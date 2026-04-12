יום ראשון, 12.04.2026 שעה 07:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
59%3088-327137ז'לגיריס6
57%3174-324537הכוכב האדום7
57%3166-321737פנאתינייקוס8
57%3218-333437מונאקו9
54%3118-312637ברצלונה10
51%3249-326437דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
41%3371-334337פאריס15
41%3230-303637פרטיזן בלגרד16
35%3446-327837באסקוניה17
35%3200-302137וירטוס בולוניה18
32%3131-300137אנדולו אפס19
22%3227-295937ליון וילרבאן20

"יהיה מתוק לעלות לפלייאוף על חשבון מכבי ת"א"

דריכות בהפועל ת"א לקראת הדרבי ב-22:15: "בכל פעם שהיינו פייבוריטים נגדם, הפסדנו". לאיטודיס סגל מלא למעט גינת ואניס. וגם: החבילות של 2 הקבוצות

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
הפועל תל אביב יכולה לחגוג היום (ראשון, 22:15) חגיגה כפולה מול מכבי תל אביב. קודם כל לנצח דרבי זה תמיד אחד הדברים הכי חשובים במועדון, ודבר שני יש אפשרות להבטיח עלייה לפלייאוף היורוליג, הבטחת עונה נוספת במפעל וכל זאת על חשבון היריבה העירונית שכבר סיימה את העונה שלה ולא תשחק בפליי-אין העונה.

אצל האדומים יש דריכות רבה לקראת המשחק: “יש מצב שזה שמכבי ת”א באה בלי סיכוי לפליי-אין אפילו רע לנו יותר, הם יבואו לקלקל, לשחק רק על הכבוד שלהם. כמעט בכל פעם שבאנו פייבוריטית לדרבי או גם נגד ירושלים הפסדנו. אם נבטיח פלייאוף על חשבון מכבי ת”א זה יהיה מתוק”.

לדימיטריס איטודיס יש סגל מלא למפגש למעט תומר גינת וטיילר אניס, ומי שככל הנראה צפוי להיות בסגל להוציא את 11 הזרים הוא ים מדר. עדיין, לא מובטח בכלל שהרכז הישראלי ישחק לאחר שלא ראה פרקט לא מעט זמן, אבל הוא אמור להיות השחקן שנועל את טופס המשחק מבחינת המאמן היווני.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

החבילות של שתי הקבוצות לסרביה

מכבי תל אביב הוציאה חבילה למשחק לאוהדים שלה שתחילה עמדה על 1200 דולר על טיסה וכרטיסים. בהמשך כשהותר להסיע 100 אוהדים הצהובים הוסיפו מלון והסעות לחבילה, ואחרי הפסקת האש וכשהותר למלא מטוס עד הסוף הם אף הורידו ל-700 דולר.

במועדון מסרו ל-ONE שאחרי שכל המטוס התמלא בחבילה שהם הציעו, 180 אנשים ליתר דיוק, הם יחזירו לכל אוהד שקנה ב-1200 דולר את 500 הדולר אקסטרה. מהצד השני, בהפועל תל אביב עשו חבילה של 750 דולר, אבל היא הייתה אך ורק לטיסה, בלי כרטיס, בלי מלון, בלי הסעות.

אחרי שהותר למלא מטוס עד הסוף במועדון לא הורידו את המחיר, אבל מסרו ל-ONE שהם הוסיפו מתנה לכל אוהד שרכש כרטיס טיסה בחבילה הזו בשווי 150 דולר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */