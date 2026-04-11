יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:56
כדורגל ישראלי

צמד לשון וייסמן באוסטריה, ג'אבר חזר לשחק

החלוץ כבש פעמיים ב-0:5 של בלאו-וייס לינץ, הקשר שב מהפציעה ב-1:2 של סנט אטיין. ניצחונות גם ללביא ביפן, לארד ברומניה ולחרמש וגאנם במולדובה

שון וייסמן (IMAGO)
הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# ליאם חרמש (נכנס בדקה ה-61) וקייס גאנם (נכנס בדקה ה-80) שותפו ב-1:3 של שריף טירספול על מילסאמי והתמקמו במקום השני בליגה המולדובית.

# נטע לביא פתח בהרכב של מצ'ידה זלביה והוחלף בדקה ה-69, קבוצתו ניצחה 0:1 את קשיווה רייסול משער בדקה ה-75 במסגרת המחזור ה-11 בליגה היפנית.

# עופרי ארד עלה בדקה ה-78 וקיבל צהוב ב-0:4 של סטיאווה בוקרשט על אוצלול גאלאץ, במסגרת המחזור הרביעי של הפלייאוף ברומניה.

# שון וייסמן פתח ב-11 של בלאו-וייס לינץ מהליגה האוסטרית, והשלים צמד ב-0:5 החשוב על WSG טירול. החלוץ הישראלי העלה את קבוצתו ל-0:1 עם גול בפנדל (42’) וקבע מאוחר יותר 0:3 עם שער נוסף (62’).

# מחמוד ג’אבר חזר אחרי פציעה ארוכה ועלה מהספסל של סנט אטיין בדקה ה-53, הוא וחבריו השיגו 1:2 על דנקרקי במחזור ה-30 של הליגה הצרפתית השנייה.

