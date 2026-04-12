נקודת סיכום - איזו הפועל ת"א נראה בפלייאוף?

אחרי הניצחון החשוב על מכבי חיפה שהחזיר את הקבוצה למסלול הניצחונות, הפועל תל אביב יצאה למשחק חוץ ושוב נעצרה. החבורה של אליניב ברדה סיימה בתיקו 0:0 נגד הפועל פתח תקווה וסיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי שעשוי להוביל לאירופה.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים את התיקו המאופס של הפועל ואת העונה הסדירה בפרק נוסף של פודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE. על השליטה מול כמות המצבים, הקושי לנצח ביום חלש של הצמד לויזו את טוריאל ועוד קרדיט לא מנוצל לדאפה.

עוד בפרק - סיכום העונה הסדירה כולל בחירת השחקן המצטיין, הזר והמפתיע, המגמה המשתפרת של חוליית ההגנה שהופכת לאחת החזקות בליגה, הכנות לדרבי התל אביבי שיפתח את הפלייאוף העליון ועוד. האזנה נעימה!