הלכנו אחורה שזה טבעי והלחץ התגבר. עמדנו חזק וכולם נלחמנו, אני שמח שזה עבד. אני שמח שהראנו שאנחנו מסוגלים גם להוציא תיקו, בתחילת העונה זה היה חסר לנו כי למרות שעשינו כמה תוצאות תיקו, הובלנו וקיבלנו גולים. תחילת העונה שיקרה: היינו במקום לא טוב בטבלה וידענו בתוכנו שאנחנו שווים יותר", הוסיף.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

הקהל: "הם חסרים לנו מאוד. במשחק הקודם מול הפועל ב"ש הייתה תחושה מוזרה: עלינו לדשא והייתה דממה. אני שמח שהיום הצליחו להכניס 1000 אנשים וזה כן נתן תחושה של משחק. גם עם כל הקהל שהיה בחוץ, זה מטורף. יצאנו אליהם, חגגנו איתם ואנחנו שמחים שהם פה. אני מקווה שהמצב יאפשר לכל הליגה לאכלס אצטדיונים מלאים לפלייאוף".

המטרות בפלייאוף: "על המון שחקנים פה שמים עיניים והם יודעים שמסתכלים עליהם. הרבה שחקנים עשו פריצות יפות השנה וזו במה גדולה כדי להראות את עצמם. מעבר לזה אף ספורטאי לא אוהב להפסיד: לא נבוא להתבזות, נבוא לשחק הכי חזק שאנחנו יכולים וגם הראנו לאורך העונה שאנחנו יכולים לעמוד עם כל קבוצה ולא נופלים מאף קבוצה. נבוא לעשות חיים קשים, להראות את עצמנו וליהנות".