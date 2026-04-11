5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

מאני טיים: לוח המשחקים המלא בכל פלייאוף

המחזור עוד לא נגמר, אבל כבר אפשר להבין כמעט עד הסוף מי כל קבוצה תפגוש בכל מחזור גם בפלייאוף העליון וגם בפלייאוף התחתון. הסדר המלא בפנים

ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
אמנם העונה הסדירה בליגת העל טרם נקבעה, אבל כמעט את כל המקומות אפשר לנעוץ ולכן אפשר גם להבין כמעט לגמרי איך יראה סדר המשחקים גם בפלייאוף העליון וגם בפלייאוף התחתון. זה הזמן לתת מבט לעבר לוח המשחקים הצפוי בישורת הכי קריטית של העונה.

צריך לציין שייתכנו שינויים על ידי מנהלת הליגה בפורמט של חלוקת המשחקים בעקבות המצב הביטחוני, מהסיבה של לתת עדיפות אולי למקומות שיכולים כבר לארח עם קהל בתקווה שבהמשך יהיה ניתן לארח קהל בשאר הארץ.

פלייאוף עליון

מחזור 27
הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים - הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע - מכבי חיפה
מכבי תל אביב - הפועל תל אביב

מחזור 28
הפועל פתח תקווה - הפועל תל אביב
מכבי חיפה - מכבי תל אביב
הפועל באר שבע - בית"ר ירושלים / בית”ר ירושלים – הפועל באר שבע

מחזור 29
בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע - הפועל פתח תקווה
מכבי תל אביב - הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים
הפועל תל אביב - מכבי חיפה

מחזור 30
הפועל פתח תקווה - מכבי חיפה
הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים - הפועל תל אביב
בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע - מכבי תל אביב

מחזור 31
מכבי תל אביב - הפועל פתח תקווה
הפועל תל אביב - בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע
מכבי חיפה - הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים

מחזור 32
הפועל פתח תקווה - הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים
מכבי חיפה - בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע
הפועל תל אביב - מכבי תל אביב

מחזור 33
הפועל תל אביב - הפועל פתח תקווה
מכבי תל אביב - מכבי חיפה
בית"ר ירושלים - הפועל באר שבע / הפועל ב”ש – בית”ר ירושלים

מחזור 34
הפועל פתח תקווה - בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע
הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים - מכבי תל אביב
מכבי חיפה - הפועל תל אביב

מחזור 35
מכבי חיפה - הפועל פתח תקווה
הפועל ת"א - הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים
מכבי ת"א - בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע

מחזור 36
הפועל פתח תקווה - מכבי ת"א
בית"ר ירושלים/הפועל באר שבע - הפועל ת"א
הפועל באר שבע/בית”ר ירושלים - מכבי חיפה

פלייאוף תחתון

מחזור 27
מכבי נתניה - אשדוד/הפועל ירושלים
בני סכנין/קרית שמונה - טבריה
קרית שמונה/בני סכנין - הפועל ירושלים/אשדוד
הפועל חיפה - בני ריינה

מחזור 28
אשדוד/הפועל ירושלים - בני ריינה
הפועל ירושלים/אשדוד - הפועל חיפה
טבריה - קרית שמונה/בני סכנין
מכבי נתניה - בני סכנין/קרית שמונה

מחזור 29
בני סכנין/קרית שמונה - אשדוד/הפועל ירושלים
קרית שמונה/בני סכנין - מכבי נתניה
הפועל חיפה - טבריה
בני ריינה - הפועל ירושלים/אשדוד

מחזור 30
אשדוד/הפועל ירושלים - הפועל ירושלים/אשדוד
טבריה - בני ריינה
מכבי נתניה - הפועל חיפה
בני סכנין/קרית שמונה - קרית שמונה/בני סכנין

מחזור 31
קרית שמונה/בני סכנין - אשדוד/הפועל ירושלים
הפועל חיפה - בני סכנין/קרית שמונה
בני ריינה - מכבי נתניה
הפועל ירושלים/אשדוד - טבריה

מחזור 32
אשדוד/הפועל ירושלים - טבריה
מכבי נתניה - הפועל ירושלים/אשדוד
בני סכנין/קרית שמונה - בני ריינה
הפועל חיפה – בני סכנין/קריית שמונה

מחזור 33
הפועל חיפה - אשדוד/הפועל ירושלים
בני ריינה - קרית שמונה/בני סכנין
הפועל ירושלים/אשדוד - בני סכנין/קרית שמונה
טבריה - מכבי נתניה

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
