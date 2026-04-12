"יהיה מתוק לעלות לפלייאוף על חשבון מכבי ת"א"

הפועל תל אביב יכולה לחגוג היום (ראשון, 22:15) חגיגה כפולה מול מכבי תל אביב. קודם כל לנצח דרבי זה תמיד אחד הדברים הכי חשובים במועדון, ודבר שני יש אפשרות להבטיח עלייה לפלייאוף היורוליג, הבטחת עונה נוספת במפעל וכל זאת על חשבון היריבה העירונית שכבר סיימה את העונה שלה ולא תשחק בפליי-אין העונה.

אצל האדומים יש דריכות רבה לקראת המשחק: “יש מצב שזה שמכבי ת”א באה בלי סיכוי לפליי-אין אפילו רע לנו יותר, הם יבואו לקלקל, לשחק רק על הכבוד שלהם. כמעט בכל פעם שבאנו פייבוריטית לדרבי או גם נגד ירושלים הפסדנו. אם נבטיח פלייאוף על חשבון מכבי ת”א זה יהיה מתוק”.

לדימיטריס איטודיס יש סגל מלא למפגש למעט תומר גינת וטיילר אניס, ומי שככל הנראה צפוי להיות בסגל להוציא את 11 הזרים הוא ים מדר. עדיין, לא מובטח בכלל שהרכז הישראלי ישחק לאחר שלא ראה פרקט לא מעט זמן, אבל הוא אמור להיות השחקן שנועל את טופס המשחק מבחינת המאמן היווני.

החבילות של שתי הקבוצות לסרביה

מכבי תל אביב הוציאה חבילה למשחק לאוהדים שלה שתחילה עמדה על 1200 דולר על טיסה וכרטיסים. בהמשך כשהותר להסיע 100 אוהדים הצהובים הוסיפו מלון והסעות לחבילה, ואחרי הפסקת האש וכשהותר למלא מטוס עד הסוף הם אף הורידו ל-700 דולר.

במועדון מסרו ל-ONE שאחרי שכל המטוס התמלא בחבילה שהם הציעו, 180 אנשים ליתר דיוק, הם יחזירו לכל אוהד שקנה ב-1200 דולר את 500 הדולר אקסטרה. מהצד השני, בהפועל תל אביב עשו חבילה של 750 דולר, אבל היא הייתה אך ורק לטיסה, בלי כרטיס, בלי מלון, בלי הסעות.

אחרי שהותר למלא מטוס עד הסוף במועדון לא הורידו את המחיר, אבל מסרו ל-ONE שהם הוסיפו מתנה לכל אוהד שרכש כרטיס טיסה בחבילה הזו בשווי 150 דולר.