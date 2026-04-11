100 לימאל, אך בלי עזרה זה לא יספיק מול אתלטי

ברצלונה סגרה שבוע עם תחושות מעורבות, כאשר לאחר ההפסד מול אתלטיקו מדריד במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות, הגיעה חגיגה על אספניול בדרבי בדרך להגדלת הפער בפסגת הטבלה ל-9 נקודות. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל מסכמים בפודקאסט ברצלונה את המשחקים שהיו ומתכוננים לקרב הגדול שבפתח.

מה בתפריט: הנתונים המפתיעים מאחורי ההופעה ה-100 והציון 100 ללאמין ימאל, פראן טורס שובר בצורת לקראת רגעי ההכרעה של העונה ושל המשך דרכו במועדון, ניהול דקות המשחק הכוכבים מצדו של האנזי פליק, החזרה החשובה של פרנקי דה יונג אל הדשא והפערים המפתיעים בקצב צבירת הנקודות של הקטלונים בהשוואה לעונה שעברה.

וגם: התוספת ההכרחית לסגנון ההגנה של המאמן הגרמני, האדומים והפנדלים המדאיגים של פאו קוברסי, הטענות הקשות לשופט קובאץ’, האם חוליאן אלברס צריך להיות החלוץ הבא של הבלאוגרנה, מי צריכים להיות ה-11 של פליק לגומלין במטרופוליטנו ומי הפייבוריטית להעפיל לחצי גמר ליגת האלופות.