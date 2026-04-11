"הבנו שאנחנו צריכים לבוא ולשחק על תוצאה"

עירוני טבריה ומ.ס אשדוד נפרדו הערב (שבת) באצטדיון בראל ב-0:0 שלא מסייע לאף קבוצה, במה שגם סגר לשתי הקבוצות את העונה הסדירה כשהמשחק התרחש במחזור ה-26 של ליגת העל.

מאמן מ.ס אשדוד, אבי אבינו, אמר בסיום: "הבנו שאנחנו צריכים לבוא לפה בשביל לשחק על תוצאה ולא בהכרח לשחק את הכדורגל היפה שאנחנו רגילים אליו. היה משחק די שוויוני, כשגם לטבריה וגם לנו היו דקות טובות. בסופו של דבר הנקודה די משקפת".

אבינו נשאל באיזה מצב קבוצתו מגיעה לפלייאוף התחתון וענה: "כל משחק עבורנו הוא גמר גביע. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להכין את הקבוצה הכי טוב לכל משחק. אנחנו קבוצה בהחלט מספיק טובה כדי להישאר בליגה".

“לא נכנס לחישובים, ברור שנצטרך לנצח כמה שיותר משחקים”

מהצד השני, אלירן חודדה שיתף: "אם ננתח את המשחק אז מבחינה התקפית לא היה לנו משחק טוב. לא הנענו טוב ויעיל את הכדור. אנחנו צריכים לקחת ולהגיד תודה על כל נקודה שאנחנו לוקחים ונכון להיום צמצמנו את הפער מהפועל ירושלים בעוד נקודה".

חודדה נשאל האם לא היה נכון ללכת יותר בכוח על הניצחון וענה: "אשדוד רצו שנשתולל, נצא קדימה וניחשף מאחורה. צריך לדעת גם בימים כאלה, שהקבוצה לא מצליחה לשחק את משחק ההתקפה שלה, לא לעשות טעויות ולקחת את הנקודה. גם את זה צריך לדעת לעשות כדי להישאר בליגה".

חודדה נשאל לסיום, לקראת הפלייאוף התחתון, כמה נקודות הוא יצטרך על מנת להישאר בליגה וענה: "אני לא נכנס לחישובים כאלה עכשיו. אנחנו נבוא לכל משחק כדי לקחת נקודות וברור שנצטרך לנצח כמה שיותר משחקים מול היריבות לתחתית כדי להישאר".