הפלייאוף העליון נסגר, התחתית ממשיכה לבעור

שלבי הסיום של העונה הסדירה: פ"ת בשישייה הראשונה, נתניה תסתפק בפלייאוף תחתון. טבריה ואשדוד הסתבכו, הפועל חיפה לא ברחה. תמונת מצב בליגת העל

הפלייאוף העליון נסגר, מה קורה בתחתית? (צלמי ONE)

המחזור ה-26 של ליגת העל, האחרון לפני תום העונה הסדירה, הביא לנו היום (שבת) ארבעה משחקים שחרצו גורלות מבחינת הכניסה לפלייאוף העליון וכאלה שהשפיעו רבות על ההמשך בתחתית, כשהוא עוד לא נגמר לאור העובדה שמנה נוספת של מפגשים מחכה לנו מחר.

הפלייאוף העליון נסגר

הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה שיחקו במקביל. המלאבסים אירחו את הפועל תל אביב והיהלומים את הפועל חיפה. בשני המשחקים קיבלנו 0:0, תוצאות שהשאירו את הסטטוס קוו מבחינת הכחולים והצהובים-שחורים והותירו את החבורה של עומר פרץ בשישייה הראשונה, בזמן שזו של רוני לוי התאכזבה ותסתפק בפלייאוף התחתון.

למעשה, גם בלי קשר למשחקים של יום ראשון, הפלייאוף העליון נסגר ויש לנו שש קבוצות שיספקו מאבקים נהדרים בהמשך של 2025/26: הפועל באר שבע, בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה.

התחתית בוערת

בחלק התחתון, 0:0 בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד סיבך את שתיהן, בעיקר לאור הצמידות להפועל ירושלים שתתמודד מחר נגד בית”ר ירושלים בטדי. הטבריינים לא הצליחו להרוויח עוד שתי נקודות ולהיצמד לירושלמים כדי להלחיצם, בעוד שהדרומיים יכולים למצוא עצמם במצב של מאזן נקודות זהה לזיו אריה וחניכיו, עליהם הם מובילים בשלוש נקודות בלבד כרגע.

ומה עם הפועל חיפה? התיקו המאופס שלה מול נתניה לא אפשר לה לנצל את התוצאות האחרות של הקבוצות שמתחתיה ולברוח להן. עם מאזן של 25 נקודות, הצפוניים עדיין מרחק שש נקודות מהקו האדום. במקביל, בני ריינה נכנעה 2:0 לבני סכנין ונותרה עמוק במקום האחרון.

החלק התחתון בטבלה
10. הפועל חיפה, 25 נק’
11. מ.ס אשדוד, 24 נק’
12. הפועל ירושלים, 21 נק’
13. עירוני טבריה, 19 נק’
14. בני ריינה, 12 נק’

